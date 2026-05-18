Μικ Τζάγκερ, Κιθ Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ των Rolling Stones εμφανίζονται δεκαετίες νεότεροι στο μουσικό βίντεο του νέου single τους «In the Stars». Το διάρκειας τεσσάρων λεπτών φιλμάκι δημιουργήθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας de-aging (απογήρανσης) από τους δημιουργούς του animation «South Park» Τρέι Πάρκερ και Ματ Στόουν και την εταιρεία τους Τεχνητής Νοημοσύνης Deep Voodoo.

Το βίντεο σε σκηνοθεσία Φρανσουά Ρουσελέ, δείχνει τη μπάντα να ηχογραφεί το τραγούδι από το νέο άλμπουμ τους «Foreign Tongues», παρουσία φίλων και θαυμαστών, μεταξύ άλλων και της Οντέσα Ά’ζιον, γνωστή από την ταινία «Marty Supreme».

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, αν και λίγο παράξενο ως αίσθηση, να βλέπει κανείς Τζάγκερ, Ρίτσαρντς και Ρόνι Γουντ όπως ήταν (πάνω κάτω) στα τέλη της δεκαετίας του’70. Πάντως στα credits του βίντεο αναφέρεται η συμμετοχή και body double των τριών θρύλων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Deep Voodoo υπογράφει παράμοιο βίντεο. Στο διάσημο βίντεο «The Heart Part 5» (2022) του Kendrick Lamar, το πρόσωπο του ράπερ παίρνει τη μορφή του O.J. Simpson, του Kanye West και του Kobe Bryant, μεταξύ άλλων. Πιο κοντά στο βίντεο των Rolling Stones είναι το «Turn the Lights Back On» (2024) του Μπίλι Τζόελ.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter