Η ραγδαία άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει μια ενεργειακή πίεση που αρχίζει να θυμίζει βιομηχανική επανάσταση σε υπερ-επιτάχυνση. Τα κέντρα δεδομένων που τροφοδοτούν τα μοντέλα AI καταναλώνουν ήδη τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες από μικρά κράτη, ενώ διεθνείς ενεργειακοί οργανισμοί εκτιμούν ότι η ζήτησή τους μπορεί να φτάσει σχεδόν τις 945 τεραβατώρες ετησίως μέχρι το 2030, ξεπερνώντας ακόμη και χώρες όπως η Ιαπωνία.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας εξετάζουν όλο και πιο ριζοσπαστικές λύσεις. Από data centres σε περιοχές με φθηνή ενέργεια και ανεμογεννήτριες μέχρι ιδέες που αγγίζουν το επιστημονικό φανταστικό, όπως υποδομές στο διάστημα που θα τροφοδοτούνται από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία. Όμως η αμερικανική startup Panthalassa προτείνει κάτι διαφορετικό και πιο “γήινο”: να μεταφέρει την υπολογιστική ισχύ… στη μέση του ωκεανού.

Η εταιρεία, με έδρα το Όρεγκον και πρόσφατη χρηματοδότηση 140 εκατομμυρίων δολαρίων, αναπτύσσει αυτόνομα πλωτά data centres που θα λειτουργούν χωρίς σύνδεση σε ηλεκτρικά δίκτυα. Η βασική ιδέα είναι ότι η ίδια η θάλασσα μπορεί να γίνει πηγή ενέργειας αλλά και μέσο ψύξης, μειώνοντας την ανάγκη για παραδοσιακές ενεργειακές υποδομές στην ξηρά.

Οι πλατφόρμες της Panthalassa έχουν ένα εντυπωσιακό, σχεδόν φουτουριστικό σχήμα που θυμίζει σφαίρα πάνω σε βάση, με ύψος περίπου 85 μέτρα. Ρυμουλκούνται στη θάλασσα, κινούνται αυτόνομα και εγκαθίστανται σε απομακρυσμένα σημεία. Εκεί, αξιοποιούν την κίνηση των κυμάτων: το νερό ανεβοκατεβαίνει μέσα σε ειδικό σωλήνα και κινεί τουρμπίνες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, η οποία στη συνέχεια τροφοδοτεί GPU και εξοπλισμό υψηλών υπολογιστικών απαιτήσεων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η ψύξη των συστημάτων γίνεται με τρόπο που εκμεταλλεύεται το περιβάλλον: οι servers βρίσκονται σε σφραγισμένες μονάδες κάτω από την επιφάνεια και η θερμότητα μεταφέρεται απευθείας στο θαλασσινό νερό, το οποίο λειτουργεί ως φυσικός εναλλάκτης θερμότητας. Σε αντίθεση με τα συμβατικά data centres που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες νερού για ψύξη, εδώ η ίδια η θάλασσα γίνεται το σύστημα απαγωγής θερμότητας.

Ωστόσο, ειδικοί στον χώρο της ενεργειακής υποδομής και των data centres προειδοποιούν ότι η ιδέα δεν είναι τόσο απλή όσο ακούγεται. Ο ωκεανός είναι ένα εξαιρετικά σκληρό περιβάλλον για μηχανήματα, με αλάτι, υγρασία και συνεχή μηχανική καταπόνηση από τα κύματα να δημιουργούν σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας. Επιπλέον, η λειτουργία κρίσιμων υποδομών χωρίς ανθρώπινη παρουσία αυξάνει τον κίνδυνο βλαβών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Ένα ακόμη μεγάλο ζήτημα είναι η συνδεσιμότητα. Τα δεδομένα δεν θα μεταφέρονται μέσω οπτικών ινών, όπως συμβαίνει στα παραδοσιακά data centres, αλλά μέσω δορυφορικών δικτύων όπως το Starlink. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη καθυστέρηση στη μετάδοση δεδομένων και περιορισμένο bandwidth, γεγονός που καθιστά την τεχνολογία πιο κατάλληλη για «βαριές» εργασίες που δεν απαιτούν άμεση απόκριση, όπως η εκπαίδευση μοντέλων AI ή επιστημονικές προσομοιώσεις, και λιγότερο για καθημερινές εφαρμογές όπως chatbots και συστήματα αναζήτησης.

Το ευρύτερο πλαίσιο της βιομηχανίας δείχνει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται η μεταφορά υποδομών στο νερό. Υπάρχουν ήδη πειραματικά έργα, όπως υποθαλάσσια data centres που δοκιμάστηκαν από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, καθώς και άλλες startups που συνδυάζουν υπεράκτιες ανεμογεννήτριες με υπολογιστικές μονάδες. Η γενική τάση στη βιομηχανία cloud είναι η αναζήτηση μεγαλύτερης ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης του κόστους ψύξης, ειδικά καθώς τα chips υψηλής απόδοσης για AI, όπως οι GPU επόμενης γενιάς, ανεβάζουν συνεχώς τις απαιτήσεις.

Παρά τις καινοτομίες, το βασικό ερώτημα παραμένει οικονομικό: μπορούν τέτοιες πλωτές εγκαταστάσεις να ανταγωνιστούν τα τεράστια data centres στη στεριά, τα οποία επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας, εύκολη πρόσβαση σε εργατικό δυναμικό και σταθερές ενεργειακές υποδομές; Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι, προς το παρόν, το ρίσκο και το κόστος είναι σημαντικά υψηλότερα στον ωκεανό.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τεχνολογικό στοίχημα που κινείται ανάμεσα στη φουτουριστική καινοτομία και την πρακτική αβεβαιότητα: ένα πιθανό νέο μοντέλο υποδομών για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και μια υπενθύμιση ότι κάθε λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της AI μπορεί απλώς να μεταφέρει το βάρος του σε ένα πιο απρόβλεπτο περιβάλλον.

Με πληροφορίες από το Newscientist / Panthalassa

