«Απολύτως απαραίτητες» ήταν πολλές από τις επώδυνες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης ως προϋπόθεση για το διεθνές πρόγραμμα διάσωσης» παραδέχτηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στους Financial Times.

Όπως είπε, «η Αθήνα αναγκάστηκε από την τρόικα των δανειστών να μειώσει τις δαπάνες και να απελευθερώσει την οικονομία, προκειμένου να έχει πρόσβαση σε συνολικά περισσότερα από 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική βοήθεια μεταξύ 2010 και 2018».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ κατηγορήθηκαν από πολλούς Έλληνες για τα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης χρέους, όταν το έθνος μαστιζόταν από μαζική ανεργία και πολιτικές αναταραχές.

Ωστόσο, η Ελλάδα είναι πλέον μία από τις πέντε μόνο χώρες στην ΕΕ που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα προϋπολογισμού, όπου τα φορολογικά της έσοδα υπερβαίνουν τις κρατικές δαπάνες, εξαιρουμένων των πληρωμών τόκων, σύμφωνα με το ΔΝΤ» υπογραμμίζει.

Απολύτως απαραίτητες οι μεταρρυθμίσεις Τσίπρα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παραδέχθηκε πως την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα «υπήρξαν πολλές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων σταθεροποίησης που ήταν απολύτως απαραίτητες».

«Ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τη σημερινή απόδοση», υποστήριξε αν και όπως είπε «ο χειρισμός της Ελλάδας από την τρόικα είχε τόσο «θετικές» όσο και «αρνητικές» πτυχές».

«Θα πρότεινα στο μέλλον να αντλήσουμε τα μαθήματα αυτής της εφαρμογής και να προσπαθήσουμε, αν υπάρχει κάποια χώρα που θα χρειαστεί, να εφαρμόσουμε ό,τι λειτούργησε και όχι ό,τι δεν λειτούργησε», πρόσθεσε.

Το ΔΝΤ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ελλάδα ήταν πλέον «σε καλή θέση να αντιμετωπίσει εξωτερικούς κραδασμούς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή», εν μέρει λόγω των μεταρρυθμίσεών της μετά το 2010 για τη βελτίωση της είσπραξης φόρων.

Το δημοσίευμα σχολιάζει ωστόσο, ότι μερικοί από τους αρχιτέκτονες του προγράμματος λιτότητας παραδέχθηκαν ότι τα μέτρα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα είχε υπερβολικό κοινωνικό κόστος.

Οι επώδυνες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αφορούσαν τις συντάξεις και την αγορά εργασίας, οδήγησαν σε μια βίαιη μείωση του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 25% μεταξύ 2008 και 2013.

Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 26,6% το 2014 από 8% πριν από την κρίση και οι μαζικές διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας κατά των μέτρων λιτότητας έγιναν καθημερινό φαινόμενο.

«Είχαμε υπερβολική λιτότητα [στην Ελλάδα]. Νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό», δήλωσε ο Μάρκο Μπούτι, πρώην διευθυντής του τμήματος οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις σε εκείνη την περίοδο βαθιάς οοικονομικής κρίσης υπό αυτή την πίεση δεν ήταν δίκαιες και στην πραγματικότητα αρκετά καταστροφικές», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ. «Το χειριστήκαμε καλά; Όχι. Είμαστε σε καλύτερη θέση; Ναι, αλλά με υψηλό τίμημα».

Μέχρι το τέλος του έτους, η Ελλάδα δεν θα είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης. Το ακαθάριστο χρέος της, το οποίο κορυφώθηκε σε πάνω από 209% του ΑΕΠ το 2020, προβλέπεται να μειωθεί στο 137,6% του ΑΕΠ φέτος, κάτω από αυτό της Ιταλίας.

Πιερρακάκης: «Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει»

Οι FT αναφέρουν ότι η Ελλάδα βγήκε επίσημα από το πρόγραμμα διάσωσης το 2018, επιτρέποντάς της να ολοκληρώσει την αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα το 2022.

Η αύξηση του ΑΕΠ σε χώρες των οποίων οι κρίσεις χρέους κάποτε ώθησαν την Ευρωζώνη κοντά σε οριακό σημείο, όπως Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ισπανία, ξεπερνά τώρα την επέκταση στις «βασικές» οικονομίες της Γερμανίας και της Γαλλίας της νομισματικής ζώνης.

Ενώ οι λόγοι χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να μειωθούν σε αυτές τις τέσσερις χώρες έως το 2027, θα συνεχίσουν να αυξάνονται στην Ευρωζώνη στο σύνολό της και στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Λουίς ντε Γκίντος, απερχόμενος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Ισπανία δήλωσε πρόσφατα στους FT ότι «οι χώρες που εφάρμοσαν μεταρρυθμίσεις πριν από 10 έως 15 χρόνια είναι αυτές που ξεπερνούν την υπόλοιπη ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα όσον αφορά την ιδιοκτησία και την επιβολή από την τρόικα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, στο τέλος της ημέρας, οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν».

