Η εμβληματική φωτογραφία της Κέιτ Μος, που τραβήχτηκε από τον Γκρεγκ Μπρέναν το 2007, παραμένει έως σήμερα η πιο αναγνωρίσιμη λήψη της καριέρας του φωτογράφου. Το στιγμιότυπο απαθανατίζει το μοντέλο να κάθεται σε μια σκάλα κινδύνου, φορώντας γούνα και κρατώντας τσιγάρο.

Το βιβλίο που αποκαθιστά την αλήθεια για την πιο παρεξηγημένη φωτογραφία της Κέιτ Μος

Σύμφωνα με τον δημιουργό της, η εικόνα απέκτησε διαχρονική αξία χάρη στην απλότητα και την ιδιαίτερη αισθητική της, καθώς συνδύαζε το στυλ μιας μπαλαρίνας με την rock ’n’ roll προσωπικότητα της Τζάνις Τζόπλιν. Αν και η φωτογραφία έχει ταυτιστεί με την «party era» του μοντέλου, η Κέιτ Μος είχε ήδη καθιερωθεί στη συνείδηση των βρετανικών tabloids από τη δεκαετία του ’90 ως μια προσωπικότητα που αγαπούσε την έντονη νυχτερινή ζωή.

Ωστόσο, ο Μπρέναν υποστηρίζει ότι πολλά από όσα γράφτηκαν για τη συγκεκριμένη βραδιά δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Όπως λέει, το διάσημο πλέον στιγμιότυπο είναι ταυτόχρονα και από τα πιο παρεξηγημένα της καριέρας του: «Διάβασα κάθε είδους ανοησίες. Ότι σκόνταψε στο φόρεμά της, ότι έπεσε στις σκάλες, ότι ήταν 4 τα ξημερώματα. Τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια» ανέφερε ο 53χρονος φωτογράφος.

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «The Big Shot» επιχειρεί να αποκαταστήσει, όπως λέει, την πραγματική ιστορία πίσω από τη φωτογραφία, αλλά και να περιγράψει τον συνδυασμό εμπειρίας και τύχης που τον οδήγησε στην πίσω έξοδο ενός θεάτρου του Λονδίνου στα 33α γενέθλια της Μος.

Το 2007, η Κέιτ Μος βρισκόταν στην κορυφή της καριέρας της. Την ίδια χρονιά το περιοδικό Time την είχε συμπεριλάβει στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, ενώ το Forbes την κατέταξε στη δεύτερη θέση της λίστας με τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα στον κόσμο, πίσω μόνο από τη Ζιζέλ.

Εκείνη την περίοδο, η σχέση της με τον τραγουδιστή των Babyshambles, Πιτ Ντόχερτι, απασχολούσε διαρκώς τα tabloids, ενώ οι φήμες περί γάμου κυκλοφορούσαν έντονα.

Ο Μπρέναν είχε αναλάβει να καλύψει φωτογραφικά το πάρτι γενεθλίων της στο ξενοδοχείο Dorchester του Λονδίνου, μια εκδήλωση που, όπως είπε, είχε εξελιχθεί σε «ετήσιο μιντιακό γεγονός».

Λίγο αργότερα, πληροφορήθηκε ότι η Μος και ο Ντόχερτι βρίσκονταν ακόμη στο θέατρο Donmar Warehouse. Όταν έφτασε εκεί, συνάντησε πλήθος φωτογράφων και περαστικών να έχει κατακλύσει την κεντρική είσοδο.

Τότε προέκυψε μια απρόσμενη εξέλιξη: οι μπαταρίες του φλας του είχαν σχεδόν αδειάσει. Καθώς επέστρεφε στο αυτοκίνητό του, θυμήθηκε ότι το θέατρο διέθετε έξοδο κινδύνου στο πίσω μέρος, την οποία είχε χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν όταν είχε φωτογραφίσει τη Νικόλ Κίντμαν να αποχωρεί από το ίδιο σημείο στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Ο φωτογράφος αποφάσισε να περάσει «για μια γρήγορη ματιά», όπως περιέγραψε. «Καθόταν απλώς στις σκάλες και κάπνιζε. Πέρασα δίπλα από την πόρτα, την είδα και κατάλαβα ότι είχα λίγα δευτερόλεπτα για να αντιδράσω» είπε.

Βάζοντας τη φωτογραφική μηχανή μέσα από τη μισάνοιχτη πόρτα, τράβηξε περίπου δέκα φωτογραφίες. Εκείνη τη στιγμή άκουσε αυτοκίνητο να σταματά έξω και αντιλήφθηκε τι συνέβαινε: η Μος και ο Ντόχερτι είχαν στείλει άλλο όχημα στην κεντρική είσοδο ως αντιπερισπασμό, ενώ οι ίδιοι θα έφευγαν από την πίσω έξοδο.

Πώς η τύχη και μια έξοδος κινδύνου χάρισαν στον Γκρεγκ Μπρέναν την πιο διάσημη φωτογραφία της Κέιτ Μος

Ο Μπρέναν παραδέχθηκε ότι βοήθησε ακόμη και να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου για τη Μος, τόσο από ευγένεια όσο και για να εξασφαλίσει ότι θα διατηρούσε αποκλειστικά τη στιγμή πριν φτάσουν οι υπόλοιποι φωτογράφοι.

Τελικά, δεν επέστρεψε ποτέ στο Dorchester. Έστειλε τις φωτογραφίες στους συντάκτες του και γύρισε σπίτι βέβαιος ότι είχε εξασφαλίσει τα καλύτερα στιγμιότυπα της βραδιάς. Δεν περίμενε όμως ότι μία από αυτές τις εικόνες θα κατέληγε την επόμενη ημέρα σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών tabloids.

Καθώς η Μος είχε καταφέρει να αποφύγει τους φωτογράφους για το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, πολλές εφημερίδες χρησιμοποίησαν τη φωτογραφία από τη σκάλα δίπλα σε δημοσιεύματα για τα ξέφρενα πάρτι γενεθλίων της. Η Daily Mail τη συνόδευσε με αναφορές για ένα «24ωρο πάρτι με ποτό και χορό», ενώ άλλες εφημερίδες τη συνέδεσαν με ιστορίες για καβγάδες και ξέφρενη διασκέδαση.

Greg Brennan – Kate Moss falling stairs at the Donmar Warehouse in Covent Garden, London, 2007 pic.twitter.com/JGqNZClB1E April 15, 2026

Ο ίδιος ο Μπρέναν θεωρεί ότι η φωτογραφία απέκτησε τη φήμη της περισσότερο λόγω του κλίματος της εποχής και της εικόνας που είχαν δημιουργήσει τα tabloids γύρω από την Κέιτ Μος.

Το 2005, ένα σκάνδαλο με ναρκωτικά είχε προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην καριέρα της, με αρκετούς μεγάλους οίκους μόδας να διακόπτουν τη συνεργασία τους μαζί της, παρότι δεν της απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες. Έναν χρόνο αργότερα, πάντως, αναδείχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς στα British Fashion Awards.

«Καταλαβαίνω γιατί το έκαναν. Η Κέιτ Μος να κάθεται απλώς σε μια σκάλα και να καπνίζει δεν πουλάει εφημερίδες», είπε ο φωτογράφος.

Παρά τη φήμη που τη συνόδευε, ο Μπρέναν υποστήριξε ότι ποτέ δεν είδε τη Μος ως «party girl». «Για μένα ήταν απλώς ένα από τα αγαπημένα μου μοντέλα, στην καλύτερη στιγμή της καριέρας της», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, η προσωπική αγαπημένη του φωτογραφία από εκείνο το βράδυ δεν είναι η διάσημη εικόνα με τη σκάλα, αλλά ένα καρέ που τραβήχτηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, στο οποίο η Μος σηκώνεται και κατευθύνεται προς την έξοδο.

«Έχει περισσότερο αίσθηση πασαρέλας», είπε. «Λένε ότι κάθε καλός φωτογράφος πρέπει κάποια στιγμή στην καριέρα του να έχει μία εικόνα που ξεπερνά όλες τις υπόλοιπες. Νιώθω ότι το πέτυχα με αυτή, αλλά δεν ήταν ποτέ προσχεδιασμένο», κατέληξε.