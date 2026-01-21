Σε ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας Picot προχωρά η Lactalis στη Γαλλία, έπειτα από τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας κερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς.

Συγκεκριμένα, η γαλακτοκομική εταιρεία διευκρίνισε στο AFP ότι η ανάκληση αφορά συνολικά 18 χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική, καθώς και την Ισπανία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες αγορές.

Στη Γαλλία, η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα έξι παρτίδες βρεφικού γάλακτος:

Picot Nutrition Quotidienne 1er âge στις συσκευασίες 400, 800 και 850 γραμμαρίων

Picot Nutrition Quotidienne 2e âge στις συσκευασίες 800 και 850 γραμμαρίων

Picot AR 2e âge στη συσκευασία 800 γραμμαρίων

Γιατί αποφασίστηκε η ανάκληση στο βρεφικό γάλα

Η απόφαση ελήφθη μετά από προειδοποίηση της γαλλικής επαγγελματικής ένωσης για τη βρεφική διατροφή, σύμφωνα με τη Lactalis. Όπως εξηγεί η εταιρεία, οι αρχικές αναλύσεις των προϊόντων ήταν σύμφωνες με τις προδιαγραφές, ωστόσο συμπληρωματικοί έλεγχοι στο επανασυσταθέν προϊόν, δηλαδή στο γάλα όπως παρασκευάζεται στο μπιμπερό, αποκάλυψαν την παρουσία κερεουλίδης.

Για τον λόγο αυτό, η Lactalis αποφάσισε να προχωρήσει σε ανάκληση καθαρά για προληπτικούς λόγους.

«Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους γονείς μικρών παιδιών», σημείωσε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «οι γαλλικές αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής καμία καταγγελία ή αναφορά που σχετίζεται με την κατανάλωση αυτών των προϊόντων».