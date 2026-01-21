Σε ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας Picot προχωρά η Lactalis στη Γαλλία, έπειτα από τον εντοπισμό πιθανής παρουσίας κερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς.
Συγκεκριμένα, η γαλακτοκομική εταιρεία διευκρίνισε στο AFP ότι η ανάκληση αφορά συνολικά 18 χώρες, κυρίως στη Λατινική Αμερική, καθώς και την Ισπανία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες αγορές.
Στη Γαλλία, η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα έξι παρτίδες βρεφικού γάλακτος:
- Picot Nutrition Quotidienne 1er âge στις συσκευασίες 400, 800 και 850 γραμμαρίων
- Picot Nutrition Quotidienne 2e âge στις συσκευασίες 800 και 850 γραμμαρίων
- Picot AR 2e âge στη συσκευασία 800 γραμμαρίων
Γιατί αποφασίστηκε η ανάκληση στο βρεφικό γάλα
Η απόφαση ελήφθη μετά από προειδοποίηση της γαλλικής επαγγελματικής ένωσης για τη βρεφική διατροφή, σύμφωνα με τη Lactalis. Όπως εξηγεί η εταιρεία, οι αρχικές αναλύσεις των προϊόντων ήταν σύμφωνες με τις προδιαγραφές, ωστόσο συμπληρωματικοί έλεγχοι στο επανασυσταθέν προϊόν, δηλαδή στο γάλα όπως παρασκευάζεται στο μπιμπερό, αποκάλυψαν την παρουσία κερεουλίδης.
Για τον λόγο αυτό, η Lactalis αποφάσισε να προχωρήσει σε ανάκληση καθαρά για προληπτικούς λόγους.
«Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι αυτή η πληροφορία μπορεί να προκαλέσει ανησυχία στους γονείς μικρών παιδιών», σημείωσε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «οι γαλλικές αρχές δεν έχουν αναφέρει μέχρι στιγμής καμία καταγγελία ή αναφορά που σχετίζεται με την κατανάλωση αυτών των προϊόντων».