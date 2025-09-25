Για πολλούς φοιτητές, το ChatGPT έχει γίνει πλέον τόσο βασικό εργαλείο όσο ένα τετράδιο ή ένα κομπιουτεράκι. Είτε πρόκειται για διόρθωση γραμματικής, οργάνωση σημειώσεων επανάληψης ή δημιουργία καρτών απομνημόνευσης (flashcards), η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται γρήγορα σε απαραίτητο σύντροφο στην πανεπιστημιακή ζωή. Όμως, καθώς τα πανεπιστήμια προσπαθούν να συμβαδίσουν με την τεχνολογία, μια λεπτή γραμμή αρχίζει να διαφαίνεται. Χρήση για κατανόηση; Εντάξει. Χρήση για τη συγγραφή εργασιών; Απαγορεύεται.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Πολιτικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (Higher Education Policy Institute / UK), σχεδόν το 92% των φοιτητών χρησιμοποιούν πλέον γενετική τεχνητή νοημοσύνη με κάποιο τρόπο, μια αύξηση από το 66% την προηγούμενη χρονιά.

«Ειλικρινά, όλοι το χρησιμοποιούν», λέει η Μάγκαν Τσιν, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πολιτικής Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, η οποία μοιράζεται τα αγαπημένα της “κόλπα με AI” για διάβασμα στο TikTok — με συμβουλές που κυμαίνονται από μελέτη με βάση συνομιλίες έως έξυπνες εντολές για φιλτράρισμα σημειώσεων.

«Έχει εξελιχθεί. Στην αρχή, ο κόσμος το έβλεπε σαν σκονάκι και πίστευε ότι κατέστρεφε την κριτική μας σκέψη. Αλλά πλέον είναι περισσότερο σαν συνεργάτης στη μελέτη και εργαλείο συζήτησης που μας βοηθάει να βελτιωθούμε».

Μάλιστα, έχει αποκτήσει και παρατσούκλι: «Απλώς το λένε “Chat”», εξηγεί.

Ενα πανίσχυρο εργαλείο αυτομάθησης αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο αυτομάθησης. Η Τσιν προτείνει να του δίνουμε σημειώσεις από μαθήματα και να του ζητάμε να δημιουργήσει ερωτήσεις για εξάσκηση σε εξετάσεις.

«Μπορούμε να κάνουμε μια προφορική συζήτηση μαζί του όπως θα κάναμε με έναν καθηγητή και να έχουμε αλληλεπίδραση», τονίζει, προσθέτοντας ότι μπορεί επίσης να δημιουργεί διαγράμματα και να συνοψίζει δύσκολες έννοιες.

Η Τζάια Ντεβάνι, υπεύθυνη διεθνούς εκπαίδευσης της OpenAI — της εταιρείας που ανέπτυξε το ChatGPT στις ΗΠΑ — συνιστά τέτοιου είδους αλληλεπίδραση. «Μπορούμε να ανεβάσουμε διαφάνειες από το μάθημα και να ζητήσουμε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής», λέει. «Βοηθά στο να “σπάσουμε” σύνθετες εργασίες σε βασικά βήματα και να κατανοήσουμε καλύτερα τις έννοιες».

Ωστόσο, υπάρχει και ο κίνδυνος υπερβολικής εξάρτησης. Η Τσιν και οι συμφοιτητές της εφαρμόζουν αυτό που αποκαλούν «μέθοδο της αντίκρουσης».

Ποια είναι η θετική χρήση του ChatGPT στην Πανεπιστημιακή ζωή

«Όταν το ChatGPT σου δίνει μια απάντηση, σκέψου τι θα έλεγε κάποιος άλλος σε αυτό», εξηγεί. «Χρησιμοποίησέ το ως εναλλακτική οπτική, αλλά θυμήσου ότι είναι μόνο μία φωνή ανάμεσα σε πολλές». Προτείνει να ρωτάς πώς θα προσέγγιζαν το ίδιο θέμα διαφορετικά άλλοι άνθρωποι. Αυτού του είδους η θετική χρήση γίνεται συχνά αποδεκτή από τα πανεπιστήμια. Ωστόσο, οι ακαδημαϊκές κοινότητες προβληματίζονται έντονα με το θέμα της κακής χρήσης της AI και πολλοί διδάσκοντες έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην πανεπιστημιακή εμπειρία.

Ο Γκράχαμ Γουίν, αντιπρύτανης για θέματα εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Northumbria, αναφέρει ότι η χρήση της AI για υποστήριξη και οργάνωση εργασιών επιτρέπεται, αλλά οι φοιτητές δεν θα πρέπει να βασίζονται στο περιεχόμενο και τη γνώση της AI. «Οι φοιτητές μπορούν εύκολα να βρεθούν σε δύσκολη θέση με ψευδείς πληροφορίες, κατασκευασμένες πηγές και φανταστικό περιεχόμενο».

Το Northumbria, όπως και πολλά άλλα Πανεπιστήμια, διαθέτει ανιχνευτές AI και μπορεί να επισημάνει εργασίες όπου εντοπίζεται υπερβολική εξάρτηση από αυτή. Στο University of the Arts London (UAL), οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν ημερολόγιο χρήσης AI, ώστε να φαίνεται πώς την ενσωματώνουν στη δημιουργική τους διαδικασία.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες νέες τεχνολογίες, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Τα εργαλεία AI που χρησιμοποιούν σήμερα οι φοιτητές, είναι ήδη διαδεδομένα στους εργασιακούς χώρους που θα εισέλθουν αύριο. Όμως το πανεπιστήμιο δεν αφορά μόνο το αποτέλεσμα, αλλά και τη διαδικασία — και το μήνυμα από τους εκπαιδευτικούς είναι σαφές: Αφησε την AI να υποστηρίξει τη μάθησή σου, όχι να την αντικαταστήσει.

«Ο ψηφιακός αλφαβητισμός σε θέματα AI είναι βασική δεξιότητα για τους φοιτητές», λέει εκπρόσωπος του UAL, προσθέτοντας: «Προσέγγισέ τη με περιέργεια αλλά και με επίγνωση».

ΠΗΓΗ: theguardian.com