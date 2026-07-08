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To 5o Summer School για την «Ανάπτυξη, συμπεριφορά και φροντίδα υγείας – well-being

παιδιών και εφήβων» πραγματοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής και η UNESCO Έδρα Παγκόσμιας Υγείας και Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Β΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ και το ΠΜΣ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ αλλά και την Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν. Μεσσηνίας – Ν.Μ. Καλαμάτας στην Καλαμάτα στις 10 και 11 Ιουλίου.

Στο 5o Summer School που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας –

Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή για λειτουργούς υγείας, θεωρητικών επιστημών και εκπαιδευτικούς θα χορηγηθεί πιστοποιητικό Unesco GHE.

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Ακολουθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου

Παρασκευή 10 Ιουλου 16.00 μ.μ – 20.30 μ.μ

16.00-16.30 Εγγραφές – Χαιρετισμοί

16.30-18.00 Ανάπτυξη και συμπεριφορά παιδιού και εφήβου – Ενίσχυση της θετικής

γονεϊκότητας/κατάκτηση της ευεξίας (wellbeing)

Μικρό διάλειμμα καφέ

18.30- 19.00 Φαινόμενο Flynn και η εξέλιξή του

19.00- 19.30 Επίδραση της ψηφιακής τεχνολογίας κατά την κύηση και τον

θηλασμό

19.30- 20.30 Διατροφικές ανάγκες και παρεκτροπές παιδιών και εφήβων -πρόληψη και

παρεμβάσεις στην παχυσαρκία

Ακολουθεί Sunset Cocktail

Σάββατο 11 Ιουλου 10.30 π.μ 14.30 μ.μ.

10.30-11.00 Η επίδραση του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου (ΣΕΛ)

στην ποιότητα ζωής παιδιών και εφήβων ασθενών

11.00-11.30 Μη θρεπτικές στοματικές συνήθειες: θηλασμός δακτύλου ή πιπίλας;

11.30-12.00 Σχολική ετοιμότητα και χρήση οθόνης

Μικρό διάλειμμα καφέ

12.30-13.00 Διερευνώντας το συναρπαστικό ταξίδι της σεξουαλικότητας

13.00-13.30 Ανδρολογικά αιτήματα στην εφηβεία

13.30-14.00 Η επιβάρυνση των HPV σχετιζόμενων νοσημάτων σε παγκόσμιο και

εθνικό επίπεδο και η δυνατότητα πρόληψής τους μέσω εμβολιασμού

14.00-14.30 Κλείσιμο – συζήτηση

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