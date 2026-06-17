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Μια γιορτή προσφοράς και αγάπης, που έγινε ένας επιτυχημένος θεσμός και έχει μοναδικό στόχο να στηρίζει τους σκοπούς του μη κερδοσκοπικού Σωματείου “Φίλοι της Μέριμνας”, επαναλαμβάνεται για 10η χρονιά φέτος.

Στο καλοκαιρινό bazaar ρούχων, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 18–21/6, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών 19 και Πειρεαιώς 144, στην Αθήνα, θα βρείτε αντρικά, γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ.

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Παπούτσια, τσάντες, κοσμήματα, φουλάρια, όλα επιλεγμένα με φροντίδα από τους φίλους της Μέριμνας, σας περιμένουν για να τα βάλετε στην ζωή σας για καλό σκοπό. Θα έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία από καινούργια και second hand είδη από όλα τα στυλ και τις σύγχρονες τάσεις της μόδας. Η ανακύκλωση και η επιλογή second hand ρούχων και αξεσουάρ, εξάλλου, είναι ό,τι πιο οικολογικό και ηθικό στον χώρο της μόδας.Το Bazaar Ρούχων των Φίλων της Μέριμνας συνδιάζει την αξία του να μοιραζόμαστε και να προσφέρουμε, για καλό σκοπό.

Η αφίσα του καλοκαιρινού bazaar Μέριμνας

Ημέρες και Ωρες καλοκαιρινού bazaar Μέριμνας

Πέμπτη 18-Ιουν 4.00μ.μ.-8.00μ.μ.

Παρασκευή 19-Ιουν 12.00μ.μ-8.00μ.μ

Σάββατο 20-Ιουν 12.00μ.μ-8.00μ.μ

Κυριακή 21-Ιουν 12.00μ.μ-5.00μ.μ

Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για τα προγράμματα της «Μέριμνας», που αφορούν στην παροχή δωρεάν υπηρεσιών τόσο σε σοβαρά άρρωστα παιδιά, όσο και σε παιδιά και τις οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν το πένθος ή μια αναπάντεχα τραυματική απώλεια.

Πρόσβαση:

Στάση Κεραμεικός (Μετρό, Γραμμή 3)/ 800 μέτρα απόσταση

Στάση Πετράλωνα (ΗΣΑΠ) / 800 μέτρα

Ο χώρος διαθέτει θέσεις στάθμευσης

Επικοινωνία:

«Φίλοι της Μέριμνας»: καθημερινά 9.30-17.00,Τηλ. 210 6842833



[email protected] – https://www.friendsofmerimna.gr/