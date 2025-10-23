Το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα» προσκαλεί μέλη και φίλους του να μοιραστούν τη μαγεία των Χριστουγέννων στο φετινό Χριστουγεννιάτικο Bazaar, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στο Theoxenia Palace Hotel στην Κηφισιά, από τις 11:00 το πρωί ως τις 21:00 το βράδυ.

Το Bazaar από την «Καλλιπάτειρα» περιλαμβάνει, εκτός από γιορτινή διάθεση, πολλές εκπλήξεις μεταξύ των οποίων συμμετοχή εκθετών που φέρνουν ξεχωριστές προτάσεις για όμορφα δώρα και χειροποίητες δημιουργίες, προσφέροντας την ευκαιρία για αγορές που θα αποτελούν πράξη προσφοράς, καθώς μέρος των πωλήσεων θα διατεθεί για την ενίσχυση των κοινωφελών σκοπών του Σωματείου.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση από την «Καλλιπάτειρα» για γιορτές με χαμόγελα, αγάπη και ελπίδα, σύντομα!

INFO

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025

Theoxenia Palace Hotel, Κολοκοτρώνη 34, Κηφισιά

Ώρα: 11:00 – 21:00

Πληροφορίες: 210 3645390 / 6972297626