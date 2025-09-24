Η χρήση κάνναβης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Πολλές γυναίκες καταφεύγουν στη χρήση της συγκεκριμένης ουσίας για να αντιμετωπίσουν τη ναυτία και άλλα συμπτώματα της εγκυμοσύνης.

Ωστόσο, μία διακεκριμένη ιατρική εταιρεία προειδοποιεί ότι τα αυξανόμενα στοιχεία συνδέουν τη χρήση κάνναβης με πρόωρους τοκετούς, χαμηλό βάρος γέννησης και αυξημένη ανάγκη για εντατική φροντίδα νεογνών, καθώς και με νευρογνωστικά και συμπεριφορικά προβλήματα στα παιδιά.

«Οι ασθενείς συχνά χρησιμοποιούν κάνναβη για να αντιμετωπίσουν κάποιο ιατρικό πρόβλημα, καθώς στο μυαλό τους θεωρούν ότι αποτελεί έναν πιο φυσικό τρόπο να διαχειριστούν ένα πρόβλημα υγείας», επισημαίνει η δρ. Μέλισσα Ρούσο, μία από τις συγγραφείς των νέων οδηγιών.

«Όμως υπάρχουν πολλά φυσικά προϊόντα τα οποία δεν είναι ασφαλή», προσθέτει η δρ. Ρούσο. Δεν υπάρχουν μελέτες που να αποδεικνύουν ότι η κάνναβη είναι αποτελεσματική για έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, και οι έρευνες δείχνουν πλέον ότι υπάρχουν πιθανά δυσμενή αποτελέσματα.

Η ιατρική εταιρεία προειδοποιεί επίσης να μην γίνονται εξετάσεις αίματος ή ούρων για τον έλεγχο χρήσης κάνναβης. Αντίθετα, συνιστά στους γιατρούς να συζητούν με τις γυναίκες για τις συνήθειές τους, να τις ενθαρρύνουν να σταματήσουν τη χρήση κάνναβης το συντομότερο δυνατό και να τους προσφέρουν εναλλακτικές θεραπείες για τα ιατρικά τους προβλήματα

Τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι έγκυες γυναίκες

Οι νέες οδηγίες αναφέρουν ότι η χρήση κάνναβης θα πρέπει να αποθαρρύνεται και στις θηλάζουσες γυναίκες, αλλά ότι ο θηλασμός πρέπει να συνεχίζεται ακόμα και με χρήση της ουσίας, καθώς τα οφέλη του πιθανώς υπερβαίνουν τους πιθανούς κινδύνους.

«Δεν μπορούμε να είμαστε αυστηροί στην προσέγγισή μας», εξηγεί η δρ. Έιμι Βαλεντ, διαφορετική συγγραφέας των οδηγιών, σημειώνοντας ότι ο θηλασμός είναι σημαντικός για πολλές μητέρες.

Μελέτες δείχνουν ότι μεταξύ 4% και 16% των γυναικών χρησιμοποιούν κάνναβη κατά την εγκυμοσύνη, με ποσοστά που φτάνουν έως και 43% σε γυναίκες ηλικίας 19 έως 22 ετών. Οι γυναίκες στο πρώτο τρίμηνο είναι πιο πιθανό να στραφούν στην κάνναβη για να αντιμετωπίσουν ναυτία και εμετό.

Μια πρόσφατη ανάλυση 51 μελετών που αφορούσαν εκατομμύρια εγκυμοσύνες έδειξε ότι η προγεννητική χρήση κάνναβης σχεδόν διπλασίασε την εμφάνιση χαμηλού βάρους γέννησης στα νεογνά. Αυξήθηκε κατά 50% η πιθανότητα πρόωρου τοκετού και κατά 57% ο αριθμός των μωρών που γεννήθηκαν μικρότερα για την ηλικία κύησης.

Η ανασκόπηση έδειξε επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η προγεννητική χρήση κάνναβης μπορεί να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου των νεογνών κατά τη γέννηση ή αμέσως μετά από αυτήν. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι τα παιδιά που εκτέθηκαν στην κάνναβη κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να είναι πιο επιρρεπή σε άγχος και κατάθλιψη.

Καθώς η κοινωνική αποδοχή αυξάνεται, οι άνθρωποι θεωρούν ότι η χρήση κάνναβης δεν ενέχει τόσο μεγάλο κίνδυνο και τείνουν να τη χρησιμοποιούν περισσότερο. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι οποιαδήποτε ποσότητα κάνναβης είναι ασφαλής κατά την εγκυμοσύνη, επομένως η ασφαλέστερη επιλογή είναι να την αποφεύγουμε εντελώς.

Με πληροφορίες από The New York Times