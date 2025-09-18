Καθώς το καλοκαίρι δίνει τη θέση του στο φθινόπωρο, το ανοσοποιητικό μας σύστημα αρχίζει κι αυτό να προσαρμόζεται. Οι μέρες μικραίνουν, η ηλιοφάνεια μειώνεται και μαζί της και η παραγωγή βιταμίνης D, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για να παραμένει το ανοσοποιητικό μας ενισχυμένο.

Ο πιο κρύος αέρας έχει λιγότερη υγρασία, κάτι που ξηραίνει τις ρινικές μας οδούς και μειώνει τη βλέννα που κανονικά παγιδεύει σκόνη και τοξίνες, κάνοντας ευκολότερη δίοδο σε ιούς. Παράλληλα, οι συνεχείς εναλλαγές θερμοκρασίας – ζεστά μεσημέρια αλλά δροσερά πρωινά και βράδια- κουράζουν τον οργανισμό μας και μας κάνουν πιο ευάλωτους.

Η διατροφή παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην ανθεκτικότητα του ανοσοποιητικού μας, καθώς ορισμένα θρεπτικά συστατικά γίνονται ακόμη πιο απαραίτητα το φθινόπωρο. Για παράδειγμα, η βιταμίνη C -που βρίσκουμε σε εσπεριδοειδή, πιπεριές και ακτινίδια- στηρίζει την παραγωγή και τη λειτουργία των λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού μας απέναντι στις λοιμώξεις.

Για να προστατεύσουμε το ανοσοποιητικό μας αυτό το φθινόπωρο, προτείνονται τέσσερις απλές συνήθειες τις οποίες μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινότητά μας οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε ανοσοποιητικό μας και να αποφύγουμε τις ιώσεις.

Δημιουργούμε ένα τελετουργικό με αφεψήματα

Ένας απλός τρόπος για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας είναι να βάλουμε τα αφεψήματα στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να πίνουμε τσάι με λεμόνι, τζίντζερ και γλυκόριζα τα απογεύματα ή ζωμό από κόκαλα εμπλουτισμένο με τσουκνίδα τα βράδια. Αυτά τα ροφήματα καταπραΰνουν το αναπνευστικό, στηρίζουν την υγεία του εντέρου και μας προσφέρουν ουσίες που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού.

Απολαμβάνουμε μία κουταλιά μέλι

Το ωμό μέλι μπορεί να γίνει πραγματικό θεραπευτικό εργαλείο το φθινόπωρο, ειδικά αν θέλουμε να προστατέψουμε και να δυναμώσουμε την άμυνά μας. Μπορούμε να το εμπλουτίσουμε με βότανα όπως τζίντζερ, εχινάκεια, θυμάρι, λεβάντα, σαμπούκο ή σκόρδο, φτιάχνοντας δικά μας φυτικά σιρόπια. Τα προσθέτουμε σε τσάι, σε ζεστό νερό ή τα απολαμβάνουμε και σκέτα με ένα κουταλάκι. Το ωμό μέλι καταπραΰνει τον λαιμό, έχει αντιμικροβιακές και αντιβακτηριακές ιδιότητες, στηρίζει την υγεία του εντέρου και γίνεται μια καθημερινή, ζεστή και θρεπτική συνήθεια.

Επιλέγουμε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C

Αν θέλουμε να ξεκινάμε δυνατά τη μέρα μας, μπορούμε να προσθέτουμε φρούτα και λαχανικά πλούσια σε βιταμίνη C στα smoothies, στους φρέσκους χυμούς ή ακόμη και στη βρώμη του πρωινού. Έτσι, παίρνουμε μια δόση αντιοξειδωτικής ενέργειας από το πρωί και μένουμε χορτάτοι μέχρι το μεσημέρι.



Χρησιμοποιούμε αντιφλεγμονώδη υλικά στην κουζίνα



Όταν μαγειρεύουμε ζεστά, εποχικά φαγητά το φθινόπωρο, μπορούμε να δώσουμε επιπλέον αξία και γεύση με αντιφλεγμονώδη βότανα και μπαχαρικά. Το σκόρδο, ο κουρκουμάς, το τζίντζερ και η κανέλα περιέχουν δραστικές ενώσεις που βοηθούν στη ρύθμιση της φλεγμονής. Έτσι, όχι μόνο κάνουμε τα φαγητά μας πιο νόστιμα και αρωματικά, αλλά τους δίνουμε και μια «απρόσμενη» ενίσχυση για την υγεία μας.



