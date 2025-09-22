Η φροντίδα του εγκεφάλου μας πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την υγεία μας. Ο εγκέφαλος είναι, άλλωστε, ο κεντρικός ρυθμιστής σχεδόν όλων των λειτουργιών του οργανισμού μας. Ωστόσο, όσο μεγαλώνουμε, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος να εμφανίσουμε άνοια.

Η άνοια είναι ένας γενικός όρος που περιγράφει την απώλεια μνήμης και άλλων γνωστικών ικανοτήτων σε βαθμό που επηρεάζει σημαντικά την καθημερινή μας ζωή. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα περιστατικά άνοιας, που σήμερα ανέρχονται σε 514.000 ετησίως, ενδέχεται να διπλασιαστούν μέχρι το 2060.

Πολλές έρευνες έχουν αναδείξει ότι ο τρόπος ζωής παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου μας. Η καθιστική ζωή αυξάνει τον κίνδυνο άνοιας, ενώ η σωματική δραστηριότητα μπορεί να τον μειώσει. Από την άλλη, η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης και η έλλειψη συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών συμβάλλουν επίσης στην αύξηση του κινδύνου. Ακόμη και η κοινωνική μας ζωή επηρεάζει τον εγκέφαλο, καθώς η μοναξιά έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας.

Παράλληλα, υπάρχουν πτυχές της υγείας του εγκεφάλου που επηρεάζονται έντονα από τη γενετική, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νόσο Αλτσχάιμερ, μια μορφή άνοιας. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει περισσότερα από εκατό γονίδια που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.

Ερευνητές του Χάρβαρντ εξέτασαν πιο προσεκτικά άτομα με γενετική προδιάθεση για Αλτσχάιμερ και διερεύνησαν αν η διατροφή μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Nature Medicine.

Τι έδειξαν τα ευρήματα της νέας μελέτης

Μετά από στατιστικές αναλύσεις, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι ακολουθούσαν με συνέπεια, για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη μεσογειακή διατροφή, είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και καλύτερη γνωστική λειτουργία. Αυτή η προστασία ήταν ιδιαίτερα εμφανής σε άτομα με διαφορετικούς βαθμούς γενετικής προδιάθεσης για Αλτσχάιμερ, που έφεραν παραλλαγές του γονιδίου APOE-e4.

Αν και η μεσογειακή διατροφή συνολικά συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο, οι ερευνητές ξεχώρισαν κάποια συστατικά που φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη θετική επίδραση, όπως τα φρούτα, οι ξηροί καρποί και τα μονοακόρεστα λιπαρά που βρίσκουμε στο ελαιόλαδο και το αβοκάντο.

Η μελέτη αυτή υποδεικνύει ότι η μακροχρόνια τήρηση της μεσογειακής διατροφής μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ, ακόμη και σε όσους από έχουν γενετική προδιάθεση. Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, υγιεινά λιπαρά και άπαχες πρωτεΐνες, με βασικά τρόφιμα όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι, τα όσπρια, τα δημητριακά ολικής άλεσης, τα ψάρια, τα θαλασσινά και το ελαιόλαδο.

Εντάσσοντας περισσότερες από αυτές τις τροφές στο καθημερινό μας διαιτολόγιο κάνουμε ένα από τα σημαντικότερα βήματα. Σημαντικό: Αν χρειαζόμαστε περισσότερο εξατομικευμένη καθοδήγηση, μπορούμε να απευθυνθούμε σε έναν κλινικό διατροφολόγο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να προσαρμόσουμε τη διατροφή μας στις προσωπικές μας ανάγκες και στον τρόπο ζωής μας.

Με πληροφορίες από Eating Well