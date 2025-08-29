Μια νέα ανασκόπηση δείχνει ότι η τήρηση των οδηγιών για την υγεία της καρδιάς ωφελεί τον οργανισμό και με άλλους απρόσμενους τρόπους. Μερικοί από αυτούς είναι, η μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου και άνοιας, η βελτίωση της κινητικότητας και ακόμη η αύξηση των πιθανοτήτων μιας υγιούς εγκυμοσύνης.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την τήρηση διατροφής εδική για την υγεία της καρδιάς, την άσκηση, την αποχή από το κάπνισμα, καθώς και τη διατήρηση του σωματικού βάρους, του σακχάρου, της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης σε υγιή επίπεδα.

Η νέα ανασκόπηση επισημαίνει ότι τέτοιου είδους συνήθειες, όταν συνδυάζονται, αποτρέπουν την καρδιαγγειακή νόσο και διαπιστώνει επίσης ότι τα θετικά αποτελέσματά τους επεκτείνονται πέρα από την καρδιά, σύμφωνα με τη Λιλιάνα Αγουάγιο, επίκουρη ερευνήτρια καθηγήτρια νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Emory και κύρια συγγραφέα της μελέτης. Η τήρηση των οδηγιών μπορεί να προλάβει έναν αριθμό χρόνιων ασθενειών, καθώς και να βοηθήσει στη διατήρηση της κινητικότητας, της όρασης, της ακοής και άλλων λειτουργιών.

«Τα οφέλη ξεκινούν σε κυτταρικό επίπεδο, μειώνοντας τη φλεγμονή και πιθανότατα επηρεάζοντας και άλλες διεργασίες της γήρανσης», δηλώνει ο Άντονι Μολίνα, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.

Προστασία εγκεφάλου

Η ανασκόπηση διαπιστώνει ότι η καλή καρδιαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα στην πρώιμη ενήλικη ζωή και στη μέση ηλικία, συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης ταχύτερης νοητικής επεξεργασίας και μεγαλύτερης ευχέρειας λόγου, στη μέση και τρίτη ηλικία. Παράλληλα, συνδέθηκε με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και κατάθλιψης.

Ένας λόγος, σύμφωνα με τους γιατρούς, φαίνεται να σχετίζεται με το αγγειακό σύστημα, το δίκτυο αιμοφόρων και λεμφικών αγγείων που μεταφέρει οξυγόνο, θρεπτικά συστατικά και παράγοντες καταπολέμησης λοιμώξεων σε όλο τον οργανισμό.

Διατήρηση της κινητικότητας με την ηλικία

Με τον ίδιο τρόπο, βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου αλλά και στο περιφερειακό αγγειακό σύστημα (που περιλαμβάνει αγγεία στα χέρια, τα πόδια και τα πέλματα) μπορούν να επηρεάσουν την ταχύτητα βαδίσματος, τη δύναμη της λαβής και την ικανότητα να σηκώνεται κάποιος από μια καρέκλα.

Η τήρηση των οδηγιών για υγιή καρδιά επηρεάζει την κινητικότητα και με άλλους τρόπους. Με άλλα λόγια, η μυϊκή μάζα, η δύναμη και η λειτουργικότητα μειώνονται με την ηλικία.

Φροντίζοντας την όραση και την ακοή

«Οι παράγοντες που διατηρούν υγιείς τις αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά είναι οι ίδιοι που διατηρούν υγιή και τα μικροσκοπικά τριχοειδή σε όλο το σώμα», εξηγεί η δρ. Σούζαν Σπρατ, καθηγήτρια ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Duke. Αυτά τα τριχοειδή μεταφέρουν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο, τα οποία βοηθούν τα κύτταρα να επιβιώσουν.

Για παράδειγμα, υψηλά επίπεδα σακχάρου, χοληστερόλης και φλεγμονής μπορεί να προκαλέσουν απόφραξη στα τριχοειδή του αυτιού. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε νευρική βλάβη ή θάνατο, αυξάνοντας τον κίνδυνο απώλειας ακοής. Από την άλλη, εάν δεν φτάνει αρκετό οξυγόνο στον αμφιβληστροειδή του ματιού, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία και απώλεια όρασης.

Αύξηση των πιθανοτήτων για υγιή εγκυμοσύνη

Η καλή καρδιαγγειακή υγεία μειώνει τις πιθανότητες επιπλοκών στην εγκυμοσύνη, όπως προεκλαμψία, διαβήτη κύησης και πρόωρο τοκετό.

Μερικές επιπλοκές σχετίζονται με την υγεία του πλακούντα, ενός οργάνου γεμάτου αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτεί το αναπτυσσόμενο έμβρυο. «Αν δεν έχουμε ένα υγιές αγγειακό σύστημα, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν τόσο υγιή πλακούντα», τονίζει η δρ Σπρατ.

Επιπλέον, η εγκυμοσύνη αποτελεί τεράστια καταπόνηση για την καρδιά. Η καρδιακή παροχή (ο όγκος αίματος που αντλεί η καρδιά ανά λεπτό) και ο συνολικός όγκος αίματος αυξάνονται σημαντικά κατά την εγκυμοσύνη. Οι γυναίκες που έχουν κακή καρδιαγγειακή υγεία μπορεί να δυσκολευτούν να διαχειριστούν αυτές τις αλλαγές.

Σε γενικές γραμμές, η καλή καρδιαγγειακή υγεία σε νεαρή ηλικία μειώνει την πιθανότητα καρδιαγγειακής νόσου στην ενήλικη ζωή. Μπορούμε να αρχίσουμε να βελτιώνουμε την υγεία μας από τη σύλληψη μέχρι και σε πολύ προχωρημένη ηλικία, καθώς ποτέ δεν είναι πολύ λίγο ή πολύ αργά.

Με πληροφορίες από The New York Times