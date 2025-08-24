Τα σόλο ταξίδια είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εξερευνήσουμε τον κόσμο όπως ακριβώς το θέλουμε εμείς. Όμως όσο οι μοναχικές διακοπές γίνονται όλο και πιο ισχυρή τάση, τόσο ανακαλύπτουμε και σκεφτόμαστε επάνω σε τυχόν λάθη που έκαναν όσοι το δοκίμασαν. Και η λίστα είναι ήδη αρκετά μεγάλη.

Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος να μην δώσουμε μια ευκαιρία στον σόλο τουρισμό. Προκειμένου να μας ενθαρρύνουν, έμπειροι ταξιδιώτες μοιράζονται τα συχνότερα λάθη που κάνουν όσοι ταξιδεύουν μόνοι και δίνουν τις συμβουλές τους για το πώς να τα αποφύγουμε στο επόμενο σόλο ταξίδι μας.

11 λάθη που κάνουμε στις σόλο διακοπές



1. Δεν πακετάρουμε μαζί μας ένα αξιόπιστο power bank

«Το κινητό είναι ο καλύτερός μας φίλος όταν ταξιδεύουμε μόνοι», επισημαίνει η blogger ταξιδιών Mάντισον Κριμπάουμ, ενώ διευκρινίζει πως «η συσκευή μας δεν μας είναι απαραίτητη για να χαζεύουμε στο TikTok, αλλά για λόγους ασφαλείας και οργάνωσης».

Και πράγματι σε περίπτωση ανάγκης, το κινητό είναι ο μόνος τρόπος να καλέσουμε για βοήθεια, να γυρίσουμε με ασφάλεια στο κατάλυμά μας ή να προσανατολιστούμε. Για αυτό πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα φορτισμένο power bank μαζί μας.



2. Αγνοούμε το ένστικτό μας σε ό,τι αφορά την ασφάλειά μας

«Αν κάτι ή κάποιος μας φαίνεται ύποπτος, στο μπαρ, στην παραλία, στην πισίνα, φεύγουμε χωρίς δεύτερη σκέψη», μας προτρέπει η ταξιδιωτική σύμβουλος Σου Κόκελ.

Επίσης, δεν μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με αγνώστους όσο συμπαθητικοί κι αν δείχνουν. Διότι ένα σόλο ταξίδι είναι ναι μεν απελευθερωτικό, αλλά μόνο με τη δέουσα προσοχή μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές.



3. Νομίζουμε ότι πρέπει να μένουμε τελείως μόνοι όλη μέρα

Το να ταξιδεύουμε μόνοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να μείνουμε απομονωμένοι για όσο διαρκέσει η εκδρομή μας. Μπορούμε κάλλιστα να γνωρίσουμε άλλους ανθρώπους μέσα από ομαδικές ξεναγήσεις, εργαστήρια, συζητήσεις με ντόπιους, εφαρμογές όπως το Facebook.





4. Δεν έχουμε οργανώσει βασικά πράγματα από πριν

Ο απόλυτος αυθορμητισμός μπορεί στο τέλος να μας κάνει να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Μερικά πράγματα που πρέπει να φροντίσουμε είναι η κράτηση στο εστιατόριο που σκοπεύουμε να δειπνήσουμε, τουλάχιστον την πρώτη μέρα και η ερώτηση για βασικά θέματα όπως τα σεντόνια, οι πετσέτες, το πιστολάκι μαλλιών. Γιατί αν το θυμηθούμε τελευταία στιγμή δεν πρόκειται να βρούμε τίποτα από όλα αυτά.



5. Προγραμματίζουμε υπερβολικά

Το να γεμίσουμε ασφυκτικά το πρόγραμμά μας χωρίς καμία κενή ώρα, μπορεί στο τέλος να μας κουράσει και έτσι να χάσουμε τη μαγεία της μοναχικής εξερεύνησης. Οπότε πάντα αφήνουμε μεταξύ των δραστηριοτήτων μισάωρα για να πιούμε καφέ, να κρατήσουμε σημειώσεις, να περπατήσουμε χωρίς να έχουμε απαραίτητα έναν συγκεκριμένο προορισμό. Διατηρούμε δηλαδή, μια ισορροπία ανάμεσα σε όσα θέλουμε να δούμε και τον χρόνο που χρειαζόμαστε για να χαλαρώσουμε.



6. Έχουμε υψηλές προσδοκίες για τυχόν φιλίες που μπορεί να κάνουμε στον προορισμό που επιλέξαμε

Πολλοί περιμένουμε να κάνουμε φιλίες ζωής σε ένα σύντομο μοναχικό ταξίδι. Και σύντομα απογοητευόμαστε. Γι’ αυτό σημασία έχει να απολαμβάνουμε την παρέα του εαυτού μας. Και ο φιλίες αν είναι να έρθουν, θα έρθουν.





7. Παίρνουμε ένα σωρό πράγματα μαζί μας

Θα πρέπει να θυμόμαστε πως ό,τι κι αν συμβεί, θα πρέπει να κουβαλήσουμε μόνοι μας πίσω όλο αυτό το χάος. Ακόμα κι αν είμαστε κουρασμένοι ή αν τραυματιστούμε, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο βοήθειας. Οπότε, παίρνουμε μόνο πρακτικά πράγματα και ρούχα που μπορούμε να σηκώσουμε ολομόναχοι.



8. Ακολουθούμε τις δημοφιλείς τάσεις αντί για τις δικές μας επιθυμίες

Προτού επιλέξουμε έναν προορισμό απλώς και μόνο επειδή εκεί τρέχουν όλοι οι φίλοι μας στο Instagram, ας αναρωτηθούμε τι θέλουμε να νιώσουμε στο ταξίδι που ετοιμάζουμε, ποιο περιβάλλον μας ταιριάζει και που οι ανάγκες μας θα έρθουν σε σύμπνοια.



9. Κάνουμε κακή διαχείριση των χρημάτων μας

Με το να είμαστε συγκρατημένοι δεν χάνουμε εμπειρίες. Το αντίθετο: Αν προγραμματίσουμε τις δραστηριότητές μας με βάση το budget μας θα μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα και πιο διασκεδαστικά πράγματα.



10. Δεν καταγράφουμε την εμπειρία μας ή δεν αναστοχαζόμαστε

Τα ταξίδια περνούν γρήγορα. Γι’ αυτό έχει σημασία να κρατάμε σημειώσεις, να τραβάμε φωτογραφίες, να σκεφτόμαστε τί μας άγγιξε. Γιατί στα σόλο ταξίδια δεν έχουμε κανέναν άλλο να το κάνει αυτό για εμάς.



11. Βλέπουμε το solo ταξίδι ως λύση ανάγκης

Τα σόλο ταξίδια δεν είναι συνώνυμα του «δεν βρήκα παρέα, να πάω μόνο μου». Πρέπει να είναι δική μας επιλογή, μια εμπειρία που μας βοηθά να δούμε τον κόσμο πιο συνειδητά, να ανακαλύψουμε μέρη και ανθρώπους που ίσως θα προσπερνούσαμε αν ήμασταν με μια φασαριόζικη παρέα.

Mε πληροφορίες από huffpost.com