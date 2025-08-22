Καύσωνας και ανεμιστήρας: Η σχέση τους δεν είναι αυτή που νομίζαμε

Πολλοί νομίζουμε πως επειδή φτάσαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου τα δύσκολα πέρασαν. Ωστόσο λόγω της κλιματικής αλλαγής η ζέστη και ο καύσωνας αναμένεται να μας χτυπούν την πόρτα μέχρι και τον Οκτώβρη. Όσοι διαθέτουμε κλιματιστικό είμαστε καλυμμένοι. Οι υπόλοιποι ας βάλουμε τον ανεμιστήρα στο φουλ. Ή μήπως όχι;

Δυστυχώς, η ισχύς του ανεμιστήρα δεν είναι αυτή που πιστεύαμε. Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), καθώς και πολλοί επαγγελματίες υγείας προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε ανεμιστήρα όταν η εσωτερική θερμοκρασία ξεπερνά τους 32°C.

Advertisement

Advertisement

«Αν και φαίνεται παράξενο, όταν έχει πολλή ζέστη και ξηρασία, οι ανεμιστήρες μπορεί να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό», προειδοποιεί ο Δρ. Χένρι Γιανγκ, καθηγητής στο Τμήμα Επείγουσας Ιατρικής στο Πανεπιστημίου του Οχάιο.

«Με απλά λόγια αν η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι υπερβαίνει τους 32 βαθμούς και η θερμοκρασία του αέρα είναι υψηλότερη από αυτή του σώματός μας, ο ανεμιστήρας δεν μας δροσίζει πραγματικά. Απλώς πηγαίνει τον ζεστό αέρα πέρα δώθε», σύμφωνα με τον Δρ. Έρικ Άσερ από το Lenox Hill Hospital. Κι αυτό μπορεί τελικά να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας του σώματός μας προκαλώντας προβλήματα υγείας.



Σημάδια ότι ο ανεμιστήρας επιδεινώνει τη ζέστη αντί να μας δροσίζει

Δεν είναι πάντα εύκολο να γνωρίζουμε ποιά θερμοκρασία επικρατεί στο σπίτι. Για αυτό οι ειδικοί μας προτρέπουν να βασιστούμε στο πώς αισθανόμαστε. Αν νιώθουμε ότι ο αέρας που φυσά είναι ζεστός, ή αισθανόμαστε να ιδρώνουμε πολύ χωρίς την παραμικρή ανακούφιση και έχουμε ζάλη και ναυτία, είναι ώρα να κλείσουμε τον ανεμιστήρα και να αναζητήσουμε πιο αποτελεσματικούς τρόπους ψύξης.





Τι να κάνουμε για να απαλλαγούμε από τη ζέστη του ανεμιστήρα

Μένουμε ενυδατωμένοι

Πίνουμε άφθονο νερό και αποφεύγουμε το αλκοόλ και την καφεΐνη, που προκαλούν αφυδάτωση.

Ντυνόμαστε ελαφριά

Προτιμάμε ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα, που επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και μας κρατούν πιο δροσερούς.

Advertisement

Μένουμε στη σκιά

Η σκιά είναι φυσικά πιο δροσερή. Αναζητούμε σκιερούς ή σκεπαστούς χώρους για να προστατευτούμε από τον ήλιο.

Τρώμε ελαφριά

Το σώμα μας καταναλώνει ήδη ενέργεια για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Οπότε προτιμάμε μικρά και ελαφριά γεύματα για να μην επιβαρύνουμε και την πέψη.

Δροσίζουμε το δέρμα μας

Κάνουμε δροσερά ντους, χρησιμοποιούμε ψεκαστήρες ή βρεγμένες πετσέτες στα σημεία με πολλά αιμοφόρα αγγεία (λαιμό, καρπούς, μασχάλες, βουβωνική χώρα).

Advertisement

Χρησιμοποιούμε έξυπνα τον ανεμιστήρα

Όταν κάνει πολλή ζέστη, δεν τον στρέφουμε απευθείας πάνω μας. Τον κατευθύνουμε προς το παράθυρο ή την πόρτα για να απομακρύνουμε τον ζεστό αέρα από τον χώρο.



