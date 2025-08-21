Κάθε καλοκαίρι η ίδια ιστορία. Τρέχουμε για να τα προλάβουμε όλα: Δουλειές, διακοπές, βόλτες με τους φίλους ή την οικογένεια, περίπατο με τα κατοικίδια, βουτιές, εξορμήσεις στην παραλία. Και όλα αυτά σε θερμοκρασίες που επιβάλλουν σανδάλια. Μέσα σε αυτόν τον πανικό έχουμε να διαχειριστούμε και το ζήτημα με τις σκασμένες φτέρνες. Γιατί ναι, συμβαίνει σε όλους μας. Μετά από πολλές μέρες με τα σανδάλια οι φτέρνες μας είναι τραχιές, ξεφλουδίζουν και αργά ή γρήγορα σκάνε.

Το γεγονός ότι έχουμε συνηθίσει να σκάνε οι φτέρνες μας το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Προκειμένου να απαλλαγούμε άμεσα από τον πόνο και τη δυσάρεστη αίσθηση, οι ειδικοί αποκαλύπτουν τι φταίει για τις σκασμένες φτέρνες και δίνουν τρεις σωτήρια tips.

Γιατί σκάνε οι φτέρνες μας

Οι φτέρνες υφίστανται υπερβολική πίεση και τριβή καθημερινά. Και είναι λογικό, αφού σηκώνουν και μεταφέρουν όλο το βάρος του σώματός μας. Έτσι, μετά από τόση σκληρή δουλειά που κάνουν οι φτέρνες μας μέσα στη μέρα, το δέρμα στην περιοχή γίνεται πολύ ξηρό, χάνει την ελαστικότητά του, με αποτέλεσμα σταδιακά να αρχίζει να σκίζεται. Ειδικά στα σημεία που δέχονται το περισσότερο βάρος. Αυτό προκαλεί ορατές ρωγμές στο κάτω μέρος των ποδιών και στις φτέρνες.

Οι κυρίαρχοι παράγοντες που προκαλούν ξηρές, σκασμένες φτέρνες:

1.Η φυσική απώλεια της ελαστικότητας του δέρματος καθώς μεγαλώνουμε

2.Τα καυτά ντους ή τα σκληρά σαπούνια που καταστρέφουν τον δερματικό φραγμό

3.Το να περπατάμε διαρκώς ξυπόλυτοι ή με σανδάλια

4.Η παρατεταμένη παραμονή μας στο νερό κι ακόμα χειρότερα σε πισίνες με χλώριο

5.Η έκθεση των ποδιών στον κρύο και ξηρό αέρα

Καταλαβαίνουμε επομένως, ότι ο κίνδυνος της σκασμένης φτέρνας καραδοκεί σχεδόν όλες τις εποχές του χρόνου. Πάντως, όποια περίοδο του έτους κι αν παρατηρήσουμε ξεφλούδισμα, φαγούρα, τραχύτητα ή ερυθρότητα, ήρθε η ώρα να δράσουμε.

Πώς θα καταπολεμήσουμε το φαινόμενο με τις ξηρές, σκασμένες φτέρνες με 3 απλά βήματα

1. Διατηρούμε τα πόδια μας καθαρά και στεγνά

Φαίνεται απλό, αλλά η τακτική υγιεινή είναι απαραίτητη. Ειδικά όταν οι θερμοκρασίες χτυπάνε κόκκινο. Διότι ο ιδρώτας, η βρωμιά και τα βακτήρια συσσωρεύονται στα πόδια, αυξάνοντας τον κίνδυνο ερεθισμών και μολύνσεων, και ως εκ τούτου και το ενδεχόμενο ξεφλουδίσματος.

Επομένως, πλένουμε τα πόδια μας καθημερινά με ένα ήπιο, ενυδατικό καθαριστικό που σέβεται τον φυσικό φραγμό του δέρματος. Έπειτα, φροντίζουμε να τα στεγνώσουμε πολύ καλά, ειδικά στα σημεία ανάμεσα στα δάχτυλα. Μόνο έτσι θα αποφύγουμε προβλήματα που σχετίζονται με την υγρασία.

Προσοχή: Όταν μιλάμε για πλύσιμο, δεν εννοούμε με πολύ ζεστό νερό, αλλά με χλιαρό. Το καυτό νερό επιδεινώνει το πρόβλημα.



2. Κάνουμε απολέπιση τακτικά

Η ξηρότητα που συσσωρεύεται στα πόδια μας δημιουργεί σκληρές περιοχές που μοιάζουν με άνυδρες σαν την έρημο νησίδες δέρματος. Και όσο περνούν οι μέρες καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να ενυδατωθούν. Όμως, η τακτική απολέπιση αφαιρεί αυτά τα τραχιά σημεία και επιτρέπει στα ενυδατικά συστατικά της ενυδατικής κρέμας να διεισδύουν πιο αποτελεσματικά.

Η ιδανική στιγμή για απολέπιση είναι μετά το ντους, όταν το εξωτερικό στρώμα του δέρματός μας είναι πιο μαλακό και πιο «πρόθυμο» για φροντίδα. Χρησιμοποιούμε ελαφρόπετρα ή μαλακή λίμα ποδιών για να τρίψουμε απαλά τις φτέρνες. Επιπλέον αποφεύγουμε μεταλλικά εργαλεία ή έντονα scrub που μπορεί να τραυματίσουν το δέρμα. Τέλος, δεν το παρακάνουμε: 2-3 φορές την εβδομάδα είναι αρκετές



3. Φροντίζουμε οι ενυδατικές μας να έχουν συγκεκριμένα συστατικά

Αν χρησιμοποιούμε μια απλή λοσιόν και διαπιστώσουμε ότι ακόμα υπάρχουν σκασίματα ή ξηρότητα, το πρόβλημα μπορεί να βρίσκεται στα συστατικά των προϊόντων -ή στην έλλειψη αυτών-. Αυτό που πρέπει να αναζητάμε σε μια ενυδατική ποδιών είναι να περιλαμβάνει ουρία, ένα ισχυρό συστατικό που κλειδώνει την υγρασία στο δέρμα και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η ουρία μπορεί να βελτιώσει την ενυδάτωση και τη λειτουργία του δερματικού φραγμού. Και δεν είναι κάτι ακριβό ούτε κάτι δυσεύρετο.Ακόμη θέλουμε η κρέμα μας να περιέχει βούτυρο καριτέ, πανθενόλη ή υαλουρονικό οξύ, συστατικά που συναντάμε σε διάφορα προσιτά προϊόντα του φαρμακείου.

Από εκεί και ύστερα αν οι φτέρνες μας είναι υπερβολικά σκασμένες και υποφέρουμε όταν περπατάμε, καλό είναι να επισκεφτούμε έναν δερματολόγο. Γιατί ενδέχεται να υποφέρουμε από παθήσεις όπως το έκζεμα ή η ψωρίαση και να χρειαζόμαστε εξειδικευμένη θεραπεία.



(Με πληροφορίες από isdin).



