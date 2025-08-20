Μεγάλος αριθμός γυναικών θέλουν μεγαλύτερες και πιο πλούσιες βλεφαρίδες. Πώς να φανταστούν πως ενα συγκεκριμένο σκεύασμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες, ακόμη και να αλλάξει μόνιμα το χρώμα των ματιών;

Ο λόγος για τους ορούς βλεφαρίδων (serum) που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές προϊόν.

Για πολλές γυναίκες που θέλουν να αποφύγουν το κόστος που ίσως έχουν οι μεγαλύτερες βλεφαρίδες, οι οροί φαίνονται μια πιο ασφαλής και οικονομική επιλογή. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα περιέχουν ισχυρά φαρμακευτικά συστατικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν κάψιμο, ερεθισμό και μόνιμη αλλαγή του χρώματος των ματιών από μπλε σε καφέ.

Οι οροί για βλεφαρίδες, σύμφωνα με την Daily Mail, έγιναν δημοφιλείς μετά την ανακάλυψη ότι μια κατηγορία φαρμάκων, που έχουν προσταγλανδίνες (PGA), χρησιμοποιούμενα αρχικά για τη θεραπεία γλαυκώματος και οφθαλμικής υπερτάσεως, προκάλεσε παράλληλα πιο μακριές, παχιές και σκούρες βλεφαρίδες στους ασθενείς.

Το δραστικό συστατικό bimatoprost εγκρίθηκε το 2008 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) για τη θεραπεία των βλεφαρίδων και σύντομα έγινε δημοφιλές στη βιομηχανία των καλυντικών, αφού μελέτες έδειξαν ότι έκανε τις βλεφαρίδες μακρύτερες μετά από μόλις 16 εβδομάδες καθημερινής χρήσης.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ το bimatoprost παραμένει φάρμακο μόνο με συνταγή, οι κατασκευαστές αξιοποιούν άλλες ουσίες για να ενισχύσουν την ανάπτυξη των βλεφαρίδων, με σοβαρές παρενέργειες όπως απώλεια λίπους γύρω από τα μάτια, ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, πτώση άνω βλεφάρου και μόνιμη αλλαγή του χρώματος της ίριδας.

Ευρήματα που σοκάρουν

Μια έρευνα αποκάλυψε ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις ορούς βλεφαρίδων που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιέχουν επιβλαβείς προσταγλανδίνες, προκαλώντας πιο σκούρο δέρμα και ερεθισμό μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Στις ΗΠΑ, ο FDA έχει εκδώσει προειδοποιήσεις ότι οποιοδήποτε καλλυντικό προϊόν με αυτά τα συστατικά θα πρέπει να θεωρείται φάρμακο και όχι καλλυντικό. Οι ειδικοί προτείνουν προσοχή και αποφυγή συστατικών που τελειώνουν σε «-prost», ακόμα και αν το προϊόν ισχυρίζεται ότι είναι δεν έχει προσταγλανδίνες.

Ποιες ειναι οι πιο ασφαλείς εναλλακτικές

Οι ειδικοί συστήνουν προϊόντα με βάση τα πεπτίδια, τα οποία ενισχύουν την κερατίνη και υποστηρίζουν την ανάπτυξη των βλεφαρίδων. Ωστόσο, και αυτά δεν είναι εντελώς χωρίς ρίσκο και υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους.

Η Δρ. Umbareen Mahmood, πλαστική χειρουργός στη Νέα Υόρκη, σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, περιγράφει τη δική της εμπειρία: «Αυτό είναι το μόνο προϊόν περιποίησης του δέρματος που δεν θα συνιστούσα ποτέ σε κανέναν ασθενή».

Ύστερα από δύο μήνες χρήσης ορού, οι βλεφαρίδες της έδειχναν καλύτερες από ποτέ. Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά παρατήρησε ότι το ένα μάτι της εξέχει και ήταν σημαντικά μεγαλύτερο από το άλλο. Έπειτα από περαιτέρω εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι ο ορός είχε αδυνατίσει τους μυς του άνω βλεφάρου, προκαλώντας πτώση. Δύο χειρουργικές επεμβάσεις χρειάστηκαν για την αποκατάσταση της όρασης και της εμφάνισης.

Στη συνέχεια, η ίδια προειδοποιεί: «Είναι αρκετά σαφές ότι οι προσταγλανδίνες είναι επιβλαβείς, ειδικά όταν πρόκειται για ορούς για τις βλεφαρίδες. Ακόμα και αν οι βλεφαρίδες σας φαίνονται υπέροχες για μερικούς μήνες ή χρόνια, διατρέχετε πολύ υψηλό κίνδυνο να συμβεί αυτό. Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί».

