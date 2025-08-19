Στην περίπτωση που έχουμε υψηλή αρτηριακή πίεση (ή οικογενειακό ιστορικό), το πιθανότερο είναι ότι έχουμε ήδη συζητήσει το πρόβλημα με τον γιατρό μας. Γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα είναι εκτός συζήτησης, ότι η κατανάλωση τροφίμων όπως μπέικον, λουκάνικα, τηγανητές πατάτες και ντόνατς είναι εντελώς απαγορευμένη, όπως επίσης, και πόσο σημαντική είναι η τακτική άσκηση.

Ένα άλλο όμως, σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης είναι η διαχείριση του στρες. Το στρες είναι αναπόφευκτο (σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Στρες, το 43% των ενηλίκων ανέφεραν ότι είχαν περισσότερο άγχος το 2024 από ό,τι το 2023), αλλά τουλάχιστον ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε είναι στο χέρι μας.

Σύμφωνα με καρδιολόγους, υπάρχει μια κοινή συνήθεια η οποία αποτελεί πηγή διαρκούς στρες, αλλά έχει κανονικοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε οι περισσότεροι δεν το συνειδητοποιούμε καν.

Πόσο συχνά ελέγχετε το email σας; Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε το Email Tool Tester, το 61% τσεκάρει το email από το κινητό, που σημαίνει ότι είναι προσβάσιμο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Πρόκειται για μία κίνηση που γίνεται συνεχώς, από την ώρα που ξυπνάμε (το 58% των ανθρώπων ελέγχουν το email τους το πρωί) μέχρι τη στιγμή που πηγαίνουμε για ύπνο.

Η καρδιολόγος Δρ Aye Thandar Win, εξηγεί ότι ο διαρκής έλεγχος του email μας μπορεί να οδηγήσει σε μια κατάσταση «fight or flight», δηλαδή «αντίδραση μάχης ή φυγής» (η αντίδραση του οργανισμού στο στρες) χωρίς καν να το καταλάβουμε, γεγονός που δεν αποτελεί ιδιαιτέρως καλά νέα για την καρδιά μας.

«Στον σημερινό υπερσυνδεδεμένο κόσμο, το email έχει γίνει ο σύντροφος που μας ακολουθεί συνέχεια- και για πολλούς, μια πηγή αδιάκοπου στρες. Ο ήχος ping ενός νέου μηνύματος μπορεί να πυροδοτήσει μια σειρά ανήσυχων σκέψεων, ειδικά στην περίπτωση όσων αισθάνονται την ανάγκη να ελέγχουν τα εισερχόμενά τους με εμμονή, ακόμη και αργά το βράδυ. Κάθε φορά που ελέγχετε τα εισερχόμενά σας, το σώμα σας μπορεί να απελευθερώνει ορμόνες του στρες όπως η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη. Αυτές οι ορμόνες σας προετοιμάζουν για μια αντίδραση ‘μάχης ή φυγής’, αυξάνοντας πρόσκαιρα τον καρδιακό ρυθμό και την αρτηριακή πίεση».

Η καρδιολόγος Δρ. Mona Shah, επιβεβαιώνει επίσης ότι ο έλεγχος του email καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας μπορεί να οδηγήσει σε μια συνεχή ροή κορτιζόλης και αδρεναλίνης που μακροπρόθεσμα είναι επικίνδυνες για την υγεία.

Η αυξημένη κορτιζόλη μπορεί να αυξήσει τη φλεγμονή, να προκαλέσει αύξηση βάρους και να επηρεάσει την ανοσολογική απόκριση. Η αδρεναλίνη που ρέει σε όλο το σώμα μας μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση, να κάνει τα αιμοπετάλια πιο κολλώδη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση στις αρτηρίες μας όπως και να αυξήσει τη δυσκαμψία και τη στένωση τους», επισημαίνει.

Η Δρ. Shah προσθέτει ότι τόσο η κορτιζόλη όσο και η αδρεναλίνη από το αυξημένο στρες μπορούν ακόμη και να επηρεάσουν το DNA και να επιταχύνουν τη γήρανση. «Η σκλήρυνση των αρτηριών, τα κολλώδη αιμοπετάλια, η φλεγμονή και η υψηλότερη αρτηριακή πίεση συνδέονται με αυξημένα καρδιακά επεισόδια και στεφανιαία νόσο», τονίζει.

Μια ένδειξη ότι τα email μας αγχώνουν χωρίς καν να το συνειδητοποιήσουμε είναι η αλλαγή στην αναπνοή μας. Η Δρ. Win εξηγεί ότι πολλές φορές όταν κάποιος διαβάζει με αγωνία τα email του, η αναπνοή του γίνεται ρηχή. «Αυτό το μοτίβο, σε αντίθεση με τις βαθιές και σταθερές αναπνοές, μειώνει την πρόσληψη οξυγόνου και διατηρεί το σώμα σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης. Μακροπρόθεσμα, όταν η ρηχή αναπνοή επαναλαμβάνεται μπορεί να επηρεάσει ανεπαίσθητα αλλά σημαντικά την υγεία της καρδιάς», εξηγεί η ίδια.

Η ρηχή αναπνοή επηρεάζει αρνητικά την υγεία της καρδιάς με διάφορους τρόπους, όπως η μείωση της παροχής οξυγόνου, η διατήρηση του σώματος σε κατάσταση απόκρισης στο στρες (η οποία αυξάνει την αρτηριακή πίεση) και η απελευθέρωση κορτιζόλης και αδρεναλίνης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, που μπορούν να βλάψουν τα αιμοφόρα αγγεία και τη λειτουργία της καρδιάς, προσθέτει.

Στην περίπτωση που ελέγχουμε το email μας πριν πάμε για ύπνο, και οι δύο γιατροί επισημαίνουν ότι αυτή η συνήθεια θα μπορούσε να δυσκολέψει τον ύπνο – και ο σταθερά καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την καλή αρτηριακή πίεση και την υγεία της καρδιάς. «Ο ύπνος λιγότερο από έξι ώρες την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά σχεδόν 20%!» τονίζει η Δρ. Shah.

Πώς θα σταματήσουμε να τσεκάρουμε μανιωδώς το email μας

Η διαχείριση τόσο των κύριων πηγών στρες όσο και των μικρότερων, είναι σημαντική. «Έχω δει ξανά και ξανά το χρόνιο στρες να επηρεάζει σημαντικά τη συνολική υγεία, ειδικά όσον αφορά τις καρδιακές παθήσεις και την αύξηση των καρδιακών προσβολών», σημειώνει η Δρ. Shah.

Για να σπάσουμε τον κύκλο του συνεχούς ελέγχου του email σας, η Δρ. Win συνιστά να θέσουμε όρια, να ορίσουμε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας για τον έλεγχο του email και να μην το τσεκάρουμε πέραν του χρονικού πλαισίου που έχουμε ορίσει. Για να αποφύγουμε τον καταναγκασμό του διαρκούς ελέγχου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συνιστά να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις σας.

Η Δρ. Win συμβουλεύει να παρατηρούμε την αναπνοή μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εάν διαπιστώσουμε ότι παίρνουμε ρηχές αναπνοές προτείνει να πάρουμε μερικές βαθιές αναπνοές. «Δοκιμάστε τη διαφραγματική αναπνοή – αργές, βαθιές εισπνοές από τη μύτη σας, διαστέλλοντας την κοιλιά σας – για πέντε έως 10 λεπτά καθημερινά. Η τεχνική αυτή ηρεμεί το νευρικό σύστημα, μειώνει τον καρδιακό ρυθμό και βελτιώνει τη ροή του οξυγόνου».

Η χαλάρωση προκαλεί την απελευθέρωση των «ορμονών της χαράς» σεροτονίνης, οξυτοκίνης και ντοπαμίνης. Όταν συμβαίνει αυτό, οι αρτηρίες χαλαρώνουν και διαστέλλονται, η αρτηριακή πίεση μειώνεται και η φλεγμονή μειώνεται.

«Πρέπει να κάνουμε επιλογές για τον εαυτό μας που θα μας προσφέρουν ένα υγιές, βιώσιμο μέλλον και μακροζωία. Δυστυχώς, κανείς δεν πρόκειται να μας πει ‘άσε κάτω το τηλέφωνο’ ή ‘κλείσε το λάπτοπ’», σχολιάζει με νόημα η Δρ. Shah.

Με πληροφορίες από Parade

