Η σχέση μας με τον σκύλο μας βασίζεται σε έναν μοναδικό δεσμό αγάπης, εμπιστοσύνης και καθημερινής συνύπαρξης. Για εκείνον, δεν είμαστε απλώς ο άνθρωπός του, είμαστε η ασφάλεια, η ρουτίνα και το σημείο αναφοράς του. Όταν φεύγουμε για τη δουλειά, όσο φυσιολογικό κι αν μας φαίνεται, για τον σκύλο μας μπορεί να αποτελεί μια στιγμή έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Άρθρο του aspca αναφέρει πώς το άγχος αποχωρισμού (separation anxiety) είναι μια κοινή διαταραχή που προκαλεί συναισθηματική δυσφορία στους σκύλους όταν μένουν μόνοι. Σε αυτήν την κατάσταση, όχι μόνο δείχνουν λύπη αλλά και φοβούνται την απουσία του ανθρώπου τους, με συμπτώματα που εμφανίζονται πριν ακόμα φύγουμε και συνεχίζονται ενώ λείπουμε.

Κάποια σημάδια που μας φανερώνουν το άγχος αποχωρισμού του σκύλου μας είναι:

Μαζεύεται κουλουριασμένος

Σε άρθρο του paradepets.com τονίζεται πώς οταν ο σκύλος μας κουλουριάζεται σφιχτά, κρύβει τα πόδια του ή ξαπλώνει προστατευτικά πάνω στην κοιλιά του, μπορεί να νιώθει ανασφάλεια. Αυτή η στάση δεν είναι απλώς χαλάρωση, αλλά αμυντική συμπεριφορά, ειδικά σε σκύλους με αγχώδη χαρακτήρα.



Καταστροφική συμπεριφορά

Όταν ο σκύλος εμφανίζει έντονη καταστροφή στο σπίτι όπως το μάσημα επίπλων, θυρών ή το ξύσιμο σε σημεία εξόδου αυτό μπορεί να δείχνει ότι δεν απλώς βαριέται, αλλά αντιμετωπίζει άγχος επειδή δεν μπορεί να μας «βρει» ή να επεξεργαστεί την απουσία μας.

Το rspca.org τονίζει ότι συμπεριφορές που προκαλούν καταστροφή είναι συχνές σε σκύλους με άγχος αποχωρισμού, ιδιαίτερα γύρω από πόρτες και παράθυρα.



Ακαθαρσίες μέσα στο σπίτι

Το aspca επίσης αναφέρει ότι και οι σκύλοι που είναι καλοεκπαιδευμένοι μπορεί ν ουρήσουν ή και να αφοδεύσουν μέσα στο σπίτι όταν μένουν μόνοι, κάτι που οι ειδικοί συνδέουν με ψυχολογικό στρες.

Αυτό συμβαίνει επειδή το σωματικό άγχος μπορεί να επηρεάσει τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης και του εντέρου όταν ο σκύλος βιώνει ένταση στην απουσία του ανθρώπου του.



Υπερβολικό λαχάνιασμα, σιελόρροια ή τρέμουλο

Το rspca.org τονίζει πώς όταν ο σκύλος μας δείχνει παράξενα σωματικά συμπτώματα, όπως παρατεταμένο λαχάνιασμα, υπερβολική σιελόρροια ή τρέμουλο, ενώ δεν υπάρχει θερμική ανάγκη ή άσκηση, μπορεί να σημαίνει ότι βιώνει στρες αποχωρισμού.

Τα συμπτώματα αυτά είναι συχνότερα όταν ξεκινά η προετοιμασία για να φύγουμε και μέχρι λίγο αφότου έχουμε ήδη αποχωρήσει.

Το άρθρο του paradepets.com επισημαίνει δυο ακόμα βασικά μοτίβα



Αλλαγές στην όρεξη και στην ενέργεια

Όταν ο σκύλος μας αρνείται λιχουδιές, δείχνει άτονος ή αδιάφορος για παιχνίδι, είναι πιθανό να βιώνει συναισθηματική δυσφορία. Η απόσυρση αυτή συχνά συνδέεται άμεσα με τον αποχωρισμό.



Υπερβολικός ύπνος όσο λείπουμε

Η συνεχής αδράνεια και ο πολύς ύπνος, ακόμη και με διαθέσιμα παιχνίδια, μπορεί να δείχνουν συναισθηματική αποφόρτιση ή χαμηλή διάθεση και όχι πραγματική χαλάρωση.



Περιπλάνηση και ανησυχία σε μοτίβα

Τελός σύμφωνα με το splootvets.com, οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι σκύλοι με άγχος αποχωρισμού μπορεί να περιφέρονται ασταμάτητα σε συγκεκριμένα μονοπάτια μέσα στο σπίτι ή να φαίνονται ανήσυχοι και υπερκινητικοί χωρίς εμφανή λόγο.

Αυτό το μοτίβο «περπατώ-σταματώ» είναι πιο έντονο όταν είναι μόνοι, σε σχέση με όταν βρίσκονται μαζί μας.

Πώς να βοηθήσουμε τον σκύλο μας

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τον σκύλο μας να διαχειριστεί το άγχος ή τη θλίψη του όταν φεύγουμε για δουλειά, αρκεί να κάνουμε την απουσία μας πιο προβλέψιμη και θετική.

Η σωματική και πνευματική εκτόνωση πριν την αποχώρηση, η αποφυγή έντονων «αντίο», καθώς και η χρήση διαδραστικών παιχνιδιών που τον απασχολούν όσο λείπουμε, μπορούν να μειώσουν σημαντικά το στρες. Παράλληλα, η σταδιακή εκπαίδευση στην απουσία και η σταθερή καθημερινή ρουτίνα βοηθούν τον σκύλο να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στο σπίτι, όπως αναφέρεται σε άρθρα της aspca και της rspca.org.



Ο σκύλος μας δεν στενοχωριέται επειδή είναι «δύσκολος», αλλά επειδή μας αγαπά και μας θεωρεί το κέντρο του κόσμου του. Αναγνωρίζοντας έγκαιρα τα σημάδια λύπης και άγχους, μπορούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά του και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον δεσμό μας.

Με πληροφορίες από paradepets.com ,aspca , rspca.org, splootvets.com