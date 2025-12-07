Η Αθήνα κατατάσσεται στην έβδομη θέση μεταξύ των πόλεων με τα υψηλότερα επίπεδα άγχους παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε από τη Remitly.

Σύμφωνα με την επιστημονική μελέτη, το αυξανόμενο κόστος, οι μεγάλες μετακινήσεις και οι ανησυχίες για την ασφάλεια μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, ενώ αντιθέτως η πρόσβαση σε καλή υγειονομική περίθαλψη και καθαρότερο αέρα μπορούν να κάνουν τη ζωή ευκολότερη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι ο μέσος όρος μετακινήσεων για μία απόσταση 10 χιλιομέτρων, ένας κάτοικος του λεκανοπεδίου χρειάζεται τουλάχιστον 29 λεπτά.

Advertisement

Advertisement

Η σχετική έρευνα συγκέντρωσε δεδομένα από περισσότερες από 170 μεγάλες πόλεις παγκοσμίως και προσπάθησε να σκιαγραφήσει κατά πόσον προσφέρουν μία ήρεμη ή αγχώδη ζωή με βάση πέντε παράγοντες:

Μέσος χρόνος ταξιδιού 10 χλμ.: Καταγραφή της διάρκειας των καθημερινών μετακινήσεων και της πιθανής επιβάρυνσης από την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Δείκτης κόστους ζωής: Οι τιμές αγαθών όπως τα είδη παντοπωλείου, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, χωρίς να περιλαμβάνονται τα έξοδα στέγασης όπως το ενοίκιο ή οι πληρωμές στεγαστικών δανείων. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του δείκτη, τόσο πιο ακριβά είναι αυτά τα απαραίτητα.

Δείκτης υγειονομικής περίθαλψης: Πόσο προσβάσιμο και υψηλής ποιότητας είναι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης κάθε πόλης, με βάση παράγοντες όπως το ιατρικό προσωπικό, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός και η οικονομική προσιτότητα. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του δείκτη, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα.

Δείκτης εγκληματικότητας: Η ασφάλεια και προστασία στην καθημερινή ζωή, βάσει δεδομένων ερευνών από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία του δείκτη, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό εγκληματικότητας.

Μέση ετήσια ρύπανση (µg/m³): Υποδεικνύει την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο πιο μολυσμένος είναι ο αέρας.

Στην κορυφή της λίστας με τις πιο στρεσαρισμένες πόλεις του πλανήτη βρίσκεται η Νέα Υόρκη, ενώ ακολουθούν το Δουβλίνο, το Μεξικό, η Μανίλα στις Φιλιππίνες και το Λονδίνο.

Στην έκτη θέση βρίσκεται το Μιλάνο, στην έβδομη η Αθήνα, στην όγδοη το Σάο Πάολο στη Βραζιλία και στην 10η η Κολκάτα.

Στον αντίποδα, η Ολλανδία είναι μία από τις πιο ήρεμες χώρες στον κόσμο: Φιλοξενεί τέσσερις από τις 10 λιγότερο αγχωτικές πόλεις – το Αϊντχόβεν, την Ουτρέχτη, το Γκρόνινγκεν και το Ρότερνταμ.