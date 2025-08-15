Για την 15η επέτειο του γάμου της, η Katie Walley-Wiegert και ο σύζυγός της αποφάσισαν να κάνουν διακοπές με τον μικρό τους γιο στη θάλασσα. Αλλά το ταξίδι δεν πήγε όπως το είχαν προγραμματίσει. Η Walley-Wiegert κατέληξε να πάρει μαζί της το λάπτοπ εξαιτίας μιας εκκρεμότητας στη δουλειά την οποία δεν μπορούσε να αγνοήσει.

Τελικά, μετάνιωσε που δεν ήταν παρούσα στην πρώτη επαφή του μικρού της με τη θάλασσα επειδή δούλευε. «Ξέρω ότι ο σύζυγός μου και ο γιος μου μοιράστηκαν αυτή την πρώτη εμπειρία που συμβαίνει μόνο μια φορά στη ζωή και μου έλειψε. Και είναι θλιβερό υπό μία έννοια, επειδή αυτή η πρώτη εμπειρία δεν θα ξαναέρθει ποτέ».

Τα όρια μεταξύ εργασιακού και προσωπικού χρόνου είναι θολά. Με τους φορητούς υπολογιστές και τα smartphones να επιτρέπουν την επικοινωνία ανά πάσα στιγμή, πολλοί δυσκολεύονται να αποσυνδεθούν ακόμη και όταν κάνουν διακοπές.

Η παρόρμηση να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενώ είμαστε σε διακοπές μπορεί να είναι τόσο ισχυρή ώστε ορισμένοι άνθρωποι κλέβουν χρόνο προφασιζόμενοι έως και ασθένεια για να μην ακολουθήσουν την παρέα σε εξόδους, επισημαίνει η Amy Biedenstein, αντιπρόεδρος σε εταιρεία λογισμικού και υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Επειδή «αρχίζει να ασκείται κάποια πίεση από την οικογένεια που λέει, Θέλουμε να είσαι συγκεντρωμένος και μαζί μας όταν είμαστε διακοπές, θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν όλο και περισσότερο ότι πρέπει να το κρύβουν», εξηγεί η ίδια.

Προετοιμασία για τις διακοπές

Μόλις ορίσετε τις ημερομηνίες των διακοπών σας, ενημερώστε τους συναδέλφους σας για το πότε σκοπεύετε να λείψετε. Βεβαιωθείτε ότι οι διακοπές σας έχουν καταχωρηθεί, ώστε ο αριθμός των ενημερώσεων για θέματα δουλειάς οι οποίες θα σας σταλούν ενώ λείπετε, να μειωθεί, προτείνει η Biedenstein.

Για πολλούς ανθρώπους, η προετοιμασία για τις διακοπές σημαίνει να δουλεύουν μέχρι αργά το βράδυ της προηγούμενης μέρας προκειμένου να ολοκληρώσουν εργασίες που δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να επιστρέψουν. Προσπαθήστε να ξεκινήσετε νωρίτερα. Αξιολογώντας τι πρέπει να γίνει μια εβδομάδα νωρίτερα, μπορεί να σας βοηθήσει να μειώσετε την πίεση της τελευταίας στιγμής.

Μπορείτε επίσης να αφιερώσετε ένα απόγευμα προτού φύγετε για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες και να καλύψετε τις υποχρεώσεις που θα σας περιμένουν την πρώτη μέρα επιστροφής στο γραφείο, λέει η Alexis Haselberger, coach διαχείρισης χρόνου και παραγωγικότητας.

Εάν δεν είναι δυνατό να αποσυνδεθείτε εντελώς, προγραμματίστε τις ώρες που θα τσεκάρετε θέματα τα οποία αφορούν τη δουλειά σας και ενημερώστε τους συναδέλφους σας ποιες θα είναι αυτές οι ώρες. Μπορείτε επίσης να κοινοποιήσετε τον προτιμώμενο τρόπο επικοινωνίας σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Όταν τα παιδιά της Biedenstein ήταν μικρά, επέλεγε κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών να εργάζεται τα βράδια. Ο χρόνος που αφιέρωνε στη δουλειά ζάλιζε το μυαλό της σε τέτοιο σημείο ώστε δυσκολευόταν να κοιμηθεί. Οπότε υιοθέτησε άλλη πρακτική: ξυπνούσε νωρίς και αφιέρωνε μια ώρα στη δουλειά πριν από το πρωινό. «Μόλις η οικογένεια ξυπνούσε και άρχιζε η κινητικότητα, ήταν η στιγμή που έλεγα ότι η δουλειά τελείωσε και τώρα είναι η ώρα για την οικογένεια».

Η αναχώρηση αρχίζει από το κινητό μας

Η δημοσιογράφος Amanda Olsen από το Λονγκ Άιλαντ, λέει ότι δεν την πειράζει να απαντά περιστασιακά σε ερωτήσεις από τη δουλειά όταν είναι σε άδεια, αλλά παραμένει στο σπίτι της για να τακτοποιήσει διάφορες υποχρεώσεις.

Όταν όμως κάνει πολυήμερες εξορμήσεις με την οικογένεια της για κανό απενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις του κινητού της τηλεφώνου. Ενώ προκειμένου να αξιοποιήσει στο έπακρο τον χρόνο της στη φύση, συχνά κατασκηνώνει σε τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει καθόλου σήμα. «Είναι μέρος της απόλυτης αποσύνδεσης από τον κόσμο και την εργασία», όπως λέει.

Μερικοί αφήνουν στο σπίτι τα εταιρικά τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Άλλοι διαγράφουν προσωρινά εφαρμογές όπως το Slack και το email από τα τηλέφωνά τους, αν και μπορεί να χρειαστούν βοήθεια από τεχνική υποστήριξη για να επανεγκαταστήσουν τις εφαρμογές όταν επιστρέψουν.

Εάν το να μην είμαστε διαθέσιμοι δεν αποτελεί επιλογή, ορίζουμε μια ώρα για να ελέγχουμε τα email και τις ειδοποιήσεις της δουλειάς μία φορά το πρωί, και στη συνέχεια αφήνουμε το τηλέφωνο πίσω για το υπόλοιπο της ημέρας.

Ο χρόνος της άδειας ξεκινά από την κορυφή

Η πίεση για απόδοση μετατρέπει την εργασία σε εμμονή για ορισμένους ανθρώπους, ειδικά στην περίπτωση που ανησυχούν για μία προαγωγή, σύμφωνα με τον εργασιακό ψυχολόγο Marais Bester. Ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι οι «ήσυχες διακοπές» – ταξιδεύοντας διακριτικά σε έναν προορισμό διακοπών, αλλά ελέγχοντας τακτικά τα email και κάνοντας κάποια δουλειά.

«Ξέρετε ότι πρέπει να κάνετε διακοπές, ξέρετε ότι το σώμα σας χρειάζεται απεγνωσμένα ανάπαυση, αλλά εξακολουθείτε να τηρείτε τα προσχήματα, ή υπάρχει μια κουλτούρα που περιμένει από εσάς να είστε πάντα στις επάλξεις», προσθέτει ο ίδιος.

Ένας τρόπος για να κάνετε διακοπές χωρίς να σας ενοχλούν, είναι να θέσετε σε εφαρμογή ένα σχέδιο αναθέτοντας εργασίες σε συναδέλφους. Ένας διευθυντής ή στέλεχος που απαντά αμέσως σε κλήσεις και email ή επικοινωνεί με τους υπαλλήλους αντί να αποσυνδέεται κατά τη διάρκεια των διακοπών, στέλνει το μήνυμα ότι οι υφιστάμενοι πρέπει να κάνουν το ίδιο.

«Όταν η ηγεσία αποτελεί πρότυπο καλής συμπεριφοράς, όταν η ηγεσία μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα και να αποσυνδεθεί, τότε βλέπουμε τους υπαλλήλους να ακολουθούν το παράδειγμά της», επισημαίνει η Biedenstein.

Τα οφέλη της παύσης

Είναι κοινός τόπος ότι ένα κανονικό διάλειμμα για να φορτίσουμε μπαταρίες, να ξεφύγουμε από το καθημερινό άγχος του χώρου εργασίας, να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν και να περάσουμε χρόνο με τους αγαπημένους μας «έχει σημαντικά οφέλη από την άποψη της ψυχικής ευεξίας».

Αφού η δουλειά παρενέβη στο ταξίδι της επετείου του γάμου της, η Walley-Wiegert σχεδιάζει να επιστρέψει στην ίδια παραλία με την οικογένειά της. Αυτή τη φορά όμως ως ελεύθερη επαγγελματίας, που θέτει τους δικούς της κανόνες, ενημερώνοντας τους πελάτες της ότι για μερικές μέρες θα είναι offline.

Με πληροφορίες από Associated Press

