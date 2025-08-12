Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος Νίκος Καζαντζάκης συνήθιζε να λέει ότι το πιο μεγάλο μας ταξίδι το κάνουμε μέσα στην ψυχή μας. Η ψυχή όμως πρέπει να είναι ξεκούραστη, έχει ανάγκη από ηρεμία, μια ηρεμία που μόνο όταν ξεφεύγουμε από τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητα μπορούμε να επιτύχουμε.

Κάθε φορά που αλλάζουμε παραστάσεις μειώνεται το άγχος και αλλάζει η διάθεση μας προς το καλύτερο.

Πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου και κάποιοι έχουν ήδη επιστρέψει από τις διακοπές τους, κάποιοι βρίσκονται εν μέσω αυτών, κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν και κάποιοι άλλοι δεν θα μπορέσουν να απολαύσουν λίγες μέρες ξεκούρασης είτε λόγω υποχρεώσεων, είτε λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Πολλές επιστημονικές μελέτες όμως έχουν επισημάνει τη σπουδαιότητα των διακοπών. Το να σταματάμε το συνηθισμένο μας πρόγραμμα και να απομακρυνόμαστε από τα άγχη και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, λειτουργεί θεραπευτικά για τη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Μιλήσαμε με την ψυχολόγο κα Έλενα Ανθή, η οποία μας εξήγησε τους λόγους που είναι σημαντική η διακοπή της προσωπικής μας ρουτίνας, ακόμη κι αν επιλέξουμε να μείνουμε σπίτι μας.

Όπως η ίδια εξηγεί, οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαία επένδυση. Είναι μια μορφή αυτοφροντίδας, που ενισχύει την ταυτότητά μας, μια και μακριά από τις καθημερινές υποχρεώσεις βρίσκουμε τον χρόνο να κάνουμε ό,τι πραγματικά μας αρέσει και μας γεμίζει. Παράλληλα, συνεχίζει η ψυχολόγος, η αλλαγή περιβάλλοντος και η φυγή από μια απαιτητική καθημερινότητα, καθαρίζει το μυαλό, αλλάζει τη σκέψη, ενισχύει τη δημιουργικότητα, βοηθάει στο να ανανεώσουμε τις προοπτικές και τις δυνατότητές μας και μας χαρίζει μια εσωτερική ηρεμία, απαραίτητη για να κινηθούμε αργότερα με αυτοπεποίθηση σε επαγγελματικές και προσωπικές δεσμεύσεις.

Οι φιλίες δοκιμάζονται σε ένα άγνωστο περιβάλλον και συχνά δυναμώνουν όταν οι αναμνήσεις είναι όμορφες.

Σύμφωνα με την κα Ανθή, οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν φεύγουν ποτέ για διακοπές πάσχουν από χρόνιο στρες, το οποίο οδηγεί σε κατάθλιψη. Αντιθέτως, οι έρευνες έχουν δείξει ότι τα άτομα που φεύγουν, έστω και για λίγες ημέρες, καταφέρνουν να μειώσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης και του άγχους, έχουν καλύτερη καρδιακή λειτουργία, καλύτερη διάθεση, λιγότερα ψυχοσωματικά και κοιμούνται καλύτερα. Το να ξεφύγουμε για λίγες μέρες δεν κάνει καλό μόνο στην ψυχική και σωματική υγεία, αλλά και στις σχέσεις μας. Οι δεσμοί ενισχύονται είτε πρόκειται για μια παρέα φίλων, είτε για σύντροφο ή οικογένεια. Οι στιγμές χαλάρωσης, οι εικόνες που μοιραζόμαστε, τα συναισθήματα που μας πλημμυρίζουν, οι χαλαρές συζητήσεις που εξελίσσονται χωρίς το άγχος του ρολογιού, λειτουργούν θεραπευτικά για τις σχέσεις μας.

Οι διακοπές δεν είναι θεραπευτικές μόνο για την υγεία, αλλά και για τις σχέσεις μας

Παίζει ρόλο η διάρκεια των διακοπών;

Σαφέστατα και όχι τονίζει η κα Ανθή. Σημαντικότερη από τη διάρκεια είναι η ποιότητα των διακοπών, να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν, να μπορέσουμε να απολαύσουμε και να ξεκουραστούμε έστω και για λίγες ημέρες. Βέβαια, εξηγεί η ίδια, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για λίγες ημέρες δεν αναφερόμαστε σε ένα σαββατοκύριακο – που πολύτιμο είναι κι αυτό- αλλά για λίγες ημέρες παραπάνω, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε απόσταση από την πίεση και να επιτρέψουμε σε μυαλό και σώμα να αποφορτιστούν.

Staycation; Γιατί όχι;

Τελευταία κυκλοφορεί πολύ ο όρος staycation, αντί του vacation, που δεν είναι άλλος από διακοπές στο σπίτι μας! Ναι, πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν ή δεν αντέχουν οικονομικά να καλύψουν τα έξοδα ενός πολυήμερου ταξιδιού. Κάποιοι καταπιέζονται από το άγχος του ταξιδιού, το φόβο για το άγνωστο, την ανασφάλεια να κυκλοφορούν σε ένα ξένο μέρος. Το staycation είναι για όλους αυτούς που γίνονται τουρίστες στην ίδια τους την πόλη. Μπορεί να επιτευχθεί χαλάρωση και αποσυμφόρηση απ’ όλα όσα μας βαραίνουν; Φυσικά, εξηγεί η κα Ανθή, το staycation είναι εξίσου ψυχικά ωφέλιμο και έχει γίνει ένα είδος μόδας. Βασική προϋπόθεση όμως να γίνεται συνειδητή αποφόρτιση. Τι σημαίνει αυτό; Να αποσυνδεθούμε τελείως για λίγες μέρες από την εργασία, να κλείσουμε κινητό και υπολογιστή και να κάνουμε προγραμματισμένες δραστηριότητες. Βόλτες, χόμπι, συναντήσεις με φίλους και επαρκή ύπνο. Είναι σημαντικό εάν επιλέξουμε το staycation να θέσουμε όρια. Να μη μπλέξουμε τις στιγμές χαλάρωσης με τις υποχρεώσεις. Εάν μπορούμε να έχουμε τον έλεγχο στο πρόγραμμα που θα διαμορφώσουμε, τότε αυτός ο τρόπος διακοπών μπορεί να «καθαρίσει» μυαλό και σώμα σαν να φεύγαμε ένα μακρινό ταξίδι.