Το δημοσίευμα του Travel and Leisure με τίτλο «Αυτή η σκανδιναβική χώρα είναι ο πιο δημοφιλής καλοκαιρινός προορισμός», αρχίζει καταγράφοντας την νέα πραγματικότητα:

«Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη, οι ταξιδιώτες επιλέγουν προορισμούς που -κυριολεκτικά- τους επιτρέπουν να αναπνεύσουν. Ο όρος ‘coolcation’ μπορεί να ξεκίνησε ως ένας έξυπνος τρόπος για να περιγραφούν τα καλοκαιρινά ταξίδια μακριά από την καυτή ζέστη, αλλά έχει εξελιχθεί σε κάτι βαθύτερο. Είναι ένα νέο είδος πολυτέλειας που εκτιμά τόσο την άνεση όσο και τη σύνδεση, και ίσως κανένας προορισμός δεν αποτυπώνει αυτή την αλλαγή τόσο κομψά όσο η Χώρα των Φιόρδ και του Φωτός. Η Νορβηγία είναι ένας καλοκαιρινός προορισμός που δεν είναι μόνο πιο δροσερός όσον αφορά τη θερμοκρασία αλλά και πιο cool σε ατμόσφαιρα. Ενώ ο αρκτικός βορράς προσελκύει εδώ και καιρό όσους αναζητούν συγκινήσεις τον χειμώνα, ο νότος είναι αυτός που εντυπωσιάζει τους θερμότερους μήνες: φανταστείτε μεγάλες σε διάρκεια όμορφες μέρες, ξύλινες καμπίνες κρυμμένες στους βράχους και δάση που φτάνουν μέχρι τις ακτές».

Ο συντάκτης του άρθρου παροτρύνει τους επίδοξους ταξιδιώτες να αφεθούν στον σκανδιναβικό τρόπο ζωής δοκιμάζοντας μια βουτιά στα κρύα νερά και εξερευνώντας την «εντυπωσιακή», όπως τη χαρακτηρίζει, γαστρονομική σκηνή της Νότιας Νορβηγίας.

Τα road trip στην λιγότερο γνωστή αυτή περιοχή είναι αγαπημένη επιλογή για όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και τις γεύσεις. Χωριά όπως τα Stavern, Nevlunghavn, Risør, Kristiansand και Mandal είναι δημοφιλή για την τοποθεσία τους στην ακτή, τα αγροκτήματα στην ενδοχώρα και τις διαδρομές στο δάσος όπου οι ντόπιοι απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Στη Νορβηγία οι γαστρονομικές επιλογές είναι ατελείωτες: από farm to table εμπειρία, urban καφέ και αρτοποιεία μέχρι εκπληκτικά πιάτα βραβευμένα με αστέρια Michelin. «Με 25 αστέρια σε όλη τη χώρα-μεταξύ αυτών, τρία στο Maaemo του Όσλο και στο παραθαλάσσιο RE-NAA του Σταβάνγκερ -η Νορβηγία συνδυάζει την υπερ-τοπική, καθηλωτική γαστρονομική κουλτούρα με την παγκόσμιας κλάσης δεξιοτεχνία».

Το δημοσίευμα επαινεί και τα sea to table σημεία για θαλασσινά, όπως επίσης τον Αρκτικό μηλίτη, τα πρώιμα κρασιά, τα τυριά μικρών παραγωγών, σημειώνοντας ότι όλα αυτά δεν είναι εύκολο να τα ανακαλύψει κανείς, αλλά υπάρχουν ταξιδιωτικοί σύμβουλοι με καλές επαφές, που μπορούν να ανοίξουν πόρτες σε αγροκτήματα που βρίσκονται δίπλα στα φιόρδ.

Όσον αφορά τα καταλύματα, υπάρχει εκτός των άλλων, η επιλογή της διανυκτέρευσης σε παραδοσιακές νορβηγικές καμπίνες πεζοπορίας και οικολογικά καταλύματα μέσα στο Εθνικό Πάρκο Jotunheimen ή στην κοιλάδα Aurlandsdalen, ενώ για μία πραγματική απόδραση το δημοσίευμα προτείνει το Brakøya, ένα ιδιωτικό νησιωτικό καταφύγιο στο αρχιπέλαγος Lofoten, που προσφέρει διαμονή για μόλις 10 έως 12 άτομα.

Ειδική αναφορά γίνεται και στα μουσεία της χώρας, από το Εθνικό Μουσείο που βρίσκεται στο Όσλο μέχρι το νέο μουσείο μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης PoMo, με την υπογραφή της Ιρανο-Γαλλίδας αρχιτέκτονα India Mahdavi, στο Τρόντχαϊμ, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, καθώς και το μουσείο σκανδιναβικής τέχνης Kunstsilo, στη νότια πόλη Κρίστιανσαντ.

Με πληροφορίες από Travel and Leisure