Δύσκολα αντιστέκεται κανείς στη διαχρονική γοητεία της Ευρώπης, ωστόσο οι συνθήκες, ειδικά στο αποκορύφωμα της θερινής σεζόν, αλλοιώνουν τα πάντα: Τα πιο διάσημα, άρα και δημοφιλή μέρη της, πλήττονται από το φαινόμενο του υπερτουρισμού, με όλα όσα αυτό συνεπάγεται.

Για όποιον επιθυμεί μία γνήσια ταξιδιωτική εμπειρία, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα κρυμμένοι θησαυροί στην γηραιά ήπειρο, προορισμοί στους οποίους μπορεί να γλιτώσει από τα πλήθη, να χαλαρώσει και να απολαύσει αληθινά τις πολυπόθητες διακοπές του.

Οι συντάκτες του Lonely Planet μοιράζονται περισσότερα από δέκα μέρη στην Ευρώπη στα οποία επιλέγουν να ταξιδέψουν οι ίδιοι όταν αναζητούν ηρεμία.

Στην πρώτη πεντάδα συναντάμε τα Άγραφα στην Κεντρική Ελλάδα, αλλά και το γραφικό χωριό Καλοπαναγιώτης στην Κύπρο.

Αμπρούτσο, Ιταλία

Το Αμπρούτσο βρίσκεται στο κέντρο της Ιταλικής χερσονήσου, σε απόσταση περίπου 50 μιλίων ανατολικά της Ρώμης και συνορεύει ανατολικά με την Αδριατική και δυτικά με τα Απέννινα.

Στην περιοχή δεσπόζει το Gran Sasso (Μεγάλος Βράχος) -ένα μάλλον μετριοπαθές όνομα για το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ιταλίας πέραν των Άλπεων, που αγγίζει τα 3000 μέτρα.

Αποτελεί μέρος του εθνικού πάρκου Gran Sasso e Monti della Laga, και μερικά από τα πιο όμορφα σημεία του βρίσκονται γύρω από τα υψίπεδα Campo Imperatore, πάνω από την πρωτεύουσα της περιοχής Λ’ Άκουιλα.

Στα μισά της πλαγιάς του βουνού από το Campo Imperatore βρίσκεται το Santo Stefano di Sessanio, ένα ιστορικό χωριό που κατοικούσαν βοσκοί, το οποίο ήταν μισο-ερειπωμένο και τώρα ακμάζει ξανά, χάρη στη λειτουργία του Sextantio, ενός ιδιαίτερου, «διάσπαρτου» ξενοδοχείου, που γεννήθηκε από την ανακαίνιση και νέα χρήση των εγκαταλειμμένων σπιτιών. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το Rocca Calascio, με το μεσαιωνικό κάστρο του στην άκρη του γκρεμού πάνω από την πεδιάδα του Navelli.

Η ακτή του Αμπρούτσο στην Αδριατική είναι πανέμορφη, αλλά το πιο ιδιαίτερο κομμάτι της είναι η Costa dei Trabocchi, μια έκταση 50 χιλιομέτρων με trabocchi -παλιές πλατφόρμες αλιείας που στέκονται σε πασσάλους πάνω από τη θάλασσα-, πολλές από τις οποίες έχουν μετατραπεί σήμερα σε εστιατόρια.

Εξτρεμαδούρα, Ισπανία

Έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά όσον αφορά την πυκνότητα πληθυσμού στην Ισπανία, με περίπου 25 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, που σημαίνει ότι στην Εξτρεμαδούρα τον πρώτο λόγο έχει η φύση.

Σε αυτή τη γη με τα απέραντα καπνοχώραφα, τις κυματιστές στέπες, τα βοσκοτόπια, τα δάση από φελλό βελανιδιές και τα οροπέδια, οι υποδομές είναι ελάχιστες για τα ισπανικά δεδομένα. Επομένως, οι τουρίστες -εάν επιλέξουν να έρθουν-, επισκέπτονται κυρίως δύο από τις καλύτερα διατηρημένες ιστορικές πόλεις της Ισπανίας, τη Μέριδα και το Κάθερες, και αφήνουν τα υπόλοιπα σε όσους αναζητούν την περιπέτεια.

Η Εξτρεμαδούρα είναι ένα από τα κορυφαία μέρη στη Δυτική Ευρώπη για παρατήρηση αρπακτικών πτηνών, ειδικά γύρω από το βραχώδες Parque Nacional Monfragüe, όπου μπορούν να εντοπιστούν πέντε είδη αετών. Στα υπέροχα μονοπάτια περιλαμβάνεται και μια διαδρομή πεζοπορίας και ποδηλασίας που ονομάζεται Ruta de Carlos V η οποία ακολουθεί τα τελευταία σημεία του μεγάλου, τελευταίου ταξιδιού του αυτοκράτορα Κάρολου Ε΄ στην Ισπανία. Το μονοπάτι αυτό -που αναβιώνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Ισπανίας του 16ου αιώνα- περνάει μέσα από απομονωμένους οικισμούς και καταλήγει στο γαλήνιο Μοναστήρι ντε Γιούστε, χτισμένο μέσα σε καταπράσινους λόφους, εκεί όπου ο πανίσχυρος μονάρχης αποσύρθηκε όταν παραιτήθηκε από τον θρόνο το 1556.

Αλζεζούρ, Πορτογαλία

Μια φορά κι έναν καιρό, μια Μαυριτανή πριγκίπισσα πρόδωσε τον λαό της για την αγάπη και κάπως έτσι έπεσε και το τελευταίο μαυριτανικό οχυρό κατά μήκος της ακτογραμμής του Ατλαντικού -ή, τουλάχιστον αυτό λέει ο θρύλος.

Ενώ το κάστρο εξακολουθεί να υπάρχει, στεφανώνοντας τον λόφο της παλιάς πόλης του Αλζεζούρ, οι επισκέπτες σε αυτό το μικροσκοπικό χωριό που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Πορτογαλίας συνήθως έρχονται για άλλους λόγους, όπως οι μαγευτικές ακτές, οι αμέτρητες παρθένες παραλίες, τα ποτάμια με τα κρυστάλλινα νερά και τα εξαιρετικά φρέσκα θαλασσινά.

Όλα αυτά με λιγότερους τουρίστες από τα διάσημα θέρετρα της Πορτογαλίας. Γιατί μπορεί στην καρδιά του καλοκαιριού η Αλζεζούρ να έχει κόσμο, όμως η ευρύτερη περιοχή η οποία περιλαμβάνει τις κωμοπόλεις Carrapateira, Rogil και Odeceixe, έχει αρκετά καλά κρυμμένα μυστικά και σχεδόν πάντα μπορεί κανείς να βρει μια αμμουδιά χωρίς κόσμο και ένα εστιατόριο με καλό φαγητό χωρίς αναμονή, ακόμη και στα μέσα Αυγούστου. Κι ακόμη, να κάνει πεζοπορία, ιππασία και σέρφινγκ, να κολυμπήσει στο ποτάμι και να απολαύσει το δείπνο του με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Άγραφα, Κεντρική Ελλάδα

Όπως συστήνει η ταξιδιωτική συντάκτρια Έλεν Ιατρού, αποφύγετε τις ουρές αναμονής στα Μετέωρα και προτιμήστε μια εκδρομή με αυτοκίνητο στα Άγραφα. Για να εξερευνήσετε αυτή την ελάχιστα γνωστή γωνιά της Κεντρικής Ελλάδας, νοικιάστε ένα 4×4.

Το σήμα του Διαδικτύου είναι αναξιόπιστο σε αυτά τα μέρη -όπως και οι Χάρτες της Google – οπότε φροντίστε να ακολουθήσετε τις συμβουλές των ντόπιων και τις πινακίδες.

Μπορείτε να κάνετε πεζοπορία μέχρι τους καταρράκτες στο φαράγγι του Ανθοχωρίου (Καρδίτσας) και να επισκεφτείτε την Λίμνη Πλαστήρα που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά. Από το Μοναστήρι της Παναγιάς Πελεκητής του 15ου αιώνα, το οποίο βρίσκεται στα 1400 μέτρα, επάνω στο χείλος της απόκρημνης πλαγιάς των Αγράφων, ένα χιλιόμετρο βορειοδυτικά του χωριού Καρίτσα, κατευθυνθείτε νότια προς το Αστεροσκοπείο της Λίμνης Πλαστήρα με την εκπληκτική θέα. Ακολουθείστε τον περιφερειακό δρόμο που οδηγεί στο φράγμα της Λίμνης και κάντε μια στάση για να αγοράσετε σπιτικά γλυκά του κουταλιού με αρώνια.

Καλοπαναγιώτης, Κύπρος

Αφήστε την πολυσύχναστη παραλία και κατευθυνθείτε για λίγη ηρεμία προς τους λόφους. Απλωμένο σε μια πλαγιά κατάφυτη με κωνοφόρα στην οροσειρά του Τροόδους -η κύρια οροσειρά της Κύπρου με κορυφές που φτάνουν σε υψόμετρο τα 1953 μέτρα-, το γραφικό χωριό Καλοπαναγιώτης μοιάζει με σκηνικό ταινίας.

Σημείο γνωστό ήδη από την αρχαιότητα, για τις θειούχες, ιαματικές του πηγές που κάποτε προσέλκυαν πλήθος επισκεπτών, ο οικισμός με τα παραδοσιακά αναπαλαιωμένα σπίτια προσφέρεται για περπάτημα στα μονοπάτια.

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, ένα πέτρινο συγκρότημα του 11ου αιώνα το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco και το ενετικό γεφύρι του 16ου αιώνα.

Με πληροφορίες από Lonely Planet

