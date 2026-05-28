Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Έντονη ανησυχία προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υγεία της Πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας, καθώς, σύμφωνα με δηλώσεις του συζύγου της και διαδόχου του θρόνου, η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Όπως ανέφερε ο πρίγκιπας Χάακον, η 52χρονη πριγκίπισσα «είναι σοβαρά άρρωστη» και η υγεία της έχει παρουσιάσει αισθητή επιδείνωση, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένεια.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: Wikimedia Commons

Η Μέτε Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση, μια προοδευτική νόσο που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και δυσκολία στην αναπνοή. Η ασθένεια δεν θεραπεύεται και, σύμφωνα με το παλάτι, ενδέχεται στο μέλλον να χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα. Η ίδια χρησιμοποιεί καθημερινά οξυγόνο για να διευκολύνει την αναπνοή της, χωρίς ωστόσο να αποτελεί οριστική λύση.

Από τη διάγνωση το 2018, έχει αναγκαστεί επανειλημμένα να περιορίσει τα βασιλικά της καθήκοντα λόγω της υγείας της, ενώ πρόσφατα εμφανίστηκε δημόσια με συσκευή οξυγόνου. Παράλληλα, το παλάτι έχει βρεθεί αντιμέτωπο και με άλλες δύσκολες υποθέσεις που αφορούν μέλη της οικογένειας, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κλίμα.

(Με πληροφορίες από express.co.uk)