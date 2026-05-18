Εμφανώς καταβεβλημμένη εμφανίστηκε σε εκδήλωση για μια εθνική εορτή της Νορβηγίας η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ- σύζυγος του διαδόχου του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον-η οποία πάσχει από πνευμονική ίνωση από το 2018, και τελευταία φαίνεται η κατάσταση της υγείας της να έχει επιδεινωθει.

Σύμφωνα με τον νορβηγικό Τύπο μάλιστα, η πριγκίπισσα, που έδειχνε «εμφανώς εύθραυστη», σύμφνα με τον νορβητικό Τύπο εξαρτιόταν από οξυγόνο και χρειάστηκε να καθίσει αρκετές φορές κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

Φαινόταν όμως εξίσου αποφασισμένη να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση έξω από την οικία της και στη συνέχεια να χαιρετίσει τα πλήθη από το μπαλκόνι του βασιλικού παλατιού στο Όσλο.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, είχε καταρτιστεί ολόκληρο σχέδιο για την απαιτητική ημέρα που την περίμενε.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της παιδικής παρέλασης η Μέτε Μάριτ αναγκαζόταν πότε να κάθεται και πότε να στέκεται όρθια, «αναπνέοντας με εμφανή δυσκολία», όπως μετέδωσε η εφημερίδα «Dagbladet». Μετά από λίγη ώρα, μάλιστα, χρειάστηκε να διακόψει τους χαιρετισμούς.

Ο σύζυγός της και διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον, παρέμεινε συνεχώς στο πλευρό της, παρακολουθώντας προσεκτικά κάθε ένδειξη δυσφορίας ή κόπωσης. Μάλιστα, δεν μπόρεσε να κρύψει την ανησυχία του όταν η πριγκίπισσα αντιμετώπισε μια κρίση βήχα.

Εντύπωση προκάλεσε, επίσης, το ότι η Μέτε Μάριτ δεν φόρεσε την παραδοσιακή ενδυμασία, όπως συνηθίζει κάθε χρόνο, σύμφωνα με το έθιμο. Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα νορβηγικά Μέσα, φαίνεται πως ήταν ιατρική σύσταση, επιλέγοντας ένα παλτό, παρότι η θερμοκρασία στο Όσλο ήταν αρκετά υψηλή.

Υπενθυμίζεται ότι η Νορβηγίδα πριγκίπισσα διαγνώστηκε με πνευμονική ίνωση το 2018. Σύμφωνα με το NHS, η πάθηση προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και η αναπνοή γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Το φθινόπωρο του περασμένου έτους η κατάστασή της επιβεβαιώθηκε ότι είχε επιδεινωθεί, με το Παλάτι να εξηγεί: «Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου διεξήχθησαν ορισμένες εξετάσεις που δείχνουν σαφή επιδείνωση της υγείας της Πριγκίπισσας του Στέμματος. Ως εκ τούτου, οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Rikshospitalet έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αξιολόγησης για πιθανή χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης πνεύμονα».

Τι ειναι η Πνευμονική Ίνωση

Η Πνευμονική Ίνωση είναι μια εξελικτική, προοδευτική και εν τέλει απειλητική για τη ζωή πάθηση, που οδηγεί σε ουλοποίηση του πνευμονικού ιστού και σταδιακή απώλεια της αναπνευστικής λειτουργίας. Παρότι συχνά δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, πρόκειται για μια νόσο με σημαντικό κοινωνικό και κλινικό βάρος.

Υπολογίζεται ότι περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από κάποια μορφή Πνευμονικής Ίνωσης παγκοσμίως, ενώ στην Ελλάδα η εκτιμώμενη επίπτωση της νόσου ανέρχεται σε 1 έως 5 νέες περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα τον χρόνο. Ο επιπολασμός υπολογίζεται στις 4 έως 18 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα, ενώ η νόσος είναι δεν είναι συχνή σε ηλικίες κάτω των 50 ετών και εμφανίζεται συχνότερα σε άνδρες.

Η διάγνωση της Πνευμονικής Ίνωσης παραμένει δύσκολη και συχνά καθυστερημένη, καθώς τα πρώιμα συμπτώματά της, όπως η δύσπνοια και ο χρόνιος βήχας, συγχέονται με άλλες συχνότερες παθήσεις του αναπνευστικού. Αυτή η διαγνωστική καθυστέρηση έχει σοβαρές συνέπειες, δεδομένου ότι η έγκαιρη χορήγηση των κατάλληλων αντιϊνωτικών φαρμάκων μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη της νόσου, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής και να παρατείνει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών.