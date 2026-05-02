Ένα νέο πορτρέτο της Πριγκίπισσα Σάρλοτ έδωσαν στη δημοσιότητα οι γονείς της, με αφορμή τη συμπλήρωση των 11 χρόνων της.

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επέλεξαν να της ευχηθούν δημόσια μέσα από ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντας το μήνυμά τους με μια χαρούμενη φωτογραφία της.

Η εικόνα τραβήχτηκε από τον φωτογράφο Matt Porteous κατά τη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών της οικογένειας στην Κορνουάλη και απεικονίζει τη μικρή πριγκίπισσα να ποζάρει χαμογελαστή σε ένα ανθισμένο τοπίο. Φορά ριγέ μπλούζα και τζιν παντελόνι, ενώ εντύπωση κάνουν τα βαμμένα μπλε νύχια της.

«Ευχόμαστε στη Σάρλοτ χαρούμενα 11α γενέθλια!», έγραψαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Σάρλοτ είναι το δεύτερο από τα τρία παιδιά του ζευγαριού, με μεγαλύτερο αδερφό τον Πρίγκιπας Τζορτζ και μικρότερο τον Πρίγκιπας Λούις.

Σύμφωνα με πηγές από το παλάτι, η μικρή πριγκίπισσα ξεχωρίζει για τον δυναμισμό και την ωριμότητα που δείχνει για την ηλικία της. Η σχεδιάστρια παιδικών ρούχων Amaia Arrieta, που την έχει γνωρίσει από κοντά, έχει αναφέρει ότι η αυτοπεποίθηση και η άνεσή της αποτελούν φυσικά στοιχεία της προσωπικότητάς της και όχι κάτι επιτηδευμένο.