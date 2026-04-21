Η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ θα συμπλήρωνε σήμερα 100 χρόνια ζωής, όντας η μακροβιότερη μονάρχης στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και παγκοσμίως. Γεννημένη στις 21 Απριλίου 1926 στο Λονδίνο, σε κατοικία της οδού Bruton, ανέβηκε στον θρόνο το 1952.

Παρέμεινε βασίλισσα για 70 χρόνια, διανύοντας περιόδους μεγάλων ιστορικών αλλαγών, από τη μεταπολεμική εποχή έως τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα. Καθ’ όλη τη βασιλεία της αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφοράς για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία.

Advertisement

Advertisement

Ο βασιλιάς Κάρολος απέτισε φόρο τιμής στη μητέρα του μέσα από ένα βίντεο στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει πως «η αγαπημένη μου μητέρα… θα παραμένει για πάντα στις καρδιές μας».

He said his "darling mama… remains forever in our hearts". April 21, 2026

Η βασίλισσα Ελισάβετ παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Φίλιππο το 1947 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Κάρολο, την Άννα, τον Ανδρέα και τον Εδουάρδο. Μετά τον θάνατο του Φιλίππου το 2021, η υγεία της επιδεινώθηκε και πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 στο Μπαλμόραλ, σε ηλικία 96 ετών, προκαλώντας εθνικό πένθος στο Ηνωμένο Βασίλειο.