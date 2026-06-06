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Σε μια τελετή με έντονο βασιλικό χρώμα αλλά και πιο προσωπικό, οικογενειακό χαρακτήρα, ο Πίτερ Φίλιπς, μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, παντρεύτηκε τη Χάριετ Σπέρλινγκ στο χωριό Κεμπλ του Γκλόστερσιρ. Ο γάμος συγκέντρωσε μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, σε μία από τις σπάνιες κοινές εμφανίσεις τους με αφορμή ένα χαρμόσυνο γεγονός.



Ο Πίτερ Φίλιπς, γιος της πριγκίπισσας Άννας και μεγαλύτερος εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ, παντρεύτηκε τη Χάριετ Σπέρλινγκ, παιδιατρική νοσηλεύτρια, σε μια ρομαντική τελετή στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, στο Κεμπλ του Γκλόστερσιρ.



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Το ζευγάρι επέλεξε για την ημέρα του γάμου έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τη νύφη, καθώς πρόκειται για τη γενέτειρά της. Αμέσως μετά την τελετή, η δεξίωση πραγματοποιήθηκε στο Γκάτκομπ Παρκ, το εξοχικό κτήμα της πριγκίπισσας Άννας, όπου μεγάλωσε ο γαμπρός.



Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον, η πριγκίπισσα Άννα, η Ζάρα Τίνταλ, οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, καθώς και ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου.



Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εμφάνιση της Κέιτ, η οποία έφτασε στην εκκλησία μαζί με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, χωρίς τα τρία παιδιά τους. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα κομψό φόρεμα σε nude απόχρωση, συνδυασμένο με καπέλο, και έγινε δεκτή με θερμές επευφημίες από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί έξω από την εκκλησία.



Η Χάριετ Σπέρλινγκ εμφανίστηκε με νυφικό της Εμίλια Γουίκστεντ, σε μια δημιουργία που συνδύαζε την κλασική γραμμή με μοντέρνες λεπτομέρειες. Το νυφικό, σε ιβουάρ απόχρωση, είχε ψηλή λαιμόκοψη, μακριά δαντελένια μανίκια και πέπλο με εντυπωσιακή ουρά. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με τιάρα, κοσμήματα και σατέν γόβες.



Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν και τα παιδιά τους από προηγούμενους γάμους. Οι κόρες του Πίτερ Φίλιπς, Σαβάνα και Άιλα, καθώς και η κόρη της Χάριετ, Τζορτζίνα, είχαν ρόλο παρανύμφων, δίνοντας στην τελετή έναν έντονα οικογενειακό τόνο.



Ο γάμος του Πίτερ Φίλιπς έχει και συμβολική βαρύτητα για τη βασιλική οικογένεια, καθώς είναι ο πρώτος από τα εγγόνια της βασίλισσας Ελισάβετ που ξαναπαντρεύεται. Ο ίδιος είχε χωρίσει από την πρώην σύζυγό του, Ότομ Κέλι, το 2021.



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Αν και ο Πίτερ Φίλιπς δεν φέρει πριγκιπικό τίτλο και δεν έχει επίσημα βασιλικά καθήκοντα, η παρουσία τόσων μελών της οικογένειας έδωσε στον γάμο χαρακτήρα μεγάλης βασιλικής συνάντησης.



Ο τελευταίος πριγκιπικός γάμος στη Βρετανία, με την αυστηρή έννοια γάμου πρίγκιπα, ήταν εκείνος του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ, στις 19 Μαΐου 2018, στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Αν, ωστόσο, υπολογιστεί γενικότερα ο τελευταίος γάμος μέλους της βασιλικής οικογένειας με πριγκιπικό τίτλο, τότε πιο πρόσφατος ήταν ο γάμος της πριγκίπισσας Βεατρίκης με τον Εντοάρντο Μαπέλι Μότσι, στις 17 Ιουλίου 2020, σε μικρή ιδιωτική τελετή στο Ουίνδσορ λόγω της πανδημίας.



Ο γάμος του Πίτερ Φίλιπς και της Χάριετ Σπέρλινγκ ήρθε να προστεθεί σε αυτή τη μακρά παράδοση βασιλικών τελετών στη Βρετανία, όχι ως ένα αυστηρά επίσημο παλάτινο γεγονός, αλλά ως μια οικογενειακή στιγμή με λάμψη, συμβολισμούς και έντονο ενδιαφέρον για όσους παρακολουθούν τη ζωή των Βρετανών royals.

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