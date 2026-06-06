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Με αφορμή την ανακοίνωση του καστ για τη νέα κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει προκληθεί έντονη συζήτηση σχετικά με το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται Έλληνες ηθοποιοί σε μια παραγωγή που αντλεί έμπνευση από την ελληνική μυθολογία. Η επιλογή του καστ έχει ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο για το πώς το Χόλιγουντ προσεγγίζει έργα με βαθιές πολιτισμικές ρίζες στην Ελλάδα.

Η ταινία, που συγκεντρώνει ήδη τεράστιο ενδιαφέρον διεθνώς, φέρνει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που επανέρχεται διαρκώς: την εκπροσώπηση της σύγχρονης Ελλάδας σε μεγάλες αμερικανικές παραγωγές. Παρά το γεγονός ότι το καστ περιλαμβάνει γνωστά ονόματα όπως ο Ματ Ντέιμον, η Ζεντάγια, η Σαρλίζ Θερόν, ο Τομ Χόλαντ και η Λουπίτα Νιόνγκο, η απουσία Ελλήνων ηθοποιών έχει σχολιαστεί εκτενώς σε διεθνή μέσα.

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Σε άρθρο του στην εφημερίδα The Guardian, ο δημοσιογράφος Chris Cotonou, ελληνικής καταγωγής, επισημαίνει ότι το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Όπως αναφέρει, το Χόλιγουντ αξιοποιεί εδώ και δεκαετίες την ελληνική μυθολογία ως πηγή έμπνευσης, χωρίς όμως να ενσωματώνει συστηματικά Έλληνες καλλιτέχνες στις αντίστοιχες παραγωγές.

Ο ίδιος σχολιάζει πως συχνά η ελληνική ταυτότητα στη διεθνή ποπ κουλτούρα αποτυπώνεται αποκομμένη από τη σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας, δημιουργώντας μια απόσταση ανάμεσα στην αρχαιότητα και το σήμερα. Η συζήτηση εντείνεται ακόμη περισσότερο λόγω της συμμετοχής διεθνών σταρ σε ρόλους εμβληματικών μορφών της αρχαιότητας, κάτι που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε μερίδα του κοινού.

Παράλληλα, ο Cotonou υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την επιλογή προσώπων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται ένας πολιτισμός που συνεχίζει να έχει ζωντανή παρουσία. Όπως σημειώνει, οι σύγχρονοι Έλληνες σπάνια συνδέονται κινηματογραφικά με τους ήρωες και τους μύθους της αρχαιότητας, παρά το γεγονός ότι αυτοί αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτιστικής τους ταυτότητας.

Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει ότι η «Οδύσσεια» δεν είναι απλώς ένα λογοτεχνικό έργο παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και ένα αφήγημα με ιδιαίτερη συναισθηματική και ιστορική βαρύτητα για την Ελλάδα. Γι’ αυτό και η απουσία ελληνικής παρουσίας στο καστ έχει αποκτήσει συμβολικό χαρακτήρα για αρκετούς σχολιαστές.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση έχει ενταθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με διαφορετικές απόψεις να εκφράζονται για το κατά πόσο είναι απαραίτητη η συμμετοχή ηθοποιών από τη χώρα προέλευσης των μύθων σε διεθνείς παραγωγές. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για έργα παγκόσμιας μυθοπλασίας, ενώ άλλοι τονίζουν τη σημασία της πολιτισμικής εκπροσώπησης.

Παρά τις επιμέρους αντιδράσεις, το ενδιαφέρον για την ταινία παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, με πολλούς να αναμένουν τη νέα οπτική του Κρίστοφερ Νόλαν πάνω στο ομηρικό έπος. Η συζήτηση, ωστόσο, γύρω από την ταυτότητα και την εκπροσώπηση φαίνεται πως θα συνεχιστεί και μετά την κυκλοφορία της ταινίας.