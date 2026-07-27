Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πειρατικά αντίγραφα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν εμφανίστηκαν στην πλατφόρμα X λίγες ημέρες μετά την επίσημη πρεμιέρα της.

Η εταιρεία Universal Pictures αντέδρασε άμεσα ζητώντας την αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου για την προστασία των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Παρά τη διαρροή, η εμπορική πορεία της ταινίας στο box office παραμένει εντυπωσιακή χωρίς να επηρεάζεται η ζήτηση των εισιτηρίων.

Ορισμένες αναρτήσεις που υπόσχονταν την προβολή της ταινίας αποδείχθηκαν παραπλανητικές, οδηγώντας τους χρήστες σε διαδικτυακές φάρσες αντί για το κινηματογραφικό έργο.

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok θα δημιουργήσει μια νέα, ιστορικά ακριβή εκδοχή της συγκεκριμένης ταινίας.

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Έχει περάσει πρίπου δέκα ημέρες από την πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και ήδη διακινούνται στα social media πειρατικά αντίγραφα της.

Μία έκδοση χαμηλής ποιότητας αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X το πρωί της Κυριακής, αλλά αφαιρέθηκε περίπου δύο ώρες αργότερα, αφού όμως πρώτα είχε συγκεντρώσει σχεδόν 50.000 προβολές. Στη συνέχεια, στη θέση της ανάρτησης εμφανίστηκε το μήνυμα: «Αυτό το περιεχόμενο έχει απενεργοποιηθεί κατόπιν αναφοράς του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων».

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Το Σάββατο, μια φερόμενη ως υψηλότερης ποιότητας έκδοση της ταινίας κυκλοφορούσε επίσης στην πλατφόρμα X, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες αναδημοσιεύσεις προτού αφαιρεθεί και ανασταλεί ο λογαριασμός που την είχε αναρτήσει.

«Κάποιος ανέβασε ολόκληρη την ταινία The Odyssey στο X. Μπορείτε να το πιστέψετε;» έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα, αφού αναδημοσίευσε το πειρατικό αντίγραφο.

Πάντως, η διαρροή δεν φαίνεται να επηρέασε την εντυπωσιακή πορεία της ταινίας στο box office -οι εισπράξεις ξεπερνούν τα 639 εκατ. δολάρια-, ούτε να μείωσε τη ζήτηση για τα περιζήτητα εισιτήρια των προβολών σε αίθουσες IMAX.

Μέχρι τις 26 Ιουλίου, στο X εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν ορισμένα αντίγραφα του πειρατικού βίντεο. Ωστόσο, τα περισσότερα αποτελούσαν παραπλανητικές αναρτήσεις που υπόσχονταν το The Odyssey, αλλά στην πραγματικότητα οδηγούσαν σε ένα Rickroll – τη γνωστή διαδικτυακή φάρσα κατά την οποία οι χρήστες εξαπατώνται ώστε να παρακολουθήσουν το μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Never Gonna Give You Up» του Ρικ Άστλεϊ, που κυκλοφόρησε το 1987.

Η Universal Pictures ανέφερε σε δήλωσή της προς το Variety: «Μόλις ενημερωθήκαμε για τη μη εξουσιοδοτημένη ανάρτηση της ταινίας, ενεργοποιήσαμε αμέσως τις διαδικασίες αφαίρεσης του περιεχομένου. Αντιμετωπίζουμε την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων με τη μέγιστη σοβαρότητα και θα προχωρήσουμε σε κάθε κατάλληλη ενέργεια για την προστασία του περιεχομένου μας και των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας».

Πέρα από το ζήτημα της πειρατείας, ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, έχει εκφράσει δημόσια τις απόψεις του για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ προ ημερών δήλωσε ότι το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Grok Imagine θα δημιουργήσει μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της ταινίας, την οποία σκοπεύει να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά.

Με πληροφορίες από Variety