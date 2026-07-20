Η Έμα Τόμας, ο Τομ Χόλαντ, ο Ματ Ντέιμον και ο Κρίστοφερ Νόλαν ποζάρουν στο κόκκινο χαλί κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» στη Μουμπάι της Ινδίας - Πηγή: Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συγκέντρωσε 264 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κατά το πρώτο τριήμερο προβολής της, καλύπτοντας επιτυχώς το κόστος παραγωγής της.

Το εγχείρημα αποτελεί το καλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του σκηνοθέτη, εξαιρουμένης της τριλογίας του Batman, παρά τον περιοριστικό χαρακτηρισμό καταλληλότητας της ταινίας.

Η παραγωγή σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία στη Βόρεια Αμερική, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στα ανοίγματα της χρονιάς πίσω από δύο οικογενειακές ταινίες.

Η ταινία κατέγραψε τεχνολογική πρωτιά ως η πρώτη παραγωγή μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσελκύοντας κυρίως θεατές άνω των είκοσι πέντε ετών.

Το έργο προβάλλεται σε περισσότερες από δώδεκα χιλιάδες τοποθεσίες παγκοσμίως, με τις ειδικές αίθουσες μεγάλου φορμάτ να συνεισφέρουν το ήμισυ των συνολικών εισπράξεων στη Βόρεια Αμερική.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ξεκίνησε με εντυπωσιακές επιδόσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και καλύπτοντας ουσιαστικά τον τεράστιο προϋπολογισμό της ήδη από το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής, σύμφωνα με τον Guardian.

Σύμφωνα με την Universal Pictures, η ταινία συγκέντρωσε 264 εκατ. δολάρια στο παγκόσμιο box office μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες προβολής της. Μάλιστα, το άνοιγμά της ήταν ισχυρότερο από εκείνο του «Oppenheimer» το 2023, το οποίο ολοκλήρωσε την κινηματογραφική του πορεία με συνολικές εισπράξεις 975 εκατ. δολαρίων.

Advertisement

Advertisement

Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους εκτιμάται ότι κόστισε περίπου 250 εκατ. δολάρια, ενώ ο ίδιος ο Νόλαν έχει αναφέρει πως η επιτυχία του «Oppenheimer» ήταν αυτή που άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση της φιλόδοξης παραγωγής.

Τομ Χολαντ και Ματ Ντέιμον – Πηγή: Reuters Ο Ματ Ντέιμον – Οδυσσέας – Φωτογραφία Tanweer Τομ Χολαντ, Κρίστοφερ Νόλαν και Ματ Ντέιμον – Πηγή: Reuters Ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν συνομιλεί με τον ηθοποιό Τομ Χόλαντ στο κόκκινο χαλί κατά την πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» στη Μουμπάι της Ινδίας – Πηγή: Reuters

Η Αν Χάθαγουει – Πηγή: Reuters Η Ζεντάγια – Πηγή: Reuters

Τα καλύτερα «ανοίγματα» του Νόλαν

Σύμφωνα με τον Guardian, η «Οδύσσεια» αποτελεί το καλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Νόλαν με εξαίρεση τη σειρά του Batman. Η ταινία «The Dark Knight Rises» είχε κάνει παγκόσμιο άνοιγμα 249 εκατ. δολαρίων το 2012, ποσό που αντιστοιχεί σήμερα σε περίπου 362 εκατ. δολάρια, προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό.

Μόνο στη Βόρεια Αμερική, η «Οδύσσεια» απέφερε 124,5 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας το τρίτο μεγαλύτερο άνοιγμα της χρονιάς, πίσω μόνο από δύο οικογενειακές παραγωγές: το «Toy Story 5» με 159 εκατ. δολάρια και το «The Super Mario Galaxy Movie» με 131 εκατ. δολάρια. Το επίτευγμα θεωρείται ακόμη πιο εντυπωσιακό, καθώς η ταινία έχει χαρακτηρισμό R, γεγονός που περιορίζει το κοινό που μπορεί να την παρακολουθήσει.

Το κοινό της «Οδύσσειας» και η τεχνολογική πρωτιά της ταινίας

Η «Οδύσσεια» προσέλκυσε κοινό όλων των ηλικιών στο πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, με τα στοιχεία της Universal Pictures να δείχνουν ότι οι άνδρες αποτέλεσαν το 56% των θεατών. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η παρουσία των ενηλίκων, καθώς περισσότερο από το 75% των εισιτηρίων αγοράστηκε από άτομα άνω των 25 ετών, ενώ οι ηλικίες 18 έως 34 ετών αντιπροσώπευσαν περίπου το μισό του συνολικού κοινού.

Εκτός Βόρειας Αμερικής, η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία καταγράφηκε στη Βρετανία και την Ιρλανδία, όπου η ταινία απέφερε 12,9 εκατ. λίρες (17,4 εκατ. δολάρια) μέσα σε μόλις τρεις ημέρες.

Η νέα παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν γράφει ιστορία και σε τεχνικό επίπεδο, καθώς αποτελεί την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Η ζήτηση για προβολές στις συγκεκριμένες αίθουσες ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τα εισιτήρια στο BFI IMAX του Λονδίνου εξαντλήθηκαν από το πρώτο κιόλας Σαββατοκύριακο.

Advertisement

Η «Οδύσσεια» προβάλλεται ταυτόχρονα σε 73 αγορές, σε περισσότερες από 12.800 τοποθεσίες και 26.000 κινηματογραφικές οθόνες παγκοσμίως, εκ των οποίων οι 440 είναι αίθουσες IMAX. Στη Βόρεια Αμερική, οι προβολές σε αίθουσες premium μεγάλου format, όπως οι IMAX, συνεισέφεραν περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εισπράξεων.

Μετά την «Οδύσσεια», ένα διάλειμμα για τον Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να χρειαστεί αρκετό χρόνο πριν επιστρέψει στη σκηνοθετική καρέκλα, καθώς η απαιτητική παραγωγή της «Οδύσσειας» τον έχει οδηγήσει στην ανάγκη για ένα μεγαλύτερο διάλειμμα.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι επιθυμεί να απομακρυνθεί προσωρινά από την έντονη κινηματογραφική δραστηριότητα, προκειμένου να ξεκουραστεί μετά την ολοκλήρωση ενός τόσο φιλόδοξου εγχειρήματος. Παρά το γεγονός ότι συνηθίζει να επιστρέφει γρήγορα στη δουλειά, καθώς δεν του είναι εύκολη η αδράνεια, αυτή τη φορά φαίνεται πως θέλει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του.

Advertisement

(Με πληροφορίες από Guardian)