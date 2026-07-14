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Τα επίσημα αδειοδοτημένα έργα της έκθεσης γεφυρώνουν τον κόσμο του Ομήρου με τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση και τη διεθνή εικαστική δημιουργία.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο θεματικές ενότητες που αποτυπώνουν την αισθητική της ταινίας και την ελληνική μυθολογία μέσα από σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από τις 17 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου του 2026.

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Με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και η Gallery historiart παρουσιάζουν την εικαστική έκθεση «The Odyssey-Defy the Gods», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ημέρα παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε χθες, 13 Ιουλίου στο Λος Άντζελες, ενώ μετά την Αθήνα, θα ακολουθήσουν το Λονδίνο και η Μελβούρνη. Τα πρωτότυπα έργα τέχνης που θα εκτεθούν, καθώς και οι αφίσες και συνολικά το έντυπο υλικό, φέρουν την επίσημη αδειοδότηση της Universal Pictures, εταιρείας παραγωγής της Οδύσσειας του Νόλαν.

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Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει μια έκθεση που γεφυρώνει τον κόσμο του Ομήρου με τη σύγχρονη κινηματογραφική αφήγηση και τη διεθνή εικαστική δημιουργία.

Όπως εξηγεί ο ιδρυτής της historiart, Vincent Jacot, που σε συνεργασία με την εταιρεία Popcore διοργάνωσαν το συγκεκριμένο project, «η έκθεση δημιουργεί έναν μοναδικό διάλογο ανάμεσα στον σύγχρονο κινηματογράφο, την εικαστική δημιουργία και τον διαχρονικό κόσμο του Ομήρου, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη της Οδύσσειας ως παγκόσμιου πολιτιστικού συμβόλου.»

Η Historiart είναι ένα δημιουργικό studio και πλατφόρμα τέχνης, με έδρα το San Antonio του Τέξας και συνεργάζεται με μερικούς από τους σημαντικότερους σύγχρονους καλλιτέχνες παγκοσμίως, δημιουργώντας έργα βασισμένα στην ιστορία, τη φύση και την τέχνη. Από κοινού με τους συνεργάτες τους, την εταιρεία Popcore, η οποία δημιουργεί συλλεκτικές ψηφιακές αφίσες υψηλής ποιότητας σε συνεργασία με κινηματογραφικές αίθουσες, συναυλιακούς χώρους, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά στούντιο, πραγματοποίησαν το συγκεκριμένο project.

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Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο διακριτές θεματικές ενότητες.

Η πρώτη, με τίτλο «THE ODYSSEY – DEFY THE GODS», φιλοξενεί έργα διεθνών εικαστικών καλλιτεχνών εμπνευσμένα από την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Μέσα από ζωγραφική, ψηφιακή τέχνη και σύγχρονες εικαστικές πρακτικές, οι δημιουργοί αποτυπώνουν την αισθητική και τη μυθολογία της ταινίας, παρουσιάζοντας παράλληλα εντυπωσιακά πορτρέτα των πρωταγωνιστών της, μεταξύ των οποίων ο Ματ Ντέιμον (Οδυσσέας) και η Zendaya (θεά Αθηνά), ως σύγχρονων μορφών ενός διαχρονικού έπους.

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Η δεύτερη ενότητα, με τίτλο «THE WRATH OF GODS», αποτελεί μια ανεξάρτητη εικαστική πρόταση αφιερωμένη στην ελληνική μυθολογία. Έλληνες καλλιτέχνες προσεγγίζουν την Οδύσσεια και τον κόσμο των θεών μέσα από τη δική τους σύγχρονη εικαστική γλώσσα, εξερευνώντας έννοιες όπως η ύβρις, η μοίρα, η εκδίκηση, η επιστροφή, η δοκιμασία και η ανθρώπινη υπέρβαση.

Οι καλλιτέχνες:

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The Odyssey – Defy the Gods

Jeff Boyes

Sara DecK

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Doaly

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Karl Fitzgerald

Tula Lotay

Nada Maktari

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Dan Mumford

Anthony Petrie

Greg Ruth

Katie Shock

Matt Taylor

Tom Whalen

The Wrath of Gods

Alexia Othonaiou

George Caltsoudas

Giannis Nakos

Jon Toussas

Kostas Pantoulas

Mantaious Ackelious

Marilena Mexi

Nafsika Tzanoulinou

Onita

Revolver Art (Vagelis Petikas)

Οι δημιουργίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης συνδέουν τον αρχαίο μύθο με τα διαχρονικά ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική μυθολογία εξακολουθεί να αποτελεί ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τη διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία.

Όπως αναφέρει η πρόεδρος και γενική διευθύντρια του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Ξένια Καλδάρα, «η Οδύσσεια αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα έργα του παγκόσμιου πολιτισμού και εξακολουθεί, σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια μετά τη δημιουργία της, να εμπνέει καλλιτέχνες σε κάθε μορφή τέχνης. Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, πιστό στην αποστολή του να αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τον σύγχρονο δημιουργικό λόγο, παρουσιάζει την έκθεση “THE ODYSSEY – DEFY THE GODS”, δημιουργώντας έναν γόνιμο διάλογο ανάμεσα στον κινηματογράφο, τις εικαστικές τέχνες και τη μυθολογία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι για εμάς να παρουσιάζουμε στο ελληνικό κοινό, αμέσως μετά την πρεμιέρα της στο Λος Αντζελες, μια έκθεση διεθνών προδιαγραφών που συνδέει τη σύγχρονη κινηματογραφική δημιουργία με την ανεξάντλητη δύναμη των ελληνικών μύθων. Ευελπιστούμε ότι οι επισκέπτες θα βιώσουν μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία, όπου η τέχνη λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.»

Info

Διάρκεια έκθεσης: 17 Ιουλίου – 2 Αυγούστου 2026

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 18.00-22.00

Στην έκθεση διατίθενται συλλεκτικές αφίσες εμπνευσμένες από τις δύο θεματικές ενότητες.