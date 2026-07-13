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Η νέα αυτή παρουσίαση, που εγκαινιάστηκε στις 9 Ιουλίου, επιδιώκει να αυξήσει τον αριθμό των προσβάσιμων έργων της βασιλικής συλλογής στο κοινό.

Ο σχεδιασμός ανταποκρίνεται στην επιθυμία του βασιλιά Καρόλου Γ΄ για μεγαλύτερη προσβασιμότητα, ακολουθώντας τη βρετανική παράδοση αναδιάταξης των εκθέσεων κατά τη νέα βασιλεία.

Παράλληλα, ανανεώθηκε η αισθητική της αίθουσας με σμαραγδένια μεταξωτά υφάσματα, ενώ επανήλθαν ιστορικά έργα όπως ο πίνακας του Γιόχαν Ζόφανι.

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Η Picture Gallery στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αλλάζει πλέον μορφή, καθώς υιοθετεί ξανά τη διάταξη «Salon style», επαναφέροντας μια αισθητική που είχε καθιερωθεί για πρώτη φορά κατά τη βικτωριανή εποχή και αυξάνοντας τον αριθμό των έργων που εκτίθενται από 63 σε 120.

Στη νέα αναδιάταξη της αίθουσας, αριστουργήματα σπουδαίων ζωγράφων, όπως των Ρέμπραντ, Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς και Καραβάτζιο, εκτίθενται το ένα δίπλα στο άλλο και το ένα πάνω από το άλλο, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια των τοίχων, από το δάπεδο έως την οροφή.

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Σύμφωνα με το artnet, η Royal Collection δεν αποκάλυψε κατά πόσο συμμετείχε ο βασιλιάς Κάρολος στον σχεδιασμό της νέας έκθεσης, η οποία παρουσιάστηκε στο κοινό στις 9 Ιουλίου. Ωστόσο, ανέφερε ότι ήταν προσωπική επιθυμία του μονάρχη, μεγαλύτερο μέρος της βασιλικής συλλογής να γίνει προσβάσιμο στους επισκέπτες.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο βασιλιάς ενημερωνόταν διαρκώς για την πορεία του σχεδιασμού. Η Άννα Ρέινολντς, υπεύθυνη της βασιλικής συλλογής έργων τέχνης, επισήμανε ότι αποτελεί μακροχρόνια βρετανική παράδοση η αναδιάταξη της Picture Gallery με την άνοδο κάθε νέου μονάρχη στον θρόνο.

Το σημαντικότερο «θησαυροφυλάκιο» των Ανακτόρων

Η Picture Gallery σχεδιάστηκε αρχικά με πρωτοβουλία του βασιλιά Γεωργίου Δ΄, θείου της βασίλισσας Βικτώριας, ενώ η πρώτη έκθεση των έργων πραγματοποιήθηκε λίγο πριν εκείνη ανέβει στον βρετανικό θρόνο, το 1837.

The masterpieces dazzle in Buckingham Palace’s glorious Picture Gallery https://t.co/EgT9AyIIL0 — The Times and Sunday Times (@thetimes) July 10, 2026

Η διάταξη «Salon style» καθιερώθηκε αρχικά στο Παρίσι τον 18ου αιώνα και σύντομα εξελίχθηκε στην κυρίαρχη τάση της εποχής για την παρουσίαση έργων τέχνης. Η επιμελήτρια ζωγραφικής Λούσι Πίτερ ανέφερε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός έργων που φιλοξενήθηκαν ποτέ στην Picture Gallery καταγράφηκε κατά τη βασιλεία του Εδουάρδου Ζ΄ με 209 πίνακες. Όπως εξήγησε, η σημερινή αναδιάταξη επιχειρεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στην ιστορική αυτή προσέγγιση και στις σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές.

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Ένα από τα σημαντικότερα έργα που ξεχωρίζουν στη νέα παρουσίαση είναι ο πίνακας «The Tribuna of the Uffizi» (1772–1778) του Γιόχαν Ζόφανι, ο οποίος επιστρέφει στην Picture Gallery για πρώτη φορά μετά το 1841. Το έργο απεικονίζει μια αποκλειστικά ανδρική συντροφιά διανοούμενων να παρατηρεί με θαυμασμό μερικά από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα στην ιστορία της τέχνης, ανάμεσά τους έργα των Ραφαήλ, Χανς Χόλμπαϊν και Τιτσιάνο, τα οποία αναπαράγονται μέσα στον πίνακα.

Wikimedia, «The Tribuna of the Uffizi»

Παράλληλα, εκτός από τη νέα διάταξη των έργων, ανανεώθηκε και η αισθητική της ίδιας της αίθουσας, καθώς στους τοίχους τοποθετήθηκε μία επένδυση από μεταξωτό ύφασμα σε βαθιά σμαραγδένια πράσινη απόχρωση και διακοσμητικά μοτίβα, αλλάζοντας για ακόμη μία φορά τη χρωματική ταυτότητα του χώρου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Royal Collection δεν είναι ο μοναδικός πολιτιστικός οργανισμός που επαναφέρει αυτή τη μορφή έκθεσης. Τα τελευταία χρόνια τόσο η National Portrait Gallery όσο και η Tate του Λονδίνο έχουν επίσης πειραματιστεί με την αισθητική του «Salon style».

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Η έκθεση στη Picture Gallery, θα είναι διαθέσιμη για το κοινό έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Με πληροφορίες από artnet

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