Η Φρίντα Κάλο με ένα xoloitzcuintle στο Μπλε Σπίτι (Casa Azul). Φωτογραφία της Λόλα Αλβαρέζ Μπράβο, περ. 1944. Diego Rivera & Frida Kahlo Archives. Bank of Mexico, Fiduciary in the Diego Rivera and Frida Kahlo Museum Trust

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η έκθεση «Frida: The Making of an Icon» στην Tate Modern του Λονδίνου σημείωσε ιστορικό ρεκόρ με την προπώληση 41.000 εισιτηρίων πριν από τα επίσημα εγκαίνιά της.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει περισσότερα από 30 έργα της Φρίντα Κάλο, αρχειακές φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα και δημιουργίες άλλων καλλιτεχνών που συνδέονται με τον σουρεαλισμό.

Μέσα από τα εκθέματα αναδεικνύεται η καλλιτεχνική πορεία της ζωγράφου, η επιρροή της στον φεμινισμό και η βιωματική της εμπειρία ως γυναίκα με αναπηρία.

Η έκθεση εξετάζει επίσης το φαινόμενο της «Fridamania», αναλύοντας την εκτεταμένη εμπορική αξιοποίηση της εικόνας της Κάλο σε σύγχρονα προϊόντα και καταναλωτικά αγαθά.

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Η νέα έκθεση με τίτλο «Frida: The Making of an Icon», που εγκαινιάζεται στις 25 Ιουλίου στην Tate Modern του Λονδίνου, καταγράφει ήδη ιστορικό ρεκόρ καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, έχουν πουληθεί πάνω από 41.000 εισιτήρια προτού καν ανοίξει τις πόρτες της για το κοινό.

Η Κάθριν Γουντ, διευθύντρια του ιδρύματος χαρακτήρισε την ανταπόκριση «πέρα από κάθε προσδοκία», καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη στην ιστορία του Μουσείου.

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Η έκθεση διοργανώνεται σε συνεργασία με το Museum of Fine Arts του Χιούστον και περιλαμβάνει περισσότερα από 30 έργα της Φρίντα Κάλο, καθώς και αρχειακές φωτογραφίες, προσωπικά αντικείμενα και έργα πολλών ακόμη καλλιτεχνών που αναδεικνύουν το εύρος της επιρροής της.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκονται ορισμένες από τις πιο σπουδαίες αυτοπροσωπογραφίες της, όπως το «Self-Portrait (With Velvet Dress)» του 1926 και το «Self-Portrait with Loose Hair» του 1938.

Σύμφωνα με την Tate, μέσα από αυτά τα έργα η Κάλο ανέδειξε τη μεξικανική της κουλτούρα, εξέφρασε φεμινιστικές ιδέες και αποτύπωσε την προσωπική της εμπειρία ως γυναίκα με αναπηρία. «Ειλικρινά έχουμε εντυπωσιαστεί», δήλωσε η Κάθριν Γουντ.

Το μουσείο παρουσιάζει την έκθεση ως τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα που επιχειρεί να εξερευνήσει πώς η Φρίντα Κάλο εξελίχθηκε από καλλιτέχνιδα σε παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο και σε μία από τις πιο επιδραστικές μορφές για ολόκληρες γενιές δημιουργών.

Descubre quién fue la mujer que protagonizó la traición más dolorosa en la vida de Frida Kahlo.https://t.co/SfNTlSsywQ Advertisement June 24, 2026

Παρούσα θα είναι και η μορφή του Ντιέγκο Ριβέρα, συζύγου της Κάλο και διεθνούς εμβέλειας καλλιτέχνη. Ανάμεσα στα έργα που θα παρουσιαστούν, περιλαμβάνεται και το πορτρέτο της Φρίντα Κάλο που φιλοτέχνησε ο ίδιος περίπου το 1935.

Παράλληλα, η έκθεση επεκτείνεται και πέρα από τη Φρίντα Κάλο, παρουσιάζοντας έργα και άλλων Λατινοαμερικανών καλλιτεχνών οι οποίοι συνδέθηκαν με τον σουρεαλισμό, μεταξύ αυτών η Κάτι Χόρνα και η Λεονόρ Φινί. Μέσα από τα έργα τους εξετάζεται η κοινή τους ενασχόληση με θεματικές και εικόνες που συνδέονται με το κίνημα, όπως ο θάνατος, το όνειρο, οι μάσκες και οι σκελετοί.

Ένα ακόμη -ιδιαιτέρα ενδιαφέρον- κεφάλαιο της έκθεσης είναι αφιερωμένο στη λεγόμενη «Fridamania», δηλαδή στη μαζική εμπορική αξιοποίηση του έργου, της εικόνας και του προσωπικού ύφους της Κάλο. Η μορφή της χρησιμοποιείται πλέον για την προώθηση προϊόντων με πολλούς να επικρίνουν την «εμπορευματοποίηση της περσόνας της, καθώς παραμορφώνεται αυτό που πραγματικά ήταν: μια σπουδαία καλλιτέχνιδα».

Οι Βρετανοί επιστρέφουν στα Μουσεία

Δεν πρόκειται ωστόσο για μεμονωμένο φαινόμενο. Η προπώληση για την περίφημη

Ταπισερί της Μπαγιέ, η οποία επιστρέφει στην Βρετανία μετά από εννέα αιώνες και θα

εκτεθεί στο Λονδίνο από τις 10 Σεπτεμβρίου, ήταν τόσο αυξημένη ώστε η ιστοσελίδα του

Βρετανικού Μουσείου το οποίο διοργανώνει την εν λόγω περιοδική έκθεση κατέρρευσε

την πρώτη ημέρα διάθεσης των εισιτηρίων.

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Ανάλογη ήταν η ανταπόκριση και στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου, όπου η πρόσφατη

έκθεση Βαν Γκογκ προσέλκυσε περί τους 335.000 επισκέπτες.

Η έκθεση «Frida: The Making of an Icon» στην Tate Modern του Λονδίνου, θα διαρκέσει από τις 25 Ιουλίου έως τις 3 Ιανουαρίου 2027.

Με πληροφορίες από ARTnews

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