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Η συλλογή συγκροτήθηκε κατά την τελευταία εικοσιπενταετία μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες και φιλίες, λειτουργώντας ως ένα ιδιότυπο αρχείο προσωπικών και επαγγελματικών σχέσεων.

Η έκθεση, η οποία φιλοξενείται στο Αρχοντικό Χρυσανθόπουλου, χρησιμοποιεί την επιμελητική αυτομυθοπλασία για να ανασυνθέσει τη διαδρομή του επιμελητή μέσα από ποικίλες αισθητικές επιλογές.

Τα έργα παρουσιάζονται χωρίς αυστηρά χρονολογικά κριτήρια, επιτρέποντας σε διαφορετικές γενιές και καλλιτεχνικά μέσα να συνυπάρχουν σε έναν χώρο με έντονη βιωματική διάσταση.

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Τι σημαίνει για έναν επιμελητή να επιμελείται τη συλλογή του; Ο «Μαρμάρινος κατάλογος» αποτελεί μια αφήγηση γύρω από την επιμελητική πράξη και την επιμελητική ταυτότητα. Είναι το χρονικό ενός βλέμματος και το αποτύπωμα μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 2001 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τον επιμελητή και ιστορικό τέχνης Χριστόφορο Μαρίνο ο οποίος παρουσιάζει για πρώτη φορά δημόσια ένα σημαντικό μέρος της συλλογής του.

Η συλλογή, η οποία διαμορφώθηκε σταδιακά την τελευταία εικοσιπενταετία, περιλαμβάνει έργα 111 καλλιτεχνών. Στο Αρχοντικό Χρυσανθόπουλου,στον Πύργο Κύμης, όπου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη έκθεση, εκπροσωπούνται με έργα τους 81 καλλιτέχνες. Το Αρχοντικό Χρυσανθόπουλου, παράρτημα του Λαογραφικού Μουσείου Κύμης, έτσι, μετατρέπεται σε θησαυροφυλάκιο εικόνων.

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Η αφίσα της έκθεσης

Πολύτιμα σημεία επαφής με καλλιτέχνεςπου υπήρξαν συνομιλητές και συνοδοιπόροι.

Η ιδιαιτερότητα αυτής της συλλογής έγκειται στον τρόπο συγκρότησής της: προέκυψε μέσα από μακροχρόνιες και γόνιμες συνεργασίες, μέσα από εκθέσεις και κείμενα, μέσα από φιλίες και χειρονομίες εμπιστοσύνης. Τα έργα του «Μαρμάρινου καταλόγου» αποτελούν πολύτιμα σημεία επαφής με καλλιτέχνες που υπήρξαν συνομιλητές και συνοδοιπόροι. Στον εκθεσιακό χώρο, η συλλογή αρθρώνεται ως ένα ιδιότυπο αρχείο σχέσεων και συσχετισμών. Η διάταξη απομακρύνεται από τη γραμμική αφήγηση της ιστορίας της τέχνης και από τα αυστηρά χρονολογικά κριτήρια. Έργα διαφορετικών γενεών, μέσων και αισθητικών κατευθύνσεων συνυπάρχουν, συνδέοντας χρόνους, εικόνες και αναφορές.

Η επιμελητική αυτομυθοπλασία αποτελεί το βασικό ερμηνευτικό πλαίσιο της έκθεσης. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο επιμελητής ανασυνθέτει τη διαδρομή του μέσα από τα έργα και τις αισθητικές επιλογές του. Η παρουσίαση της συλλογής στον Πύργο Κύμης, στον τόπο των παιδικών του χρόνων, προσδίδει στην έκθεση έναν ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα.

Ανάμεσα στα έργα της έκθεσης, οι «Δύο φιγούρες» του Ηλία Παπαηλιάκη συνομιλούν με ένα σχέδιο με τρεις φιγούρες του Γιώργου Μπουζιάνη, σε μια συνάντηση πέρα από τον χρόνο. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν επίσης έργα του Γιάννη Βαρελά και της δασκάλας του, Ρένας Παπασπύρου, καθώς και δύο έργα που είχαν παρουσιαστεί σε σημαντικές ομαδικές εκθέσεις της Αίθουσας Τέχνης Δεσμός τη δεκαετία του 1970: το πρωτότυπο παιχνίδι του Βασίλη Σκυλάκου από την έκθεση «Πρόταση για παιχνίδι» (1975) και το μαγνητικό κόσμημα του Takis από την έκθεση «Κόσμημα–Αντικόσμημα» (1978).

Ο «Μαρμάρινος κατάλογος» εντάσσεται σε μια σειρά εκθέσεων στον Πύργο Κύμης, που ξεκίνησε το 2024 με την ομαδική έκθεση «Η εσωτερική πλευρά του ανέμου» και συνεχίστηκε το 2025 με την «Υπογαία». Μετά τις δύο αυτές θεματικές εκθέσεις, η φετινή διοργάνωση εστιάζει στη δημόσια παρουσίαση μιας ατομικής συλλογής με έντονη βιογραφική και βιωματική διάσταση.

Γιάννης ΘεοδωρόπουλοςΤοπίο στη Φολέγανδρο, 2018-19inkjet εκτύπωση σε archival fine art paper, 72 × 96 εκ.

Στον «Μαρμάρινο κατάλογο» συμμετέχουν οι:

Γιάννης Αδαμάκος, Λένα Αθανασοπούλου, Νίκος Αλεξίου, Δημήτρης Αληθεινός, Γιάννης Βαρελάς, Βασίλης Βασιλακάκης, Χάρης Γαβρήλος, Τάκης Γερμενής, Αλέξανδρος Γεωργίου, Μίλτος Γκολέμας, Απόλλωνας Γλύκας, Βαγγέλης Γκόκας, Λυδία Δαμπασίνα, Λάζαρος Ζήκος, Ελένη Ζούνη, Γιάννης Θεοδωρόπουλος, Ανέστης Ιωάννου, Νίκος Καζής, Χριστίνα Κάλμπαρη, Βαλέριος Καλούτσης, Νίκος Καναρέλης, Μιχάλης Κατζουράκης, Κατερίνα Κατσιφαράκη, Παναγιώτης Κουλουράς, Χαράλαμπος Κωστόπουλος, Νίκος Λαγός, Γιώργος Λαζόγκας, Βασιλική Λευκαδίτη, Παναγιώτης Λουκάς, Αλέξανδρος Λάιος, Μαρία Λοϊζίδου, Μαρία Λουτζακλή, Ανδρέας Λυμπεράτος, Δήμητρα Μαρούδα, Δημήτρης Μεράντζας, Μιχαήλ Μήτρας, Χριστίνα Μήτρεντσε, Μάρω Μιχαλακάκου, Μανώλης Μπαμπούσης, Κώστας Μπασάνος, Χρόνης Μπότσογλου, Γιώργος Μπουζιάνης, Μαργαρίτα Μποφιλίου, Πέτρος Μώρης, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Ζάφος Ξαγοράρης, Μυρτώ Ξανθοπούλου, Μαλβίνα Παναγιωτίδη, Ραλλού Παναγιώτου, Παντελής Παντελόπουλος, Σταυρούλα Παπαδάκη, Μαρία Παπαδημητρίου, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Ηλίας Παπαηλιάκης, Νίνα Παπακωνσταντίνου, Ρένα Παπασπύρου, Κώστας Παππάς, Αργύρης Ραλλιάς, Κώστας Ρουσσάκης, Γρηγόρης Σεμιτέκολο, Σοφία Σιμάκη, Γιάννης Σκαλτσάς, Βασίλης Σκυλάκος, Άσπα Στασινοπούλου, Τάκις, Δημήτρης Τάταρης, Μαρία Τζανάκου, Νίκος Τρανός, Γιώργος Τσακίρης, Γιάννης Τσαρούχης, Γιώργος Τσεριώνης, Λεωνίδας Τσιριγκούλης, Απόστολος Φανακίδης, Αλέκος Φασιανός, Δημήτρης Φατούρος, Κλεοπάτρα Χατζηγιώση, Κατερίνα Χρηστίδη, Αχιλλέας Χρηστίδης, Χρήστος Χρυσόπουλος, Poka-Yio, Jack McConville.

Χριστίνα Κάλμπαρη, ΣΚΗΝΙΚΟ ΙΙ, 2022, κάρβουνο σε χαρτί, 66x100cm

Info:

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Ο Μαρμάρινος κατάλογος

Επιμελητική αυτομυθοπλασία

Επιμέλεια: Χριστόφορος Μαρίνος Αρχοντικό Χρυσανθόπουλου – Παράρτημα Λαογραφικού Μουσείου Κύμης

Πύργος Κύμης, Εύβοια

Διάρκεια: Εως 30 Αυγούστου 2026 Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη – Κυριακή, 18:00-21:00

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Διοργάνωση: ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΜΚΕ σε συνεργασία με τον Μορφωτικό και Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κύμης και τον Πολιτιστικό Σύλλογο και την Κοινότητα Πύργου Κύμης.