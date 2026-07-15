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Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς εγκαινιάζει την ατομική έκθεση του Αργύρη Ραλλιά, με τίτλο «Λιτανεία», την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 (ώρα 20:00), στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, στον Πύργο της Τήνου.

Η έκθεση, σε επιμέλεια του Χριστόφορου Μαρίνου, αναπτύσσεται σε έναν χώρο αφιερωμένο στην τηνιακή μαρμαροτεχνία και στη σχέση του πολύτιμου υλικού με την εργασία, τη λατρεία, την κοινότητα, την καθημερινή ζωή. Στον Πύργο, τόπο με ισχυρή παράδοση στην τέχνη του μαρμάρου, η γλυπτική του Ραλλιά συναντά τη μακρά ιστορία των ντόπιων τεχνιτών, την τεχνογνωσία μαζί με τη δημιουργία. Ο τίτλος της έκθεσης παραπέμπει στη λιτανεία ως κίνηση μιας κοινότητας γύρω από κάτι που την υπερβαίνει. Στο έργο του Ραλλιά, αυτή η κοινότητα περιλαμβάνει ανθρώπους, ζώα, νεκρούς, συγγενείς, αντικείμενα και το ίδιο το τοπίο. Κάθε γλυπτό κουβαλά μια παράκληση, μια απώλεια, ένα μικρό αίτημα προστασίας.

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Η «Λιτανεία» μιλά για την ανόθευτη πίστη των απλών ανθρώπων, για τη βραδύτητα και για τον ρυθμό της μνήμης. Τα έργα της έκθεσης αντιπαραθέτουν στους εξοντωτικούς ρυθμούς της σύγχρονης ζωής έναν διαφορετικό χρόνο θέασης και ύπαρξης. Ζητούν από τον θεατή να επιβραδύνει, να πλησιάσει την ύλη, να αναγνωρίσει το βάρος των πραγμάτων και να εκτιμήσει ό,τι η ζωή μας δίνει και ό,τι αφήνει πίσω της.

Η γλυπτική του Ραλλιά αντλεί έμπνευση από την αγροτική και νησιωτική ζωή των Κυκλάδων, από προσωπικές μνήμες, οικογενειακές ιστορίες, τοπικές δοξασίες και πρακτικές χειρωνακτικής εργασίας. Οι μορφές του έχουν συχνά διπλό χαρακτήρα: είναι τραχιές και τρυφερές, βιωματικές και ειρωνικές, ευάλωτες και παράδοξα ανθεκτικές. Στη γλυπτική του, η ύλη γίνεται φορέας μνήμης και βιωμένης εμπειρίας. Παράλληλα, η έκθεση αναφέρεται στο κυκλαδικό τοπίο, το οποίο μεταβάλλεται με ταχύτητα που αλλοιώνει το μέτρο του και την κλίμακά του. Η Κύθνος της παιδικής ηλικίας του καλλιτέχνη, η Τήνος των φοιτητικών του χρόνων, οι αφηγήσεις της οικογένειάς του και οι μνήμες του, τροφοδοτούν μια γλυπτική με κοινωνική συνείδηση. Πίσω από τις γλυπτικές εικόνες του, υπάρχει η αγωνία για έναν κόσμο που χάνει την ισορροπία του.

Ο Ραλλιάς γνωρίζει καλά τον Πύργο και την Τήνο. Το 2014 αποφοίτησε με άριστα από τη Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου, οπότε και συμμετείχε σε ομαδική έκθεση στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, πριν συνεχίσει τις σπουδές του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (2014-2019). Το 2026 συνεργάστηκε με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς για το εργαστήριο γλυπτικής «Από τη Ρουμανία στον Πύργο της Τήνου», αφιερωμένο στον Ευρυβιάδη Λαμπαδίτη. Η νέα παρουσία του στο Μουσείο Μαρμαροτεχνίας υπογραμμίζει τη μακρόχρονη σχέση του με το μάρμαρο, την τεχνική και τη γλυπτική πράξη.

Διάρκεια: 23 Ιουλίου-30 Νοεμβρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00 (και από 16/10, 10:00-17:00)

Κλειστά: 15 Αυγούστου

Δείτε τους συντελεστές της έκθεσης εδώ

Ο Αργύρης Ραλλιάς γεννήθηκε το 1993. Είναι εικαστικός καλλιτέχνης με βασικό πεδίο τη γλυπτική. Αποφοίτησε από τη Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (2014), συνέχισε τις σπουδές του στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (2014-2019) και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Καρράρα, στην Ιταλία (2023). Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε μουσεία, εκθεσιακούς χώρους και διοργανώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η πρώτη του ατομική έκθεση, με τίτλο «Gioco di Guerra», πραγματοποιήθηκε στην Καρράρα. Το 2025, παρουσίασε την ατομική έκθεση «Θέρος, τρύγος, πόλεμος» στο εργαστήριό του στα Πετράλωνα, σε επιμέλεια Χριστόφορου Μαρίνου.

Τελευταία βουτιά, 2025, μπρούντζος, φρύγανο, 110 × 100 × 100 εκ. Λιτανεία, 2025, αλάβαστρο, ξύλινο εικονοστάσι, 35 × 30 × 15 εκ. Προίκα, 2023, μάρμαρο, ξύλινο κομοδίνο, 110 × 30 × 35 εκ. Αναμονή, 2025, μπετόβεργες, τσιμέντο, 300 × 80 × 65 εκ.