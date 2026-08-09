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Ο καλλιτέχνης φιλοτέχνησε το συγκεκριμένο έργο μεταξύ 1420 και 1423, υπηρετώντας τότε ως Δομινικανός μοναχός στη συγκεκριμένη περιοχή.

Το έργο απεικονίζει την Παναγία με το Θείο Βρέφος, πλαισιωμένους από αγγέλους και τέσσερις αγίους, μετά την αρχική παραγγελία του εμπόρου Barnaba degli Agli.

Το 1501 ο ζωγράφος Λορέντσο ντι Κρέντι τροποποίησε τη μορφή του τριπτύχου για να το εκσυγχρονίσει σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής του.

Κατά τον 19ο αιώνα το έργο υπέστη φθορές και διαχωρίστηκε από την αυθεντική πρεντέλα του, η οποία φυλάσσεται σήμερα στο Λονδίνο.

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Ένα από τα σημαντικότερα έργα του σπουδαίου ζωγράφου της πρώιμης Αναγέννησης, Φρα Αντζέλικο, επέστρεψε, πλήρως αποκατεστημένο, στη θέση για την οποία δημιουργήθηκε πριν από περίπου 600 χρόνια, σύμφωνα με το ARTnews. Πρόκειται για το περίφημο «Pala di Fiesole», το οποίο φιλοτέχνησε μεταξύ 1420 και 1423 και πλέον κοσμεί ξανά την εκκλησία του Σαν Ντομένικο, λίγο έξω από τη Φλωρεντία, όπου υπηρέτησε ως Δομινικανός μοναχός.

Ο Φρα Αντζέλικο γεννήθηκε στην Τοσκάνη γύρω στο 1395 με το όνομα Γκουίντο ντι Πιέτρο. Περί το 1420 εντάχθηκε στο τάγμα των Δομινικανών μοναχών στο Φιέζολε, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Φρα Τζοβάνι ντι Φιέζολε. Μετά τον θάνατό του, οι αδελφοί του τάγματος τον αποκάλεσαν Φρα Αντζέλικο, δηλαδή «ο αγγελικός αδελφός», προσωνύμιο με το οποίο έμεινε γνωστός στην ιστορία της τέχνης.

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Ο διάσημος καλλιτέχνης και βιογράφος της Αναγέννησης Τζόρτζιο Βαζάρι εξήρε το μοναδικό του ταλέντο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Συχνά μένω κατάπληκτος και αδυνατώ να κατανοήσω πώς ένας άνθρωπος κατάφερε να εκτελέσει με τόση τελειότητα όλα όσα δημιούργησε». Σύμφωνα με την παράδοση, ο Φρα Αντζέλικο ήταν βαθιά θρησκευόμενος. Πριν ξεκινήσει να ζωγραφίζει προσευχόταν, ενώ λέγεται πως δάκρυζε κάθε φορά που απεικόνιζε τη Σταύρωση του Χριστού, αντιμετωπίζοντας την τέχνη του ως πράξη πίστης και αφοσίωσης.

Το «Pala di Fiesole», ένα από τα κορυφαία έργα της πρώιμης Αναγέννησης στην Φλωρεντία, απεικονίζει την Παναγία με το Θείο Βρέφος καθισμένους σε θρόνο, πλαισιωμένους από οκτώ αγγέλους σε στάση λατρείας. Στη σύνθεση εικονίζονται επίσης ο Άγιος Θωμάς ο Ακινάτης, ο Άγιος Βαρνάβας, ο Άγιος Δομίνικος και ο Άγιος Πέτρος ο Μάρτυρας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραγγελιοδότης του έργου ήταν ο εύπορος Φλωρεντινός έμπορος Barnaba degli Agli, ο οποίος επέλεξε να συμπεριληφθεί στον βωμό και ο προστάτης άγιός του, ο Άγιος Βαρνάβας. Το έργο δημιουργήθηκε αρχικά ως τρίπτυχο, ωστόσο το 1501 υπέστη σημαντική μετατροπή από τον ζωγράφο και γλύπτη Λορέντσο ντι Κρέντι, ο οποίος ανέλαβε να το εκσυγχρονίσει σύμφωνα με τα νέα καλλιτεχνικά πρότυπα της Αναγέννησης, δίνοντάς του τη μορφή με την οποία είναι γνωστό σήμερα.

Κατά τον 19ο αιώνα το έργο υπέστη σοβαρές φθορές. Η αυθεντική πρεντέλα -η χαμηλότερη ζωγραφική ζώνη στη βάση ενώς βωμού- αφαιρέθηκε από το υπόλοιπο σύνολο και σήμερα φυλάσσεται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Παράλληλα, οι μικρές μορφές των αγίων που κοσμούσαν τους πλευρικούς πεσσούς του έργου διαχωρίστηκαν και πουλήθηκαν στην αγορά έργων τέχνης και αρχαιοτήτων.

Το έργο αποτέλεσε επίσης ένα από τα κεντρικά εκθέματα της μεγάλης έκθεσης «Fra Angelico», η οποία φιλοξενήθηκε ταυτόχρονα στο Fondazione Palazzo Strozzi και στο Museo di San Marco έως τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Η έκθεση συγκέντρωσε περισσότερα από 140 έργα, προερχόμενα από περίπου 70 μουσεία, ιδρύματα και συλλογές, αποτελώντας τη μεγαλύτερη αναδρομική παρουσίαση του έργου του Φρα Αντζέλικο από το 1955 και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σημασία ενός από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της ιταλικής Αναγέννησης.

Με πληροφορίες από ΑRTnews

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