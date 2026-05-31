Η βασίλισσα Λετίθια ξέρει καλά πώς να κάνει μια εμφάνιση να συζητηθεί χωρίς υπερβολές. Αυτή τη φορά, στην έκθεση βιβλίου στη Μαδρίτη της Ισπανίας, δεν ήταν μόνο το αέρινο φόρεμα που τράβηξε τα βλέμματα, αλλά τα εντυπωσιακά σωστά γυμνασμένα μπράτσα της, ένα στοιχείο που εδώ και χρόνια αποτελεί σχεδόν σήμα κατατεθέν του στιλ και της φυσικής της κατάστασης.

Over the next few weeks, Madrid will host the Book Fair, a popular event where writers and readers can meet in the spring setting of El Retiro Park.



The Fair was opened by a very special reader, Queen Letizia, who met the public and walked through the book stalls #FLMadrid26 pic.twitter.com/63LT2zrmiA — Embassy of Spain UK (@EmbSpainUK) May 29, 2026

Το μυστικό; Πειθαρχία: η καθημερινή ρουτίνα για εντυπωσιακή φόρμα

Τα καλογυμνασμένα χέρια της βασίλισσας Λετίθια, πράγματι έχουν γίνει σχεδόν δικό τους κεφάλαιο στα βασιλικά σχόλια και όχι άδικα. Κάθε εμφάνισή της με αμάνικο φόρεμα αναζωπυρώνει την ίδια απορία: πώς καταφέρνει να διατηρεί τόσο σμιλεμένη εικόνα, χωρίς υπερβολές και χωρίς το αποτέλεσμα να δείχνει στημένο; Η απάντηση, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τη ρουτίνα της, δεν κρύβεται σε κάποια «μαγική» δίαιτα, αλλά σε έναν πολύ συγκεκριμένο συνδυασμό συνέπειας, πρωινής άσκησης και αυστηρής διατροφής.

Ποια είναι η βασίλισσα Λετίθια

Η Λετίθια φέρεται να ξεκινά την ημέρα της νωρίς, γύρω στις 7 το πρωί, εντάσσοντας στο πρόγραμμά της γιόγκα Iyengar, μια απαιτητική μορφή γιόγκα που δουλεύει την ευλυγισία, την ισορροπία και τη δύναμη σε όλο το σώμα, με ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή στάση και τον έλεγχο των μυών.

Παράλληλα, το πρόγραμμα της περιλαμβάνει cardio, δηλαδή τρέξιμο ή περπάτημα στους κήπους του παλατιού Zarzuela στη Μαδρίτη, αλλά και ασκήσεις με βάρη, κυρίως για δικέφαλους και ώμους, όπως έχει αναφερθεί από πρώην προσωπικό γυμναστή της. Σε αυτό προστίθενται και πιο δυναμικές προπονήσεις, όπως πυγμαχία, που εξηγούν γιατί η εικόνα της δεν παραπέμπει απλώς σε αδυνατισμένο

σώμα, αλλά σε πραγματική μυϊκή τόνωση.

Su Majestad la Reina inauguró la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid https://t.co/FvE0Qqtwjb, que se celebra un año más en primavera en el Parque de El Retiro, del 29 de mayo al 14 de junio de 2026, con el hilo central del humor.https://t.co/v0nw2Ye09w pic.twitter.com/fwkt8p6pTE — Consulado General de España Stuttgart (@ConEspSTUTTGART) May 29, 2026

Το μυστικό της, λοιπόν, μοιάζει να είναι ο συνδυασμός: δύναμη, αντοχή, σταθερότητα και επανάληψη. Μαζί με μια διατροφή που βασίζεται στη μεσογειακή λογική, αντιφλεγμονώδεις τροφές, άπαχες πρωτεΐνες, ψάρια, ξηρούς καρπούς, φρούτα, λαχανικά και αποφυγή ζάχαρης, έτοιμων γευμάτων, αλκοόλ και αναψυκτικών, η Λετίσια έχει χτίσει ένα σώμα που δεν δείχνει προϊόν βιασύνης, αλλά τρόπου ζωής.

Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τα χέρια της να γίνονται viral ξανά και ξανά: όχι επειδή είναι απλώς καλογυμνασμένα, αλλά επειδή αποπνέουν κάτι σπάνιο, τη δύναμη μιας γυναίκας που έχει κάνει την πειθαρχία κομμάτι της εικόνας της.

Πριν γίνει βασίλισσα της Ισπανίας, η Λετίθια Ορτίθ Ροκασολάνο είχε διαγράψει τη δική της πορεία στη

δημοσιογραφία, εργαζόμενη στην τηλεόραση και στην ενημέρωση. Το 2004 παντρεύτηκε τον τότε πρίγκιπα Φελίπε στον καθεδρικό ναό Almudena της Μαδρίτης, ενώ το 2014, μετά την ανάρρηση του Φελίπε στον θρόνο, έγινε βασίλισσα της Ισπανίας. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες: την πριγκίπισσα Λεονόρ, διάδοχο του ισπανικού θρόνου, και την Ινφάντα Σοφία.