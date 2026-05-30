Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα απρόοπτο περιστατικό έκλεψε την παράσταση στην παρέλαση για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ισπανία, όταν η ισπανική σημαία έπεσε κατά τη διάρκεια της τελετής έπαρσης στο Βίγο, προκαλώντας έκπληξη σε παρευρισκόμενους και συμμετέχοντες.

Τη στιγμή εκείνη, οι κάμερες ήταν στραμμένες στον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ της Ισπανίας, ο οποίος προήδρευε της εκδήλωσης, με την αντίδρασή του να αποτυπώνει την αιφνιδιαστική εξέλιξη του σκηνικού. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, 30 Μαΐου 2026, και στιγμιαία διέκοψε τη ροή της τελετής, τραβώντας την προσοχή του κοινού και των μέσων ενημέρωσης.

Advertisement

Advertisement

Παρότι δεν προκάλεσε περαιτέρω προβλήματα, η πτώση της σημαίας θεωρήθηκε ατυχές στιγμιότυπο σε μια κατά τα άλλα επίσημη και υψηλού συμβολισμού εκδήλωση, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και να σχολιάζονται ευρέως.

#EnDirecto | Se cae la bandera durante el izado en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas pic.twitter.com/NxFdCJsCQu May 30, 2026

Κατά τη διάρκεια της υψώσεως και ενώ ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της Ισπανίας, μία από τις πιο αναμενόμενες στιγμές τέτοιων τελετών, αποκολλήθηκε ένα από τα εξαρτήματα που έπρεπε να συγκρατεί τη σημαία, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει και να πέσει. Οι στρατιωτικοί κατάφεραν να την πιάσουν ακριβώς πριν πέσει στο έδαφος.

Το πιο περίεργο της στιγμής είναι ότι δεν αποτελεί το πρώτο ατύχημα με τη σημαία σε αυτή την παρέλαση. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την αναστολή του εναέριου μέρους της παρέλασης, με αποτέλεσμα να πρέπει να φτάσει με τα πόδια.

🇪🇸 Se cae la bandera de España mientras estaba siendo izada en el Día de las Fuerzas Armadas



En directo 🔗 https://t.co/Jal3SQA71g pic.twitter.com/VaL32fSZBw — ABC.es (@abc_es) May 30, 2026

Η τελετή για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στο Βίγο της Ισπανίας επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες, καθώς ο συννεφιασμένος ουρανός οδήγησε τις αρχές στην αναστολή του αεροπορικού σκέλους της εκδήλωσης. Στο πρόγραμμα συμμετοχής περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τρία αεροσκάφη Canadair, ωστόσο λόγω των δασικών πυρκαγιών σε άλλες περιοχές της χώρας, τελικά ήταν διαθέσιμο μόνο ένα.

Παράλληλα, ακυρώθηκε και η πτώση με αλεξίπτωτο που επρόκειτο να πραγματοποιήσουν ο υπολοχαγός Αλμπέρτο Βιντάλ και ο ανθυπασπιστής Πάμπλο Γκαρθία Ματάνθα. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 12:00 με την άφιξη του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ της Ισπανίας, της βασίλισσας Λετίθια της Ισπανίας και της πριγκίπισσας Λεονόρ της Αστούριας, οι οποίοι έδωσαν το παρών με τις αντίστοιχες στρατιωτικές στολές τους.