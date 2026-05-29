Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου του ιδρυτή της Mango, Ίσακ Άντικ, φέρνει η υπεράσπιση του γιου του, Τζόναθαν Άντικ, υποστηρίζοντας ότι η διμερής αρθρίτιδα από την οποία υπέφερε στα γόνατά του ο επιχειρηματίας, περιόριζε σημαντικά τα αντανακλαστικά του σε περίπτωση πτώσης, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει τα ευρήματα της νεκροψίας και να ενισχύσει το σενάριο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με το ιατρικό ιστορικό του Ίσακ Άντικ, ο ιδρυτής της Mango έπασχε από οστεοαρθρίτιδα και στα δύο γόνατα, μια πάθηση που, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, είχε μειώσει την ικανότητά του να αντιδρά γρήγορα σε περίπτωση απώλειας ισορροπίας.

Το στοιχείο αυτό αξιοποιεί η υπεράσπιση του γιου του, Τζόναθαν Άντικ, ο οποίος ερευνάται για ανθρωποκτονία, προκειμένου να εξηγήσει γιατί κατά τη νεκροψία δεν εντοπίστηκαν τραύματα στις παλάμες του επιχειρηματία.

Η Αστυνομία της Καταλονίας θεωρεί ότι, εάν επρόκειτο για τυχαία πτώση, ο Άντικ θα είχε προσπαθήσει ενστικτωδώς να συγκρατηθεί, αφήνοντας χαρακτηριστικά τραύματα στα χέρια του πριν καταλήξει στον γκρεμό βάθους σχεδόν 100 μέτρων στο όρος Μοντσεράτ.

Η υπεράσπιση, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η πάθησή του θα μπορούσε να έχει επιβραδύνει τόσο πολύ τα αντανακλαστικά του, ώστε να μην προλάβει να απλώσει τα χέρια του.

Για να ενισχύσει το επιχείρημά της, επικαλείται περιστατικό που σημειώθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2024, περίπου δέκα μήνες πριν από τον θάνατό του. Τότε ο Άντικ σκόνταψε και έπεσε στην είσοδο των εγκαταστάσεων της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Mutua Universal στη Βαρκελώνη, όπου είχε μεταβεί για γεύμα με ομάδα επιχειρηματιών.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από τη La Vanguardia και περιήλθε σε γνώση της El País, δείχνει τον επιχειρηματία να χάνει ξαφνικά την ισορροπία του και να πέφτει χωρίς να προλάβει να απλώσει πλήρως τα χέρια του για να προστατευθεί. Ένας εργαζόμενος τον συγκράτησε εγκαίρως, αποτρέποντας σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι.

Ο Τζόναθαν Άντικ συνελήφθη στις 19 Μαΐου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία διέταξε την προσωρινή κράτησή του με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ. Ο ίδιος κατέβαλε άμεσα το ποσό και αφέθηκε ελεύθερος.

Στο σκεπτικό της δικαστικής απόφασης αναφέρεται ότι ο Ίσακ Άντικ έπεσε «με τα πόδια προς τα εμπρός, σαν να γλιστρούσε σε τσουλήθρα». Η απουσία τραυμάτων στις παλάμες, σύμφωνα με τη δικαστή, καθιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο γλιστρήματος ή πτώσης προς τα εμπρός και ενισχύει την υπόθεση της ανθρωποκτονίας.

Τι λέει η υπεράσπιση

Η υπεράσπιση αντιτείνει ότι η «διμερής αρθρίτιδα» του επιχειρηματία περιόριζε τη λεγόμενη «αμυντική αντίδραση» του σώματος σε περιπτώσεις απώλειας ισορροπίας, με αποτέλεσμα η πτώση να είναι πιο απότομη και λιγότερο ελεγχόμενη.

Μάλιστα, έχει αναθέσει τη σύνταξη ειδικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία αναλύει καρέ-καρέ το βίντεο της πτώσης στη Mutua Universal και επιχειρεί να αναπαραστήσει τις συνθήκες του δυστυχήματος στο μονοπάτι Camí de les Feixades στο Μοντσεράτ, όπου έχασε τη ζωή του ο Άντικ.

Η μελέτη βασίζεται σε τρισδιάστατη βιομηχανική ανακατασκευή και σε δοκιμές πεδίου με χρήση ομοιώματος. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ειδικών, το πρότυπο κίνησης που παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις – σκόνταμμα, απώλεια ισορροπίας, πλάγια μετατόπιση και πτώση χωρίς προστατευτική αντίδραση των χεριών – είναι συμβατό με τα τραύματα που καταγράφηκαν στη νεκροψία. Η πραγματογνωμοσύνη καταλήγει ότι η θανατηφόρα πτώση μπορεί να εξηγηθεί πλήρως ως ατύχημα, χωρίς να απαιτείται η παρέμβαση τρίτου προσώπου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι η κατάσταση της υγείας του Άντικ αποτελεί μόνο ένα από τα στοιχεία της υπόθεσης. Όπως αναφέρεται, η αρθρίτιδα δεν τον εμπόδιζε να ασκείται ή να πραγματοποιεί πεζοπορίες. Παράλληλα, η Εισαγγελία ενδέχεται να υποστηρίξει ότι, εφόσον η πάθηση ήταν τόσο σοβαρή, η επιλογή μιας απαιτητικής διαδρομής στο Μοντσεράτ ίσως να μην ήταν η πλέον ενδεδειγμένη.

