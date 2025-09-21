Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer στις 21 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Β κ Ε Γουλανδρή αφιερώνει τον μήνα Σεπτέμβριο στη νόσο Alzheimer και την υγιή γήρανση και διοργανώνει μια σειρά από δραστηριότητες.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Ίδρυμα συνεργάζεται με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην

Αλτσχάιμερ (HIAAD) για τη διοργάνωση ημερίδας την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την

Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer, η οποία φέτος διευρύνεται και θα περιλαμβάνει θεματικές όπως

η εκπαίδευση, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Παράλληλα, από τις 19 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει ο νέος κύκλος των ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων για άτομα 60+ και άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή «Παιχνίδι για Μεγάλους» και «Ψηφιακό Παιχνίδι για Μεγάλους», ενώ το Ίδρυμα ετοιμάζεται να εγκαινιάσει και ένα νέο εργαστήριο νοητικής ενδυνάμωσης με τίτλο «Τέχνη και Μνήμη».

Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer και Υγιούς Γήρανσης: Ημερίδα στις 21 Σεπτεμβρίου

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Alzheimer, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή σε

συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αλτσχάιμερ (HIAAD) διοργανώνει ημερίδα

αφιερωμένη στη νόσο Alzheimer και την υγιή γήρανση. Η φετινή εκδήλωση δεν περιορίζεται στην

άνοια αλλά εξετάζει ευρύτερα το ζήτημα της υγιούς γήρανσης και του δημογραφικού στην Ελλάδα,

μέσα από τρία ξεχωριστά πάνελ συζητήσεων.

Το πρώτο πάνελ θα εξετάσει με ποιον τρόπο ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας καθώς και τα κοινωφελή ιδρύματα προσεγγίζουν το ζήτημα της γήρανσης και σχεδιάζουν σχετικά προγράμματα.

Το δεύτερο πάνελ είναι αφιερωμένο στις δράσεις συμπερίληψης για την τρίτη ηλικία που σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτιστικοί φορείς καθώς και στον τουρισμό για άτομα 65+. Το τρίτο πάνελ, με την ενότητα “Ask the experts”, είναι ένας ανοιχτός διάλογος που δίνει την ευκαιρία στο κοινό να λύσει τις απορίες του λαμβάνοντας απαντήσεις από ειδικούς.

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους και θα ξεκινήσει στις 12.00 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος με

χαιρετισμούς από την Πρόεδρο Δ.Σ. του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή Fleurette Καραδόντη και τον

Παναγιώτη Βλάμο, Διευθυντή του Εργαστηρίου βιοπληροφορικής και ανθρώπινης

ηλεκτροφυσιολογίας (BiHELab) του τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και Πρόεδρο

της HIAAD.

Κατατοπιστικές ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από ειδικούς.

Στο τελευταίο κομμάτι της ημερίδας «Ask the experts: το κοινό ρωτά, οι ειδικοί απαντούν», το κοινό

θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για όποια επιμέρους θέματα σχετικά με τη νόσο μπορεί να το

απασχολούν, απευθύνοντας τις ερωτήσεις που επιθυμεί σε ειδικούς στη νόσο Alzheimer, συγκεκριμένα στον Κώστα Λυκέτσο, στην Μαρία Μπάστα και στην Μαρία-Λαμπρινή Κούλα.

Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος Ιωάννα Φωτιάδη.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, με απαραίτητη ηλεκτρονική προκράτηση.

Για πληροφορίες και κρατήσεις εδώ .

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω live streaming, στην ίδια σελίδα.

«Παιχνίδι για Μεγάλους»

Ο νέος κύκλος των ειδικά σχεδιασμένων δράσεων του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή για άτομα 60+ και

άτομα με Ήπια Γνωστική Διαταραχή, που πραγματοποιούνται δωρεάν σε συνεργασία με το

πρόγραμμα θάλλω και με την πολύτιμη υποστήριξη της Alpha Bank, αντλεί έμπνευση από τη μεγάλη

αναδρομική έκθεση του Ιδρύματος Takis έχει ξεκινήσει.

«Κοιτώντας ψηλά: Η ξεχωριστή γοητεία του έργου του Takis»

Η ενέργεια, ο μαγνητισμός και η φαντασία συγκρούονται και οδηγούν σε μια εξερεύνηση της ζωής, των έργων και των καλλιτεχνικών ανησυχιών ενός από τους πιο τολμηρούς πειραματιστές της σύγχρονης τέχνης. Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν πώς ο σπουδαίος καλλιτέχνης συνδύασε την τέχνη με την επιστήμη για να δημιουργήσει τα εμβληματικά γλυπτά του, πειραματίζονται και στη συνέχεια προσπαθούν να δημιουργήσουν το δικό τους «Σινιάλο».

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 3, 17, 24 & 31 Οκτωβρίου 2025 | 17.00-18.00

Για πληροφορίες και κρατήσεις εδώ .

Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους

«Ένα σινιάλο σε μια στέγη: Η Τέχνη & οι Πειραματισμοί του Takis»

Το νέο «Ψηφιακό Παιχνίδι για Μεγάλους», που προσφέρεται δωρεάν μέσω Zoom και μπορούν να το

παρακολουθήσουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, εξερευνά τις υπαρξιακές αναζητήσεις του

πρωτοποριακού έργου του Takis μέσα από μια ανασκόπηση της καλλιτεχνικής του πορείας,

πλαισιωμένη από επιλεγμένα έργα της έκθεσης.

Οι ψηφιακές δράσεις του Ιδρύματος για άτομα της τρίτης ηλικίας ανοίγουν νέους δρόμους σε κόσμο

που δεν έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στην Αθήνα και να γνωρίσει τη Συλλογή του από κοντά.

Παράλληλα, ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνουν τη χρήση

ψηφιακών εργαλείων.

Τετάρτες 24 Σεπτεμβρίου, 8 & 22 Οκτωβρίου 2025 | 18.00-19.00

Για πληροφορίες και κρατήσεις εδώ .

Τέχνη και Μνήμη: ένα εργαστήριο νοητικής ενδυνάμωσης στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Στο πλαίσιο των ειδικά σχεδιασμένων δράσεων νοητικής ενδυνάμωσης, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

εγκαινιάζει τον Νοέμβριο το εργαστήριο «Τέχνη & Μνήμη» για άτομα με διάγνωση Ήπιας Γνωστικής

Διαταραχής ή άτομα με άνοια πρώιμου σταδίου καθώς και άτομα χωρίς επίσημη διάγνωση, που

αισθάνονται πως ξεχνούν και θέλουν να ενισχύσουν τη μνήμη τους. Αντλώντας έμπνευση από τη

μόνιμη Συλλογή του Ιδρύματος, το εργαστήριο περιλαμβάνει έναν συνδυασμό ειδικά σχεδιασμένων

αισθητηριακών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, δομημένων με τρόπο που να ενθαρρύνει την

ενεργητική συμμετοχή.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη γνωστική και κοινωνική υγεία.

Info:

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή

Ερατοσθένους 13, Αθήνα 11635

Τ: 210 725 2895

[email protected] | goulandris.gr