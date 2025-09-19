Η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής μειώνει τον κίνδυνο ουλίτιδας, κάτι που με τη σειρά του μειώνει τον κίνδυνο φλεγμονής που μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιες ασθένειες και άνοια, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Αν και αυτός ο συσχετισμός μπορεί να φαίνεται παράξενος, στην πραγματικότητα έχει επιστημονική βάση, σύμφωνα με τον δρ Αντριου Φρήμαν, διευθυντή πρόληψης καρδιαγγειακών παθήσεων και ευεξίας στο National Jewish Health στο Ντένβερ.

«Γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό ότι η υγεία των ούλων συνδέεται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις και το αντίστροφο — είναι αλληλένδετα. Επίσης, γνωρίζουμε ότι τα άτομα με ουλίτιδα έχουν συνήθως δείκτες φλεγμονής», αναφέρει ο δρ Φρήμαν, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Τι μπορεί να προκαλέσει η φλεγμονή

Η φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει αγγειακές παθήσεις — στένωση, εξασθένηση ή ακόμα και απόφραξη αιμοφόρων αγγείων — οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες σε όργανα όπως τα νεφρά, οι πνεύμονες, το ήπαρ και φυσικά ο εγκέφαλος. Η αγγειακή άνοια είναι η δεύτερη πιο συχνή μορφή γνωστικής έκπτωσης μετά τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Η φλεγμονή επίσης ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο και να επιτεθεί στην καρδιά και άλλα όργανα. Η χρόνια φλεγμονή ευνοεί την αντίσταση στην ινσουλίνη ( σσ. ως αντίσταση στην ινσουλίνη τυπικά ορίζεται ως μειωμένη ευαισθησία ή ανταπόκριση στις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης) και τη δυσλειτουργία των κυττάρων (σσ η δυσλειτουργία των κυττάρων είναι η μη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων η οποία μπορεί να προκληθεί από ελλείψεις μικροθρεπτικών συστατικών, χημικές ουσίες, ανοσολογικές διαταραχές ή κυτταρικούς θανάτους / νέκρωση, απόπτωση) που μπορεί να οδηγήσουν σε διαβήτη τύπου 2 και λιπώδες ήπαρ — κάτι που αποτελεί αυξανόμενο πρόβλημα.

«Είναι λογικό ότι όταν κάποιος ακολουθεί μια “καθαρή”, κυρίως φυτική, διατροφή όπως η μεσογειακή, τα επίπεδα φλεγμονής να μειώνονται», δηλώνει ο δρ Φρήμαν.

«Αλλά δεν μιλάμε για την αμερικανική εκδοχή της μεσογειακής διατροφής — με πολλά αρνιά και φέτα», πρόσθεσε. «Πρέπει να είναι η αυθεντική εκδοχή — μια διατροφή με φυτική βάση».

Τι είναι η μεσογειακή διατροφή;

Έρευνες έχουν δείξει ότι η – σημειωτέον βραβευμένη – μεσογειακή διατροφή μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη, υψηλής χοληστερίνης, άνοιας, απώλειας μνήμης, κατάθλιψης και καρκίνου του μαστού. Πρόκειται περισσότερο για έναν τρόπο διατροφής παρά για αυστηρή δίαιτα και έχει επίσης συσχετιστεί με ισχυρότερα οστά και πιο υγιή καρδιά.

Η διατροφή βασίζεται σε απλά, φυτικά φαγητά, με το μεγαλύτερο μέρος κάθε γεύματος να αποτελείται από φρούτα και λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, όσπρια και σπόρους, με λίγους ξηρούς καρπούς και έμφαση στο εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Λίπη όπως το βούτυρο καταναλώνονται σπάνια ή καθόλου, ενώ η ζάχαρη και τα επεξεργασμένα τρόφιμα προορίζονται για ειδικές περιστάσεις.

Το κόκκινο κρέας καταναλώνεται με φειδώ, κυρίως για να δώσει γεύση σε ένα πιάτο. Αντίθετα, ενθαρρύνεται η κατανάλωση υγιεινών, λιπαρών ψαριών, πλούσιων σε ωμέγα-3 λιπαρά. Τα αυγά, τα γαλακτοκομικά και τα πουλερικά καταναλώνονται σε πολύ μικρότερες ποσότητες σε σύγκριση με τη («κλασσική») δυτική διατροφή.

Εξαιρετικά σημαντικό: Ενσυνείδητη κατανάλωση τροφών

Οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια των γευμάτων και η άσκηση αποτελούν βασικά στοιχεία του μεσογειακού τρόπου ζωής. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής περιλαμβάνουν το φαγητό με φίλους και οικογένεια, την κοινωνικοποίηση γύρω από το τραπέζι, την ενσυνείδητη κατανάλωση αγαπημένων τροφών και την τακτική, προσεκτική σωματική δραστηριότητα.

Η έρευνα

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο Journal of Periodontology, περιλάμβανε 200 συμμετέχοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι επιστήμονες διενήργησαν οδοντιατρικές εξετάσεις, έλαβαν δείγματα αίματος και οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν διατροφικά ερωτηματολόγια.

«Η μικρή προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή και η αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος συνδέονταν με σοβαρότερη περιοδοντική* νόσο», ανέφερε μέσω μέιλ ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Λουίτζι Νιμπάλι, οδοντίατρος και καθηγητής περιοδοντολογίας στο King’s College London.

Η μελέτη έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερο κόκκινο κρέας και δεν ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή είχαν υψηλότερα επίπεδα κυκλοφορούντων φλεγμονωδών δεικτών, όπως η ιντερλευκίνη-6 (IL-6) και η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP).

«Αυτοί οι δείκτες αυξάνονται παρουσία τραύματος ή φλεγμονής οπουδήποτε στο σώμα. Ωστόσο, μερικές φορές υπάρχει υπερβολική αντίδραση, που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερη ουλίτιδα. Υψηλότερα επίπεδα αυτών των δεικτών σημαίνουν περισσότερη φλεγμονή», δηλώνει ο Νιμπάλι.

«Η αυξημένη κατανάλωση λαχανικών, όσπριων και γαλακτοκομικών προϊόντων σχετίστηκε με χαμηλότερα επίπεδα της CRP, άρα φαίνεται πως είναι ωφέλιμα. Υπήρξαν επίσης θετικές τάσεις και για την κατανάλωση φρούτων και ελαιόλαδου», σύμφωνα πάντα με τα λεγόμενά του.

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση πράσινων φυλλωδών και σταυρανθών λαχανικών, ριζών, μήλων και εσπεριδοειδών — όλα βασικά στοιχεία της μεσογειακής διατροφής — μπορεί να προάγει την υγεία των δοντιών και των ούλων. Αυτές οι τροφές προσφέρουν «θρεπτικά συστατικά και προκαλούν σιελογόνο αντίδραση που βελτιώνει τη μικροβιακή υγεία, και κατά συνέπεια μειώνει τη φλεγμονή», καταλήγει ο δρ Φρήμαν.

* Περιοδοντίτιδα ονομάζεται η φλεγμονώδης αντίδραση των στηρικτικών περιοδοντικών ιστών, που έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική απώλεια πρόσφυσης, απώλεια φατνιακού οστού, σχηματισμό περιοδοντικών θυλάκων και υφίζησης των ούλων

ΠΗΓΗ: cnn.com

