Τέσσερις πολύ διαδεδομένους μύθους σχετικά με την ενυδάτωση και το πόσο νερό χρειάζεται πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός εξετάζει σε κείμενό του το newscientist.com. Η φυσιολόγος Ταμάρα Χιου-Μπάτλερ, που μελετά την ενυδάτωση εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, εξηγεί ότι πολλές από τις συμβουλές που ακούμε καθημερινά δεν βασίζονται πάντα σε ισχυρά επιστημονικά στοιχεία.

Ο πρώτος μύθος είναι ότι όλοι πρέπει να πίνουν 6 έως 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Σύμφωνα με την ειδικό, δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός που να ταιριάζει σε όλους. Οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν ανάλογα με το βάρος, τη σωματική δραστηριότητα, το περιβάλλον και τις καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που κάθεται όλη μέρα σε γραφείο δεν χρειάζεται την ίδια ποσότητα νερού με έναν αθλητή που προπονείται στον ήλιο. Το σώμα έχει έναν φυσικό μηχανισμό που μας βοηθά να καταλαβαίνουμε πότε χρειαζόμαστε νερό: τη δίψα. Ο εγκέφαλος ελέγχει συνεχώς τα επίπεδα υγρών στο αίμα και δημιουργεί το αίσθημα της δίψας όταν χρειάζεται περισσότερη ενυδάτωση. Πολλοί πιστεύουν ότι όταν διψάσουμε είναι ήδη αργά και έχουμε αφυδατωθεί, όμως αυτό δεν ισχύει. Η δίψα είναι απλώς το φυσιολογικό σήμα ότι το σώμα χρειάζεται λίγο περισσότερο νερό. Η ειδικός λέει ότι για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων αρκεί να πίνουν όταν διψούν.

Ο δεύτερος μύθος αφορά τον καφέ. Πολλοί πιστεύουν ότι ο καφές αφυδατώνει επειδή θεωρείται διουρητικός. Ωστόσο, η Χιου-Μπάτλερ εξηγεί ότι ο καφές δεν αφυδατώνει πραγματικά. Το υγρό που περιέχει συμβάλλει στην ενυδάτωση του οργανισμού. Η ίδια μάλιστα δεν πίνει σχεδόν ποτέ σκέτο νερό, αλλά παίρνει υγρά από καφέ, σούπες, φρούτα, λαχανικά και smoothies. Όλα αυτά περιέχουν σημαντικές ποσότητες νερού. Αντίθετα, το αλκοόλ είναι πράγματι διουρητικό και μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη απώλεια υγρών, επειδή αυξάνει την ούρηση. Οπως αναφέρει σε άρθρο του το Cnn.com, πράγματι, το αλκοόλ δρα ως διουρητικό, το οποίο μας αναγκάζει να αποβάλλουμε περισσότερα υγρά, οπότε όταν πρόκειται για αλκοολούχα ποτά, η ενυδάτωση εξαρτάται από τον συνολικό όγκο του ποτού. «Η μπύρα θα είχε ως αποτέλεσμα λιγότερη απώλεια νερού σε σχέση με το ουίσκι, επειδή προσλαμβάνουμε περισσότερα υγρά με την μπύρα», εξηγεί ο Ρόναλντ Μάουγκαν, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του St. Andrews. «Τα ισχυρά αλκοολούχα ποτά θα προκαλέσουν αφυδάτωση, τα αραιά αλκοολούχα ποτά όχι», προσθέτει.

Ο τρίτος μύθος είναι ότι όσο περισσότερο νερό πίνουμε τόσο περισσότερα οφέλη έχουμε για την υγεία μας. Πολλοί “influencers” και συμβουλές που διαχέοντα στο διαδίκτυο υποστηρίζουν ότι η υπερβολική κατανάλωση νερού βελτιώνει το δέρμα, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα ή βοηθά τη δυσκοιλιότητα. Όμως η επιστήμονας τονίζει ότι δεν υπάρχουν αρκετές επιστημονικές αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτά τα οφέλη. Το σώμα ρυθμίζει μόνο του την ποσότητα νερού που χρειάζεται και αποβάλλει το επιπλέον μέσω των ούρων. Παρ’ όλα αυτά, η υπερβολική κατανάλωση νερού μπορεί να γίνει επικίνδυνη. Η ειδικός αναφέρει ότι δύο δρομείς πέθαναν επειδή ήπιαν υπερβολικές ποσότητες νερού σε μαραθώνιο. Όταν πίνουμε πάρα πολύ νερό σε σύντομο χρονικό διάστημα, αραιώνεται το νάτριο στο αίμα και εμφανίζεται μια κατάσταση που λέγεται υπονατριαιμία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στον εγκέφαλο, κάτι που σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η κατανάλωση 3 έως 4 λίτρων νερού μέσα σε μία ώρα μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως πονοκέφαλο, ναυτία και φούσκωμα.

Ο τελευταίος μύθος αφορά τα αθλητικά ποτά. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι χρειάζονται πάντα αθλητικά ποτά όταν γυμνάζονται, επειδή περιέχουν ηλεκτρολύτες όπως νάτριο και κάλιο. Ωστόσο, οι περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι αυτά χρειάζονται μόνο σε ακραίες συνθήκες, όπως πολύωρη και έντονη άσκηση σε ζεστό περιβάλλον. Για τους περισσότερους ανθρώπους, ακόμη και μετά από αρκετές ώρες άσκησης, οι ηλεκτρολύτες που χάνονται μέσω του ιδρώτα αναπληρώνονται εύκολα με το κανονικό φαγητό. Τα αθλητικά ποτά περιέχουν επίσης υδατάνθρακες, οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν αθλητές μεγάλης αντοχής, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τα χρειάζονται στην καθημερινότητά τους.

Συνολικά, το άρθρο δείχνει ότι το σώμα μας γνωρίζει συνήθως πολύ καλά πότε χρειάζεται νερό. Η υπερβολική ανησυχία για συνεχή κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού δεν είναι απαραίτητα ωφέλιμη και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Με πληροφορίες από: newscientist.com , Cnn.com