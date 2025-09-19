Η κουζίνα μας είναι μία από τις συσκευές στο σπίτι μας, την οποία ίσως και να χρησιμοποιούμε πρισσότερο από όλες. Παράλληλα όμως, δεν την φροντίζουμε και σωστά και χωρίς να το συνειδητοποιούμε, κάνουμε πράγματα σε καθημερινή βάση τα οποία στην πραγματικότητα, καταστρέφουν τον φούρνο μας αργά αλλά σταδιακά.

Παρακάτω, παρουσίαζονται έξι κοινές συνήθειες, τις οποίες – απ’ όσο φαίνεται – απαιτείται να τις σταματήσουμε άμεσα.

1. Εγκαθιστούμε την κουζίνα λάθος

Ο Βίκτορ Τζαμπομπία, senior product manager της LG, επισημαίνει να διαβάζουμε πάντα τις οδηγίες εγκατάστασης σχετικά με αποστάσεις, αερισμό και εξαερισμό. Αν η κουζίνα δεν τοποθετηθεί σωστά, κινδυνεύει να υπερθερμανθεί λόγω κακού εξαερισμού, να ψήνει άνισα αν δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, ή να φθαρεί γρηγορότερα από κακές συνδέσεις αερίου ή ρεύματος, πράγματα τα οποία μειώνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής της.



2. Δεν καθαρίζουμε αμέσως τους λεκέδες

Εδώ σίγουρα όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης, καθώς αναβάλλουμε το καθάρισμα, όμως στην περίπτωση της κουζίνας δεν πρέπει αν το κάνουμε. Στις εστίες αερίου, τα υπολείμματα φαγητού φράζουν τα στόμια και μειώνουν ή κάνουν ασταθή τη φλόγα. Στις γυάλινες εστίες, οι λεκέδες μπορεί να χαράξουν ή να λεκιάσουν μόνιμα την επιφάνεια αν δεν τους σκουπίσουμε αμέσως.

Advertisement

Advertisement

Αν είμαστε συνεπείς, όχι μόνο καθαρίζουμε ευκολότερα στο μέλλον, αλλά κερδίζουμε και επιπλέον χρόνια χρήσης της συσκευής. Για τις εστίες αερίου, χρειάζεται επίσης να ελέγχουμε και να καθαρίζουμε τους καυστήρες και να βεβαιωνόμαστε ότι τα καπάκια είναι τοποθετημένα σωστά.



3. Χρησιμοποιούμε σκληρά καθαριστικά και σύρματα

Το πιο δυνατό καθαριστικό δεν σημαίνει και το καλύτερο. Στην πραγματικότητα, τα σκληρά καθαριστικά και τα συρμάτινα σφουγγάρια χαράζουν τις γυάλινες επιφάνειες και αφαιρούν με τον καιρό τις προστατευτικές επιστρώσεις. Στις εστίες αερίου, μπορούν να καταστρέψουν τις μαντεμένιες σχάρες, κάνοντάς τες ευάλωτες στη σκουριά.

Η συμβουλή του ειδικού είναι να αποφεύγουμε τη χλωρίνη και να συμβουλευόμαστε το εγχειρίδιο για τα κατάλληλα προϊόντα. Είναι καλύτερο να προτιμάμε μαλακό πανί μικροϊνών και προστατευμένη ξυριστική λεπίδα για τις γυάλινες επιφάνειες.

4. Δεν χρησιμοποιούμε το σωστό μέγεθος μαγειρικών σκευών

Μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, όμως τα πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά σκεύη καταπονούν την κουζίνα μας. Τα πολύ μεγάλα παγιδεύουν θερμότητα που μπορεί να βλάψει καυστήρες, γυαλί ή χειριστήρια, ενώ τα πολύ μικρά σπαταλούν ενέργεια, θερμαίνουν άνισα και μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή αποχρωματισμούς.



5. Χτυπάμε δυνατά βαριές κατσαρόλες (και καπάκια!)

Αυτό ισχύει κυρίως για τις γυάλινες επιφάνειες: ποτέ δεν αφήνουμε βαριά αντικείμενα να πέφτουν στην κουζίνα. Το υλικό είναι ανθεκτικό, αλλά όχι άθραυστο. Ακόμα και ένα καπάκι μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Συχνό λάθος είναι να βάζουμε το ζεστό καπάκι πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια. Δημιουργείται ένα δυνατό κενό αναρρόφησης και, αν προσπαθήσουμε να το σηκώσουμε με δύναμη, μπορεί να σπάσει το γυαλί.

6. Δεν ελέγχουμε την υγρασία στο σπίτι

Αν και σπάνιο, η υπερβολική υγρασία μπορεί να βλάψει την κουζίνα με τον καιρό. «Η υγρασία, σε μη φυσιολογικές συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει διάβρωση», εξηγεί ο Τζαμπομπία. Έτσι, ρυθμίζοντας σωστά την υγρασία του σπιτιού μας, προστατεύουμε όχι μόνο την κουζίνα αλλά και όλες τις συσκευές μας.

Με πληροφορίες από Real Simple