Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: εκείνοι που μαγειρεύουν γιατί πρέπει κι εκείνοι που μαγειρεύουν γιατί το γουστάρουν. Εκείνοι που γνωρίζουν πολύ καλά τη διαφορά ανάμεσα σε ένα μαχαίρι που “κόβει” κι ένα που γλιστράει μόνο του μέσα στο κρέας. Εκείνοι που δεν τους αρκεί μια πλαστική επιφάνεια κοπής από το σούπερ μάρκετ, ή που θέλουν ο καφές τους να είναι ακόμα ζεστός όταν επιτέλους κάτσουν να τον πιουν.

Αν ανήκεις στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων, που αγαπούν την ποιότητα και τα κάνουν όλα με γνώμονα την εμπειρία, τότε ξέρεις ότι ο σωστός εξοπλισμός δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μέρος της διαδικασίας. Για αυτό και εμείς συγκεντρώσαμε τρεις κατηγορίες από το eshop και το κατάστημα της KYSO, στην οδό Πεντέλης 25 στο Μαρούσι, που αξίζει να έχεις στο ραντάρ σου: γαλλικά μαχαίρια με ιστορία, επιφάνειες κοπής που κληρονομούνται και drinkware που αντέχει και τις πιο ακραίες θερμοκρασίες.

3 κατηγορίες στις οποίες θα βρεις τα εργαλεία που χρειάζεσαι

Ένα καλό μαχαίρι δεν είναι απλά εργαλείο, είναι προέκταση του χεριού σου. Και όταν αυτό το μαχαίρι έρχεται από τη Γαλλία, από μια εταιρεία που φτιάχνει μαχαίρια εδώ και γενιές, καταλαβαίνεις τη διαφορά από την πρώτη κοπή.

Η TB-TARRERIAS BONJEAN έχει τις ρίζες της στο Thiers της Γαλλίας, μια πόλη που για αιώνες θεωρείται η πρωτεύουσα της μαχαιροποιίας. Τα μαχαίρια της σειράς Georges συνδυάζουν σφυρήλατη λεπίδα, λαβή από καρυδιά και full tang κατασκευή, δηλαδή η λεπίδα περνάει σε όλο το μήκος της λαβής για απόλυτη ισορροπία και αντοχή.

Για όσους αναζητούν κάτι πιο compact, η σειρά TB Outdoor προσφέρει το Bivouac®, ένα πολυεργαλείο που σχεδιάστηκε αρχικά για τον γαλλικό στρατό και σήμερα είναι το go-to εργαλείο για camping, picnic ή απλά για να το έχεις στο συρτάρι για κάθε περίσταση.

Ανακάλυψε ολόκληρη την κατηγορία TB-TARRERIAS BONJEAN εδώ ή στο κατάστημα της Kyso, στην οδό Πεντέλης 25 στο Μαρούσι!



BOOS BLOCK: Επιφάνειες που αντέχουν γενιές

Μια καλή επιφάνεια κοπής δεν είναι απλά βάση για να κόβεις, είναι το σημείο όπου ξεκινάει κάθε πιάτο. Και όταν αυτή η επιφάνεια είναι Boos Block, ξέρεις ότι δουλεύεις με κάτι που έχει αποδείξει την αξία του για πάνω από 135 χρόνια.

Η ιστορία ξεκινά το 1887 στο Effingham του Illinois, όταν ο Conrad Boos δημιούργησε το πρώτο butcher block για έναν τοπικό σιδερά. Ο γιος του John είδε τη δυνατότητα και άρχισε να πουλάει παρόμοια blocks σε χασάπηδες, έτσι γεννήθηκε η John Boos & Co. Σήμερα, είναι ο παλαιότερος κατασκευαστής butcher blocks στις ΗΠΑ.

Τα Boos Block κατασκευάζονται από Northern Hard Rock Maple που προέρχεται από βιώσιμη διαχείριση δασών. Σε αντίθεση με τις γυάλινες ή πλαστικές επιφάνειες, το ξύλο είναι φιλικό προς τη λάμα του μαχαιριού σου, διατηρώντας την κοφτερή για περισσότερο.

Με σωστή φροντίδα (Mystery Oil + Board Cream), ένα Boos Block μπορεί να σε συνοδεύει για δεκαετίες και να περάσει στην επόμενη γενιά.

Βρες όλη τη συλλογή εδώ ή στο κατάστημα της Kyso, στο Μαρούσι!

YETI: Από την κουζίνα μέχρι την παραλία

Δεν είναι το κλασικό εργαλείο κουζίνας, αλλά αν μαγειρεύεις, ψήνεις ή απλά περνάς ώρες στην κουζίνα, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις τον καφέ σου ζεστό και το νερό σου παγωμένο.

Τα YETI Rambler είναι κατασκευασμένα με τεχνολογία διπλού τοιχώματος κενού — αυτό σημαίνει ότι ο καφές παραμένει ζεστός για ώρες, και το νερό κρύο ακόμα περισσότερο. Η εξωτερική επιφάνεια δεν “ιδρώνει” από τη συμπύκνωση, μπαίνει στο πλυντήριο πιάτων, και χωράει σε κάθε ποτηροθήκη αυτοκινήτου, ανάλογα φυσικά με το μέγεθος του παγουριού.

Για τα ψησίματα και τις εξορμήσεις, το YETI Roadie 15 είναι το compact cooler που χωράει 22 κουτάκια και ζυγίζει μόλις 4,4 κιλά, ιδανικό για παραλία, camping ή ένα απόγευμα στο μπαλκόνι. Και αν το BBQ σου είναι σοβαρή υπόθεση, το Tank 45 κρατάει τον πάγο και τα ποτά σου στην τέλεια θερμοκρασία για όσο χρειαστεί.

Ανακάλυψε ολόκληρη την κατηγορία YETI, εδώ!

Για ποιον είναι αυτές οι επιλογές

Για σένα που βλέπεις τη μαγειρική σαν χόμπι και όχι σαν αγγαρεία, για σένα που θέλεις εργαλεία που κάνουν τη διαφορά, όχι μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά και στη διαδικασία και φυσικά για σένα που επενδύεις σε ποιότητα που διαρκεί στον χρόνο.

Τρία brands, τρεις φιλοσοφίες, ένας κοινός παρονομαστής: ποιότητα που δεν συγκρίνεται και ξεχωρίζεις τον ερασιτέχνη, από τον επαγγελματία!

Δες όλα τα προϊόντα στο eshop της KYSO, ή στο κατάστημα, στην οδό Πεντέλης 25 στο Μαρούσι!

