Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το air fryer μειώνει τις θερμίδες και τα λιπαρά καθώς απαιτεί ελάχιστο λάδι, ενώ παράλληλα περιορίζει τον σχηματισμό ακρυλαμιδίου στα αμυλούχα τρόφιμα.

Η διατήρηση της θρεπτικής αξίας εξαρτάται κυρίως από τη θερμοκρασία και τον χρόνο μαγειρέματος, με το air fryer να διατηρεί υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών σε ορισμένα λαχανικά.

Παραδοσιακές μέθοδοι, όπως το μαγείρεμα στον ατμό ή το βράσιμο, παραμένουν ευεργετικές για τη διατήρηση βιταμινών και την αύξηση της βιοδιαθεσιμότητας συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών.

Η συνολική ποιότητα της διατροφής βασίζεται πρωτίστως στην επιλογή ποιοτικών πρώτων υλών και όχι αποκλειστικά στη μέθοδο ή τη συσκευή που χρησιμοποιείται για το μαγείρεμα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα τελευταία χρόνια το air fryer έχει γίνει ένας από τους πιο δημοφιλείς «συμμάχους» στην κουζίνα, καθώς υπόσχεται τραγανό αποτέλεσμα με ελάχιστο λάδι. Όμως τελικά διατηρεί περισσότερα θρεπτικά συστατικά από το μαγείρεμα στην κατσαρόλα ή στο τηγάνι;

Το air fryer μειώνει τα λιπαρά, αλλά όχι μόνο

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του air fryer είναι ότι χρειάζεται ελάχιστο ή και καθόλου λάδι, γεγονός που μπορεί να μειώσει σημαντικά τις θερμίδες και τα λιπαρά του γεύματος σε σχέση με το παραδοσιακό τηγάνισμα. Ωστόσο, σύμφωνα με την Cleveland Clinic, το σημαντικότερο όφελος είναι ότι μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε τραγανές υφές χωρίς να επιβαρύνουμε το φαγητό με μεγάλες ποσότητες λαδιού, κάτι που μπορεί να συμβάλει στη συνολική υγεία της καρδιάς.

Advertisement

Advertisement

Αντίστοιχα, το Healthline επισημαίνει ότι το air fryer μπορεί να μειώσει και τον σχηματισμό ακρυλαμιδίου, μιας ουσίας που δημιουργείται σε αμυλούχα τρόφιμα όταν μαγειρεύονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η οποία έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο ορισμένων παθήσεων. Παράλληλα, επειδή χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο λάδι, μειώνεται και η πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών και θερμίδων.

Η διάρκεια του μαγειρέματος παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τη συσκευή

Παρότι πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει μία «ιδανική» μέθοδος μαγειρέματος, οι ειδικοί εξηγούν ότι η θερμοκρασία και ο χρόνος επηρεάζουν περισσότερο τη θρεπτική αξία των τροφίμων.

Όπως αναφέρει το Harvard Health, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν λίγο νερό και μικρότερο χρόνο μαγειρέματος είναι εκείνες που συνήθως διατηρούν περισσότερες βιταμίνες και μέταλλα. Αυτός είναι και ο λόγος που το ψήσιμο στον ατμό, το σύντομο σοτάρισμα αλλά και το air fryer παρουσιάζουν συχνά καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το πολύωρο βράσιμο.

Σύμφωνα μάλιστα με το RealSimple, έρευνες έχουν δείξει ότι το air fryer μπορεί να διατηρήσει υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικών σε λαχανικά όπως το μπρόκολο, το kale, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το κόκκινο λάχανο, συγκριτικά με ορισμένες άλλες μεθόδους μαγειρέματος.

Το μαγείρεμα στην κουζίνα εξακολουθεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα

Από την άλλη πλευρά, η κατσαρόλα και το τηγάνι δεν είναι μία μόνο μέθοδος μαγειρέματος. Το βράσιμο, ο ατμός, το σοτάρισμα και το ποσάρισμα επηρεάζουν διαφορετικά κάθε τρόφιμο.

Όπως επισημαίνει το RealSimple, ο ατμός βοηθά στη διατήρηση της βιταμίνης C περισσότερο από το βράσιμο, ενώ σε ορισμένα τρόφιμα η θερμική επεξεργασία αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα ορισμένων αντιοξειδωτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ντομάτες, στις οποίες το μαγείρεμα αυξάνει τα επίπεδα λυκοπενίου, ενός ισχυρού αντιοξειδωτικού που συνδέεται με την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας.

Advertisement

Το aicr.org έχει επίσης επισημάνει ότι το λυκοπένιο απορροφάται καλύτερα όταν οι ντομάτες είναι μαγειρεμένες και συνδυάζονται με λίγο ελαιόλαδο, γεγονός που δείχνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το μαγείρεμα μπορεί να κάνει κάποια θρεπτικά συστατικά πιο αξιοποιήσιμα από τον οργανισμό.

Δεν γίνονται όλα τα τρόφιμα πιο υγιεινά στο air fryer

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η συσκευή από μόνη της δεν μετατρέπει ένα επεξεργασμένο τρόφιμο σε υγιεινό.

Σύμφωνα με το WebMD, η διατροφική αξία εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα των πρώτων υλών. Ένα φρέσκο φιλέτο ψαριού ή λαχανικά θα αποτελούν πάντα καλύτερη επιλογή από κατεψυγμένα, υπερεπεξεργασμένα σνακ, ακόμη κι αν μαγειρευτούν στο air fryer.

Advertisement

Παρόμοια είναι και η θέση του EatingWell, το οποίο τονίζει ότι το air fryer είναι σαφώς πιο υγιεινό από το βαθύ τηγάνισμα, όμως η συνολική ποιότητα της διατροφής μας καθορίζεται κυρίως από τα τρόφιμα που επιλέγουμε και όχι από τη συσκευή που χρησιμοποιούμε.

Με πληροφορίες από Cleveland Clinic, Healthline , Harvard Health, RealSimple, aicr.org, WebMD, EatingWell

Advertisement