Το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό μας υγιή και να μειώσουμε τον κίνδυνο άνοιας καθώς μεγαλώνουμε εξηγεί σε κείμενό του το apnews. Οι ειδικοί συχνά λένε να «γυμνάζουμε» τον εγκέφαλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει απλώς να κάνουμε την ίδια δραστηριότητα κάθε μέρα, όπως ένα σταυρόλεξο. Αντίθετα, είναι πιο σημαντικό να δοκιμάζουμε διαφορετικές δραστηριότητες που ενεργοποιούν διάφορα μέρη του εγκεφάλου.

Έρευνες δείχνουν ότι η συνεχής μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής βοηθά στη μείωση του κινδύνου για Αλτσχάιμερ και γνωστική εξασθένηση. Δραστηριότητες όπως το διάβασμα, η γραφή, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, το σκάκι, τα παζλ και οι επισκέψεις σε μουσεία ενισχύουν τη σκέψη και τη μνήμη. Αυτές οι εμπειρίες «τεντώνουν» τον εγκέφαλο και τον βοηθούν να χρησιμοποιεί διαφορετικές νοητικές λειτουργίες.

Ακόμη κι αν κάποιος δεν ξεκίνησε τέτοιες δραστηριότητες από μικρός, μπορεί να αρχίσει σε οποιαδήποτε ηλικία. Η μέση ηλικία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για την προστασία του εγκεφάλου. Νέες ασχολίες, όπως η μουσική, η παρατήρηση πουλιών ή ειδικά παιχνίδια εγκεφάλου, μπορούν να βοηθήσουν στη διατήρηση της πνευματικής οξύτητας.

Εξίσου σημαντική είναι και η σωματική υγεία. Η τακτική άσκηση, ο καλός ύπνος, η ρύθμιση της πίεσης και η φροντίδα της γενικής υγείας συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου. Δεν υπάρχει κάποια «μαγική συνταγή» για την αποφυγή της άνοιας, αλλά οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να καθυστερήσουν την επιδείνωση.

Μια σημαντική έννοια που αναφέρεται είναι το «γνωστικό απόθεμα». Αυτό σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δημιουργεί ισχυρότερες συνδέσεις μέσω της μάθησης και της εμπειρίας, κάτι που τον βοηθά να αντέχει καλύτερα τις βλάβες από τη γήρανση ή ασθένειες. Σε μια μελέτη με περίπου 2.000 άτομα ηλικίας 53 έως 100 ετών, όσοι είχαν περισσότερη πνευματική δραστηριότητα στη ζωή τους εμφάνισαν Αλτσχάιμερ περίπου πέντε χρόνια αργότερα σε σχέση με άλλους. Επίσης, είχαν πιο αργή μείωση των γνωστικών τους ικανοτήτων.

Επιπλέον, ακόμη και όταν υπήρχαν σημάδια της νόσου στον εγκέφαλο, άτομα με πιο «ενεργό» τρόπο ζωής διατηρούσαν καλύτερη μνήμη και σκέψη μέχρι το τέλος της ζωής τους. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να κρατάμε το μυαλό μας δραστήριο.

Άλλες μελέτες δείχνουν ότι δραστηριότητες όπως η μουσική ή ειδικά προγράμματα εξάσκησης της ταχύτητας σκέψης μπορεί επίσης να βοηθούν. Αυτές οι ασκήσεις βελτιώνουν την ικανότητα συγκέντρωσης και την ταχύτητα αντίδρασης, που είναι σημαντικές για καθημερινές δραστηριότητες όπως η οδήγηση ή η ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εργασιών.

Τέλος, το κείμενο τονίζει ότι πολλές ασθένειες της μέσης ηλικίας, όπως η υψηλή πίεση και ο διαβήτης, αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας. Γι’ αυτό, οι συμβουλές για καλή καρδιακή υγεία — άσκηση, σωστή διατροφή, αποφυγή παχυσαρκίας και έλεγχος των χρόνιων νοσημάτων — βοηθούν και τον εγκέφαλο.

Ένα επιπλέον βήμα: Εμβολιαστείτε κατά του έρπητα ζωστήρα. Αυτό όχι μόνο αποτρέπει αυτό το απίστευτα επώδυνο εξάνθημα, αλλά και η αυξανόμενη έρευνα δείχνει ότι οι εμβολιασμένοι έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας.

Ενας στους τρεις ανθρώπους άνω των 85 ετών ζει με τη νόσο Αλτσάιμερ

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια προοδευτική, εκφυλιστική πάθηση που χαρακτηρίζεται από συνεχή επιδείνωση της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Είναι επίσης ευρέως διαδεδομένη: εκτιμάται ότι ένας στους δεκατρείς ανθρώπους από 64 ως 85 ετών κι ένας στους τρεις ανθρώπους άνω των 85 ετών ζει με τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Με πληροφορίες από AP, nia.nih.gov

