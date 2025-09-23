Μια νέα μελέτη στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ έδειξε ότι το ChatGPT, το δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης, δυσκολεύεται με το αρχαίο μαθηματικό πρόβλημα του «διπλασιασμού του τετραγώνου».

Το πρόβλημα αυτό περιγράφει ο Πλάτωνας περίπου το 385 π.Χ., όταν ο Σωκράτης δίδασκε σε ένα αγόρι πώς να διπλασιάσει το εμβαδόν ενός τετραγώνου. Το αγόρι έκανε αρχικά λάθος, σκεπτόμενο ότι πρέπει να διπλασιαστεί το μήκος της πλευράς, αλλά ο Σωκράτης το οδήγησε στη σωστή λύση: οι πλευρές του νέου τετραγώνου πρέπει να είναι ίσες με τη διαγώνιο του αρχικού.

Οι ερευνητές Δρ. Ναντάβ Μάρκο και καθηγητής Ανδρέας Στυλιανίδης επανέλαβαν την ιστορική πρόκληση στο ChatGPT-4, ακολουθώντας τη σωκρατική μέθοδο: έκαναν διαδοχικές ερωτήσεις, εισήγαγαν σφάλματα και παραλλαγές του προβλήματος για να αξιολογήσουν πώς θα ανταποκριθεί.

Η ομάδα ανέμενε ότι το chatbot θα ανακαλούσε την κλασική λύση από τα δεδομένα εκπαίδευσής του. Αντίθετα, το ChatGPT-4 επέλεξε αρχικά μια αλγεβρική προσέγγιση και αντιστάθηκε στις προσπάθειες των ερευνητών να το καθοδηγήσουν προς τη γεωμετρική κατασκευή. Μόνο όταν εκείνοι εξέφρασαν την απογοήτευσή τους, το μοντέλο παρήγαγε τελικά τη σωστή γεωμετρική λύση.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το ChatGPT επέδειξε συμπεριφορά «παρόμοια με μαθητή», αυτοσχεδιάζοντας και κάνοντας ανθρώπινα λάθη. «Όταν αντιμετωπίζουμε ένα νέο πρόβλημα, δοκιμάζουμε πράγματα με βάση προηγούμενη εμπειρία. Το ChatGPT έδειξε παρόμοια τάση, καταλήγοντας σε δικές του υποθέσεις και λύσεις», ανέφερε ο Δρ. Μάρκο.

Σε επιπλέον δοκιμές – τον διπλασιασμό του εμβαδού ενός ορθογωνίου και ενός τριγώνου – το chatbot προτίμησε ξανά αλγεβρικές λύσεις. Μάλιστα, όταν τέθηκε το πρόβλημα του ορθογωνίου, υποστήριξε λανθασμένα ότι δεν υπήρχε γεωμετρική λύση. Μετά από περαιτέρω παραδείγματα και υπενθυμίσεις, ωστόσο, έδωσε τελικά σωστή γεωμετρική απάντηση για το τρίγωνο.

Οι ερευνητές κατέληξαν ότι αυτά τα λάθη δεν οφείλονται σε ελλείψεις στη βάση δεδομένων του μοντέλου, αλλά μάλλον σε αυτοσχέδιες εικασίες κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης – μια συμπεριφορά που θυμίζει τη διαδικασία μάθησης των ανθρώπων.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο International Journal of Mathematical Education in Science and Technology.

Πηγή: Eurekalert