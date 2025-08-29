Τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα την άδεια πήραν: The Open University, The University of YORK, The University of Keele και το University of Nicosia.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Αναλυτικά τα 4 Πανεπιστήμια που πήραν την άδεια, η πόλη στην οποία θα έχουν έδρα και τα τμήματα που θα περιλαμβάνουν:

The Open University

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Θεσσαλονίκη

Οι σχολές:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Τεχνολογίας και Επιστημών

2. The University of YORK

CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του YORK – Θεσσαλονίκη

Σχολή Νομικής και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Σχολή Επιστημών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

3. The University of Keele

The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Αθήνα

Νομική Σχολή

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας

4. University of Nicosia

UNIC ATHENS Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Αθήνα

Ιατρική Σχολή

Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής

Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας

Νομική Σχολή

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

